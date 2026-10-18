Strčil do rozhodčího, a ještě mu vynadal. Budějovický Kanaďan bude pykat

Českobudějovický útočník Parker Bell dostal od disciplinární komise hokejové extraligy zákaz startu ve dvou zápasech za strčení do rozhodčího, kterého navíc počastoval vulgaritou.
Třiadvacetiletý Kanaďan se provinil v pátečním utkání na ledě Vítkovic, kde hosté zvítězili 3:1. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje informovala o trestu na svém webu.
Bell přijde o dnešní domácí zápas proti Kladnu a páteční utkání v Třinci.
„Jeho jednání naplnilo podstatu přestupku fyzické napadání rozhodčích,“ uvedla APK. Bell, jenž přišel do Motoru před sezonou, byl za incident v pátek v 58. minutě vyloučen do konce utkání. V dosavadních 11 extraligových zápasech si připsal tři góly a jednu asistenci.
Třinecký útočník Marko Daňo obdržel pokutu ve výši deseti procent měsíční mzdy za nafilmovaný pád v pátečním utkání s Mladou Boleslaví, v němž přispěl gólem k výhře 3:0.
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