Přeskočit na obsah
Benative
30. 5. Ferdinand
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Švýcaři brutálně ztrestali švédskou provokaci, podceňovaný Midas vrhl zemi do transu

Jiří Škuba
Jiří Škuba
Jiří Škuba

Poslední dva zápasy dělí Švýcarsko do historického triumfu na mistrovství světa. Po třech stříbrných zklamáních se parta kolem Romana Josiho žene za vytouženým zlatem jako hladová smečka, hecovaná úžasnou domácí atmosférou. Její výkony budí když ne strach, tak respekt určitě. A pokud by měli Švýcaři v dnešním semifinále vypadnout s outsiderem z Norska (15.20), bylo by to obrovské překvapení.

IIHF World Championships - Quarter Final - Switzerland v Sweden
Denis Malgin slaví gól s Calvinem Thürkaufem a Svenem AndrighettemFoto: REUTERS
Reklama

Ve stínu obří kauzy z fotbalového derby, při kterém vtrhly na trávník v Edenu stovky fanoušků, tahle zpráva zapadla. Čeští reprezentanti v generálce na světový šampionát prohráli se Švýcarskem 1:6.

Další dva týdny ukázaly, že nešlo o nějaký ústřel přípravného zápasu. Zatímco svěřenci trenéra Rulíka na MS prohráli polovinu zápasů, Švýcaři drtí jednoho soupeře za druhým.

Ale jakým stylem!

Nejde jen o to, že vyhráli všech osm zápasů. Z jejich hry čiší obrovská energie, nasazení, sebevědomí. Koly švýcarského válce navíc točí úžasná atmosféra, která ve čtvrtfinále proti Švédsku málem potrhala střechu curyšské arény.

Reklama
Reklama

„V Curychu je pokaždé hokejový svátek, když hraje domácí Švýcarsko, a góly padají tak, jak jsem to neviděl od sovětských časů,“ žasl během zápasů ve skupině komentátor Mats Wennerholm ze švédského deníku Sportbladet.

O kauze trenéra Patricka Fischera, který Švýcary dovedl ke třem stříbrným medailím a jenž byl měsíc před začátkem MS odvolán kvůli tomu, že před čtyřmi lety zfalšoval covid test, se toho napsalo hodně.

Už méně ale o jeho nástupci Janu Cadieuxovi.

Šestačtyřicetiletý kouč nemá nemá Fischerovo charisma. Působí stydlivě a s výškou 174 centimetrů může být mezi samými urostlými chlapy podceňovaný. Nicméně je třeba si připomenout, že rodák z Davosu dovedl Servette k mistrovskému titulu v roce 2023 a poté k vítězství v Lize mistrů. Má pověst krále Midase z řecké mytologie, který na co sáhne, to promění ve zlato.

Reklama
Reklama
Související

Aniž by měnil Fischerův odkaz, se kterým je stále v kontaktu, Cadieux přinesl do týmu svůj vlastní styl. Těží ze skutečnosti, že mu jádro týmu, včetně veteránských hvězd NHL Romana Josiho a Nina Niederreitera, které byly součástí už prvního stříbrného týmu z mistrovství světa ve Stockholmu v roce 2013, „dělá kabinu“.

Přestože kapitán Josi po Fischerově odvolání napsal prezidentovi Švýcarské hokejové federace Ursi Kesslerovi a bouřil se proti Fischerově odvolání, vztahy mezi hvězdou Nashville Predators a Cadieuxem to nepošlapalo. Naopak, Josi si získává ještě větší důvěru, za níž se rodák z Bernu odvděčuje vynikajícími výkony.

V době, kdy se jiným týmům sypaly omluvenky jedna za druhou, se mohly švýcarské hvězdy přetrhnout, aby do Curychu do dorazily. Andrea Glauser, Kevin Fiala či Jonas Siegenthaler všemožně podporují kabinu, přestože nejsou v nominaci a zranění je na led nepustí.

V úvodu utkání proti Rakousku ale Glauser emotivně přečetl jména základní pětky, proti Velké Británii rozpumpoval fanoušky hvězdný Kevin Fiala. A jeho kolega z NHL Jonas Siegenthaler je dokonce neoficiální součástí realizačního týmu - od začátku pomáhá, kde může.

Reklama
Reklama

Švýcarská parta už nyní dostala do varu celé Švýcarsko. Čtvrtfinále proti Švédsku sledovalo na stanici SRF2 téměř milion televizních diváků, což je srovnatelné s hokejovým šílenstvím, které na celém světě umí pouze čeští fanoušci.

Přestože se Tre Kronor dostaly do vedení a v první třetině hrály dlouhé minuty v přečíslení, proti vyhecovaným domácím měli jen málo šancí. Švýcaři dvojnásobné olympijské vítěze přestříleli 32:22, naopak svou branku opět zamkli díky Leonardu Genonimu, jenž s úchvatnou úspěšností 96,63 procenta vévodí statistikám gólmanů.

Švédský trenér Sam Hallam, který v příští sezoně shodou okolností zamíří do Servette Ženeva, musel na střídačce litoval svých předzápasových slov, když si do domácích rýpnul poznámkou v rozhovoru švédskému listu Aftonbladet: „Švýcaři v posledních dvou letech se pravděpodobně dostali do finále, protože nemuseli hrát proti nám.“

Přestože je na programu teprve semifinále, ve Švýcarsku už pomalu vyhlížejí bitvu o vytoužené zlato. Poslední překážka do nedělního finále k tomu lehce vybízí, vždyť pro Nory je účast mezi nejlepšími čtyřmi týmy MS senzačním a historickým úspěchem.

Reklama
Reklama

„V dnešní době už všechny týmy, Finové, Slovinci, Italové, jsou kvalitní. Hokej jde dopředu. Už to není, jako to bývalo dřív, kdy jste šli na slabšího soupeře a věděli jste, že dáte šest sedm gólů. Dneska už to tak bohužel není... pokud nejste Švýcar,“ prohlásil trefně gólman českého týmu Josef Kořenář.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
U.S. Defense Secretary Hegseth and Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Caine hold a briefing on the Iran war, at the Pentagon
U.S. Defense Secretary Hegseth and Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Caine hold a briefing on the Iran war, at the Pentagon
U.S. Defense Secretary Hegseth and Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Caine hold a briefing on the Iran war, at the Pentagon

Ministr Hegseth vyzval asijské spojence k navýšení výdajů na obranu

Americký ministr obrany Pete Hegseth vyzval asijské spojence k výraznému navýšení výdajů na obranu, aby mohli čelit rostoucí vojenské síle Číny a zabránit její dominanci v regionu. Na bezpečnostním fóru Šangri-La v Singapuru uvedl, že tempo čínského zbrojení vyvolává oprávněné obavy, napsala agentura Reuters.

Reklama
Stressed,Caucasian,Woman,Trying,To,Deal,With,Financial,Documents,,Having
Stressed,Caucasian,Woman,Trying,To,Deal,With,Financial,Documents,,Having
Stressed,Caucasian,Woman,Trying,To,Deal,With,Financial,Documents,,Having
BeNative

Finanční pohoda v Česku? Spíš nejistota než klid, říkají data

Češi dostali další „vysvědčení“ své finanční kondice. A výsledek? Na úplně klidné spaní bez obav o peněženku to zatím nevypadá. Exkluzivní průzkum společnosti Air Bank pro Aktuálně.cz s názvem Barometr finanční pohody českých domácností v prvním čtvrtletí roku 2026 vystoupal na 46,7 bodu ze sta. Jinými slovy – Češi jsou zhruba v polovině cesty mezi finančním stresem a pocitem jistoty.

Reklama
Reklama
Reklama