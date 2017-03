Šustr s Palátem táhnou Tampu do play off. Zařídili vítězství nad Detroitem

před 25 minutami

Andrej Šustr se ve čtvrtečním utkání NHL zasloužil gólem a asistencí o výhru hokejistů Tampy Bay 5:3 nad Detroitem a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Na dva góly Lightning přihrál Ondřej Palát.

New York - Andrej Šustr se prosadil ve 23. minutě. Ondřej Palát vybojoval kotouč na střední čáře, pronikl do útočného pásma, Petr Mrázek v brance Detroitu jeho střelu pouze vyrazil před sebe a od brusle důrazného Šustra se puk odrazil do sítě. Byl to třetí přesný zásah šestadvacetiletého zadáka v sezoně.

Hosté sice v polovině utkání vyrovnali, jenže v závěru druhé třetiny domácí dvakrát udeřili v přesilové hře a získali rozhodující náskok. Šustr a Palát si pak připsali asistenci u pátého gólu ve 47. minutě. Mrázek odchytal celý zápas a zaznamenal 26 zákroků.

Tampa vyhrála počtvrté v řadě a dál zůstává ve hře o postup do play off. V tabulce Východní konference stále ztrácí tři body na osmý Boston, který zvítězil 2:0 nad Dallasem. Tým z Floridy má ale jeden zápas k dobru, stejně jako Carolina, která zdolala 2:1 v prodloužení Columbus a za Bostonem zaostává o čtyři body.

Naopak ze hry už jsou nejspíš Islanders po debaklu na ledě Philadelphie. Letci rozhodli o vysoké výhře už v úvodu zápasu, když po 9 minutách a 19 sekundách vedli 4:0. Gudas byl v 9. minutě autorem třetího gólu po tvrdé střele od modré čáry. Jednu asistenci si připsal také Jakub Voráček.

Montreal se vítězstvím nad Floridou oficiálně zařadil mezi jisté účastníky play off, v němž loni Canadiens chyběli. K výhře nad Floridou jim rovněž pomohl dobrý vstup do utkání, když po první třetině vedli už 3:0.

Plekanec v 11. minutě dával druhý gól a v 53. minutě se podílel i na tom pátém. Hned u tří inkasovaných branek, včetně té Plekancovy, byl na ledě v dresu Floridy Jaromír Jágr.

Výsledky NHL:

Boston - Dallas 2:0, Philadelphia - NY Islanders 6:3, Carolina - Columbus 2:1 v prodl., Montreal - Florida 6:2, Edmonton - San Jose 3:2, Nashville - Toronto 1:3, Minnesota - Ottawa 5:1, Winnipeg - Anaheim 4:3 v prodl., Tampa Bay - Detroit 5:3.

