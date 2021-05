Tajemná posila Kazachů je odhalena, Kanadě by mohla pomoct armáda

Počet lidí, kteří nezvládají včas splácet své splátky úvěrů, v prvním čtvrtletí 2021 dále klesl. Počet lidí nesplácejících úvěry na bydlení se meziročně snížil o 2500 na 13 250, zatímco počet lidí řádně nesplácejících úvěry na spotřebu klesl o 17 000 na 182 900, byl tak nejnižší za posledních šest let. Vyplývá to z dat Bankovního a Nebankovního registru klientských informací společnosti CRIF.

"Počet lidí, kteří nezvládají splácet své úvěry, se překvapivě snižoval i v průběhu uplynulého roku. Jenom za posledních pět let se jejich počet u úvěrů na spotřebu snížil o 40 procent, zatímco u úvěrů na bydlení dokonce o 58 procent," uvedla ředitelka Bankovního registru Lenka Novotná. V absolutních číslech to znamená pokles o 122 000 u úvěrů na spotřebu a o 19 000 u úvěrů na bydlení.

Počet lidí v problémech se splácením se u úvěrů na spotřebu meziročně snížil o osm procent. Nejrychleji u lidí do 24 let a zároveň u lidí nad 55 let. V obou případech jich bylo meziročně o 11 procent méně. U nejmladší věkové skupiny, která z hlediska disciplíny při splácení závazků patří k těm nejméně spolehlivým, to znamenalo pokles o 1900 klientů, u nejstarší byl pokles o 5200 klientů. Naopak nejpomaleji se počet lidí v problémech se splácením úvěrů na spotřebu snižoval u klientů ve věku 30 až 34 let, a to o jedno procento.