Švédové vyhráli Fortuna Hockey Games. Zápas Česka na tom už nic nezmění

Hokejisté Švédska porazili Finsko 3:2 a obhájili prvenství na Českých hrách. Stejně jako loni neztratili na turnaji Euro Hockey Tour v Česku ani bod.
Fortuna Hockey Games v Českých Budějovicích, součást Euro Hockey Tour:
Švédsko - Finsko 3:2 (0:1, 3:0, 0:1)
Branky a nahrávky: 27. Öhgren (Henriksson), 36. Petersson (Brännström, L. Karlsson), 37. Henriksson (J. Persson, Sylvegard) - 16. Erholtz (Heinola, Merelä), 60. Hirvonen (Saarijärvi, Honka). Rozhodčí: Jeřábek, Pražák - Zíka, Šimánek. Vyloučení: 6:3. Bez využití. Diváci: 2697.
Švédsko: Härenstam - J. Persson, Brännström, Heed, J. Larsson, Andersson, Hägg, Boumedienne - L. Karlsson, Björck, Stenberg - Sylvegard, Henriksson, Hedqvist - Petersson, Frondell, Öhgren - Silfverberg, Niederbach. Trenér: Hallam.
Finsko: Säteri - Heinola, Riikola, Saarijärvi, Vilén, Honka, Kokkonen, Hatakka - Puistola, Kuokkanen, Hirvonen - Aku Räty, Aatu Räty, Mäenalanen - Merelä, Björninen, Erholtz - Ojantakanen, Päivärinta, Päkkilä - Puhakka. Trenér: Pennanen.
16:00 Česko - Švýcarsko
Tabulka turnaje:
1.
Švédsko
3
3
0
0
0
15:5
9
2.
Finsko
3
1
0
0
2
9:9
3
3.
Česko
2
1
0
0
1
5:6
3
4.
Švýcarsko
2
0
0
0
2
4:13
0
Tabulka EHT:
1.
Švédsko
9
8
1
0
0
42:15
26
2.
Česko
8
4
0
0
4
20:22
12
3.
Finsko
9
2
1
0
6
23:28
8
4.
Švýcarsko
8
1
0
2
5
18:38
5
