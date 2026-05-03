Přeskočit na obsah
Benative
3. 5. Alexej
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Švédové vyhráli Fortuna Hockey Games. Zápas Česka na tom už nic nezmění

ČTK,Sport

Hokejisté Švédska porazili Finsko 3:2 a obhájili prvenství na Českých hrách. Stejně jako loni neztratili na turnaji Euro Hockey Tour v Česku ani bod.

Jakob Silfverberg, André Petersson ze Švédska slaví gól v zápase Fortuna Hockey Games s Finskem
Jakob Silfverberg, André Petersson ze Švédska slaví gól v zápase Fortuna Hockey Games s FinskemFoto: CTK
Reklama

Aktualizujeme…

Fortuna Hockey Games v Českých Budějovicích, součást Euro Hockey Tour:

Švédsko - Finsko 3:2 (0:1, 3:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 27. Öhgren (Henriksson), 36. Petersson (Brännström, L. Karlsson), 37. Henriksson (J. Persson, Sylvegard) - 16. Erholtz (Heinola, Merelä), 60. Hirvonen (Saarijärvi, Honka). Rozhodčí: Jeřábek, Pražák - Zíka, Šimánek. Vyloučení: 6:3. Bez využití. Diváci: 2697.

Reklama
Reklama

Švédsko: Härenstam - J. Persson, Brännström, Heed, J. Larsson, Andersson, Hägg, Boumedienne - L. Karlsson, Björck, Stenberg - Sylvegard, Henriksson, Hedqvist - Petersson, Frondell, Öhgren - Silfverberg, Niederbach. Trenér: Hallam.

Finsko: Säteri - Heinola, Riikola, Saarijärvi, Vilén, Honka, Kokkonen, Hatakka - Puistola, Kuokkanen, Hirvonen - Aku Räty, Aatu Räty, Mäenalanen - Merelä, Björninen, Erholtz - Ojantakanen, Päivärinta, Päkkilä - Puhakka. Trenér: Pennanen.

16:00 Česko - Švýcarsko

Tabulka turnaje:

Reklama
Reklama

1.

Švédsko

3

3

0

0

0

15:5

9

2.

Finsko

3

1

0

0

2

9:9

3

3.

Česko

2

1

0

0

1

5:6

3

4.

Švýcarsko

2

0

0

0

2

4:13

0

Tabulka EHT:

1.

Švédsko

9

8

1

0

0

42:15

26

2.

Česko

8

4

0

0

4

20:22

12

3.

Finsko

9

2

1

0

6

23:28

8

4.

Švýcarsko

8

1

0

2

5

18:38

5

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Požár v Českém Švýcarsku 2026.
Požár v Českém Švýcarsku 2026.
Požár v Českém Švýcarsku 2026.

Požár v Českém Švýcarsku se podařilo dostat pod kontrolu, hasit bude sedm vrtulníků

Požár v národním parku České Švýcarsko si hasiči rozdělili na čtyři úseky. Dva úseky jsou větší. Na ně cílí vrtulníky. Jeden úsek je v blízkosti domova se zvláštním režimem. Hasiči se snaží domov uchránit. V České televizi to řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček, který je na místě. Hasiči zasahují u Rynartic, části obce Jetřichovice, od soboty.

Reklama
Reklama
Reklama