Supertalent je opět nespokojený. Nejvíce nepochopený hráč v NHL, brání ho

Po krátké bouři spojené s otevřením trhu upadla zámořská NHL do letního klidu. Kdykoliv ho ale může narušit velký trejd. Jedním z kandidátů na přesun je kanadský útočník Shane Wright, jeden čas považovaný za největší hokejovou naději.
Draft 2022 přinesl nezvyklé scény. Celkovou jedničkou se podle většiny predikcí měl stát Wright, ale když zástupci Montrealu, výherci první volby, vystoupali v domácí aréně Bell Centre na pódium, zaznělo od nich jiné jméno: Juraj Slafkovský.
Wright nakonec obsadil až čtvrté místo, stal se hráčem Seattlu. Cítil ale, že měl být jedničkou.
Když stál na pódiu, zdálo se, že na stůl s funkcionáři Montrealu vrhá zlé pohledy. Rozebírala to celá liga.
On sám tuto domněnku popřel, uznal ale, že ho propad na čtvrtou příčku podráždil.
„Určitě mi to zůstane pod kůží. Vždy jsem byl sám o sobě motivovaný a chtěl jsem se stále zlepšovat, ale tohle mi dodá ještě o něco větší zápal,“ podotkl.
Montreal však v omyl neuvedl, po čtyřech letech musí naopak i Seattle přemítat, zda volil správně.
Momentálně 22letý Wright je totiž znovu nespokojený, požádal o výměnu.
Vadí mu skromné vytížení. S icetimem kolem 14 minut na zápas je přinejlepším třetím centrem mužstva. A po nadějné předminulé sezoně udělal v té uplynulé krok zpět. V 74 kláních nasbíral nijak oslňujících 27 bodů (12+15).
Podle deníku The Providence by nejraději odešel – možná překvapivě - do Vancouveru. Jasně nejhorší tým posledního ročníku ho může lákat tím, že má ve středu útoku plno otazníků, tedy potenciálně dost prostoru.
Novinář Ben Kuzma nicméně nabídl i jiné vysvětlení. „Canucks jsou Wrightovou preferovanou destinací kvůli tomu, čím by se mohli za pár let stát. Lidé, kteří ho znají, jsou přesvědčení, že je možná nejvíce nepochopeným hráčem v NHL,“ napsal.
Kanaďan je prý lepší, než jak se dosud jevil ve Seattlu. „Byl svázaný konzervativním systémem, což vedlo k nezáživným zápasům, ve kterých nemohl plně využít své špičkové dovednosti. Jeho produktivitu ovlivnilo také to, že v útoku měl málokdy stálé spoluhráče,“ poznamenal Kuzma.
Do toho Wrighta označil za „asertivního a sebevědomého alfa samce“, což se na sociálních sítích setkalo spíš s posměchem.
Pozornost ale útočník nepopiratelně poutá. Spekuluje se o celé řadě zájemců, online deníkem The Athletic je potvrzený Pittsburgh.
Ten ve středu útoku roky spoléhá na Sidneyho Crosby a Jevgenije Malkina, ale prvnímu bude brzy 39 let, druhému dokonce čtyřicet. „A kromě Bena Kindela nemají Penguins na pozici centra žádnou jistotu do budoucna,“ uvedl autor zprávy Josh Yohe.
Nezdá se však, že by trejd byl na spadnutí. „Je to pořád ta samá písnička. Podle toho, co jsem slyšel, je požadovaná cena za Wrighta – mírně řečeno – značná. Možná vyšší, než kolik je Pittsburgh ochoten zaplatit,“ dodal novinář.
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