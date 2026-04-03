Světový hokej může vést Čech. Špatné, reagují v Rusku. Koho si přejí?

Po krátké vládě Luca Tardifa bude mít světový hokej nového prezidenta. A velké téma je to i v Rusku. Přestože východní země kvůli válce na Ukrajině už roky nehraje mezinárodní turnaje, o novém šéfovi bude hlasovat také. Vyhlíží tak vhodného kandidáta.
Zatímco Švýcar René Fasel stál v čele IIHF dlouhých 27 let, jeho francouzský nástupce Tardif vydržel jediné volební období, tedy pět let. Minulý týden oznámil, že funkci obhajovat nebude. V 73 letech chce dát prostor mladším.
Zpráva vyvolala nadšení v Rusku, protože zatímco u Fasela měla sborná zastání, za Tardifovy vlády trpěla. Po ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 vypadla ze všech turnajů pod hlavičkou IIHF, oficiálně z bezpečnostních důvodů.
I když pochopitelně nešlo o rozhodnutí jediného muže, Tardif se pro Rusko stal nepřítelem.
Proto ho teď bývalý špičkový hokejista a nyní proputinovský politik Vjačeslav Fetisov v rozhovoru pro agenturu TASS označil za „nejzbytečnějšího prezidenta v historii světového hokeje“.
Zároveň ovšem vyjádřil obavy, kdo nastoupí po Tardifovi. „Na co čekáme? Na nějakou Popelku nebo zázračného spasitele, který přijde a všechno změní? Může to klidně být někdo ještě horší,“ upozornil.
„Mohu se mýlit, ale v nejbližší budoucnosti nečekám žádné změny v postoji vedení mezinárodního hokeje vůči nám a Bělorusům,“ připojil Fetisov.
To ale neznamená, že Rusko nebude za své zájmy lobbovat. Přestože na všech významných turnajích chybí, součástí IIHF stále je. Spolu s dalšími 61 řádnými členy federace včetně – rovněž nehrajícího - Běloruska tak bude o novém šéfovi spolurozhodovat. Stejně jako ostatní má dva hlasy a může navrhovat kandidáty.
„Jsou určití lidé, které chceme podpořit. Brzy řekněme víc,“ prohlásil ruský člen Rady IIHF Pavel Bure.
Kandidáti na nového prezidenta by měli vykrystalizovat během léta, volba proběhne na podzimním kongresu. Posledně bylo jasno na konci září.
Jasný favorit zatím chybí, ale spekuluje se třeba o bývalém českém gólmanovi Petru Břízovi, který je teď ve federaci coby seniorní viceprezident mužem číslo dva. Minule jako kandidát na nejvyšší pozici dostal jen pár hlasů, teď jsou jeho akcie zřejmě výš.
„Je to viceprezident a v rámci Rady má na starosti finanční záležitosti. Tyto dvě věci mu ve volbách mohou přinést výhodu,“ sdělil deníku Iltalehti šéf finského hokeje a člen Rady IIHF Heikki Hietanen.
Populární ruský web Championat přidal vlastní pohled: „Zdá se pravděpodobné, že nový šéf vzejde z Tardifova nejbližšího okruhu, to jsou Čech Bříza a Finové Hietanen a Matti Nurminen (podle Hietanena však žádný Fin kandidovat nebude – pozn. red.). Pro ruský národní tým a svaz to jsou všechno špatné varianty.“
Jako vhodného kandidáta vidí ruská média pochopitelně Bureho, ale považují ho za nerealistickou možnost.
Dále to jsou Němec Franz Reindl, favorit z předešlých voleb, Kanaďan Bob Nicholson a hlavně teprve 29letý Kyrgystánec Aivaz Omorkanov, regionální viceprezident pro Asii a Oceánii.
„Je ale zřejmé, že najít dalšího Fasela, rozhodčího, který pískal zápasy s účastí Vladimira Putina, pravidelně navštěvoval naši zemi a svěřoval jí pořádání turnajů, je nesplnitelný úkol,“ dodal web Sport24.ru.
