Švédská nadvláda v Lize mistrů skončila. Slaví hokejisté Jyväskylä

Hokejová Liga mistrů má prvního vítěze, který není ze Švédska.

Växjö - Hokejisté Jyväskylä vyhráli ve finále Ligy mistrů na ledě Växjö 2:0 a ukončili nadvládu švédských klubů z prvních tří ročníků soutěže. Vítěznou branku vstřelil v 35. minutě útočník Joonas Nättinen a 20 vteřin před koncem při power play zpečetil výsledek do prázdné branky Janne Kolehmainen. Brankář Juho Olkinuora pomohl k triumfu finského celku čistým kontem.

Hrubec nejužitečnějším hráčem Český brankář Šimon Hrubec z Třince získal ocenění pro nejužitečnějšího hráče této sezony Ligy mistrů. Šestadvacetiletá opora Ocelářů, kteří vypadli v semifinále s novým šampionem Jyväskylä, předčila v hlasování fanoušků další dva adepty na NordicBet MVP Trophy - slovenského útočníka Martina Bakoše z Liberce a švédského obránce Joela Perssona z týmu poraženého finalisty Växjö.

"Byl neuvěřitelný," pochválil brankáře Olkinuoru střelec rozhodující branky Nättinen. "Soupeř byl velice těžký, ale my jsme to dokázali a vyhráli. Byla to dlouhá cesta a hodně těžké práce proti všem soupeřům. Je to skvělý pocit," doplnil sedmadvacetiletý Nättinen. Jyväskylä díky triumfu získala prémii 300 tisíc eur (7,6 milionu korun).

Växjö, které v semifinále vyřadilo Liberec, nenavázalo na předchozí triumfy švédských klubů. První ročník obnovené evropské soutěže 2014/15 ovládla Lulea a v dalších dvou sezonách kralovala Frölunda, jež loni ve finále zdolala pražskou Spartu.

Domácí sice měli v úvodním dějství více šancí, ale gólman Olkinuora zůstal neprůstřelný. Hráči Jyväskylä, kteří v souboji o finále zdolali Třinec, se ubránili na přelomu první a druhé třetiny i při trestu Mäenpääho. Před polovinou utkání odolali hosté rovněž při 72 vteřin trvajícím oslabení tří proti pěti, při kterém měl velkou šanci Rosén.

Následně pykali dvakrát hráči Växjö a druhou početní výhodu už Jyväskylä využila. Střelou zpoza obránce z mezikruží překonal Fastha Nättinen. Snaha švédského celku o vyrovnání byla marná. V 52. minutě sice Växjö dostalo puk za Olkinuoru, ale toho předtím srazil Lundberg a sudí po poradě s videorozhodčím gól neuznali.

V závěru při Yonkmanově vyloučení sáhli domácí k power play, ale Calof šanci neproměnil. Naopak vzápětí definitivně rozhodl do prázdné branky Kolehmainen.

Finále hokejové Ligy mistrů ve Växjö (Švédsko):

Växjö Lakers - JYP Jyväskylä 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávka: 35. Nättinen (Kalteva), 60. Kolehmainen. Rozhodčí: Lemelin (Rak.), Piechaczek - Kohlmüller (oba Něm.), Seewald (Rak.). Vyloučení: 3:4. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 5750.

Växjö: Fasth - Martinsson, A. Lundberg, J. Persson, Rahimi, Högberg, Welch, Bohm - Calof, R. Rosén, Kiiskinen - J. Pesonen, E. Pettersson, Shinnimin - Netterberg, Fröberg, Reddox - Brodecki, Josefsson, M. Lundberg - Röndbjerg. Trenéři: Hallam, Hellgren a J. Jönsson.

Jyväskylä: Olkinuora - Kalteva, Vainio, Kuukka, Mäenpää, J. Jokinen, O. Ikonen, A. Honka, Yonkman - Nattinen, J. Immonen, Tuppurainen - Rooba, Hytönen, Louhivaara - Puustinen, Suomela, Turkulainen - Straka, Kanninen, Kolehmainen. Trenéři: Virtanen, Ahvenjärvi, Konttinen a Turunen.