Střídání králů. Zlatou hokejku ovládl Nečas před osminásobným šampionem Pastrňákem

Tradiční domácí anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezony vyhrál poprvé útočník Martin Nečas z Colorada. Druhý skončil v 58. ročníku osminásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu, jenž kraloval v předchozích třech letech, třetí byl další forvard z NHL Tomáš Hertl z týmu Vegas. Do první desítky se dostali čtyři brankáři, jeden obránce a pětice útočníků.
Během slavnostního večera v Divadle na Vinohradech byla vyhlášena rovněž hokejistka roku, kterou se stala Natálie Mlýnková. Cenu pro nejlepšího parahokejistu si odnesl Patrik Sedláček.
Juniorem roku byl vyhlášen Tomáš Galvas, juniorkou Aneta Paroubková a nejlepším hráčem extraligy juniorů Vasyl Špilka.
Sedmadvacetiletý Nečas prožil v NHL životní sezonu. V základní části odehrál 78 zápasů a posunul osobní maxima v gólech (38) i nahrávkách (62). Součtem 100 bodů poprvé v kariéře pokořil stobodovou hranici a obsadil těsně před Pastrňákem sedmé místo v produktivitě celé soutěže.
Avalanche pomohl jako druhý hráč bodování týmu za Nathanem MacKinnonem k zisku Presidents' Trophy pro nejlepší tým základní části. Druhým nejproduktivnějším hráčem mužstva byl díky 13 bodům (1+12) ze 13 startů také v play off, které však pro Colorado skončilo ve finále Západní konference zklamáním po překvapivé porážce s Vegas 0:4 na zápasy.
Na domácí trůn se rodák z Nového Města na Moravě dostal poté, co byl v předchozích třech letech pokaždé mezi nejlepší trojicí.
V roce 2023 a loni obsadil za Pastrňákem druhé místo, předloni byl třetí za Pastrňákem a gólmanem Lukášem Dostálem, jenž skončil letos šestý.
Nečas získal 660 bodů a druhého Pastrňáka porazil o 68 bodů. Třetí Hertl obdržel 467 bodů. Čtvrté místo obsadil Jakub Dobeš před dalším brankářem Danielem Vladařem, za šestým Dostálem skončil jediný zástupce extraligy v nejlepší desítce - loni třetí Roman Červenka.
Osmý byl útočník Pavel Zacha, devátý bek Filip Hronek a desátý gólman Karel Vejmelka.
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