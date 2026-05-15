Švédsko - Kanada. Mistrovství světa startuje ve Fribourgu šlágrem dvou těžkých vah
Sledujte online přenos z utkání hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku mezi Švédskem a Kanadou.
Co se děje s Babišem? Nedovede si poradit s Okamurou, vítězí nenávist
Nejnovější díl pořadu Tečka Radka Bartoníčka, v níž redaktor Aktuálně.cz pouští videoukázky především z české politiky, se tentokrát točí kolem „spirály nenávisti“, kterou vyvolává šéf SPD a sněmovny Tomio Okamura s některými dalšími vládními politiky. A to za přihlížení a mlčení premiéra Andreje Babiše (ANO), který působí dojmem, že oslabuje a Okamurovi ustupuje.
Chceme Dostála na mistrovství světa, říká Šlégr. Kapitánem zůstává Červenka
Hokejová reprezentace potvrdila zájem o brankáře Lukáše Dostála z Anaheimu, jemuž skončila v NHL sezona. V dějišti MS to uvedl manažer Jiří Šlégr. Kapitánem bude podle předpokladů útočník Roman Červenka. Jeho asistenty byli určeni obránce Filip Hronek z Vancouveru a forvard Lukáš Sedlák, Červenkův klubový spoluhráč z Pardubic.
Cíl: ruské město Rjazaň. Ukrajinci udeřili, prší černý déšť, údajně zabili i dítě
Počet zabitých při ukrajinském útoku na ruskou Rjazaňskou oblast vzrostl na čtyři, je mezi i nimi dítě, uvedl v pátek gubernátor regionu Pavel Malkov na platformě Telegram. Dříve informoval o třech zabitých a 12 zraněných včetně dětí ve městě Rjazaň, které leží asi 200 kilometrů od Moskvy. Počet zraněných stoupl na 28. Velení ukrajinských sil oznámilo, že terčem útoku byla místní rafinerie.
Deblová jízda Siniakové s Američankou skočila v římském semifinále. Po 17 výhrách
Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová vypadly na antukovém turnaji v Římě v semifinále a skončila jejich série 17 vítězství.
ŽIVĚ Ruské rakety zabíjely v Kyjevě, zemřely i tři děti. Obětí útoku už je přes dvacet
Počet zabitých při ruském vzdušném útoku na Kyjev v noci na čtvrtek vzrostl na 24, mezi mrtvými jsou tři děti. Oznámila to Státní služba pro mimořádné situace (DSNS). Záchranáři pokračují v pátracích a záchranných operacích. Dalších 47 lidí včetně dvou dětí je zraněných. Ukrajina v reakci na ruské zabíjení civilistů žádá o naléhavé jednání Rady bezpečnosti OSN, uvedl ministr zahraničí Sybiha.