„Strašně ho to bolelo." Lemieux se oběsil ve skladu, důvodem měla být křivda i rodina

Ta zpráva zasáhla hokejový svět jako meteorit: Claude Lemieux, čtyřnásobný vítěz Stanley Cupu, se v noci na čtvrtek oběsil ve skladu své nábytkářské firmy. Jeho blízcí nyní popsali dva hlavní důvody, které zřejmě vedly k tragickému rozhodnutí šedesátileté legendy.
Během své jednadvacetileté kariéry dovedl Montreal Canadiens, New Jersey Devils a Colorado Avalanche k celkem čtyřem vítězstvím ve Stanley Cupu, je devátým nejlepším střelcem play-off všech dob. Jméno Claude Lemieux zná celý svět.
Přesto rodák z Buckinghamu nikdy nebyl uvedený do Síně slávy NHL. Čekal od roku 2009, kdy skončil profesionální kariéru. Nedočkal se.
Jeho blízcí nyní tvrdí, že právě tohle může být důvod, proč si šedesátiletý Kanaďan sáhl na život.
Lemieux na ledě působil jako tvrďák. V soukromí se ale o něm vědělo, že je velmi citlivý na pocit křivdy. Podle jeho přátel se nikdy nevzpamatoval z toho, že nebyl nominován na nejvyšší ocenění.
„Vždycky to vnímal jako nespravedlnost, těžké břemeno, které musel nést,“ řekl listu The Post Rejean Tremblay, dlouholetý montrealský hokejový publicista, který se s Lemieuxem znal třicet let.
„Pocit odmítnutí byl hlubší, než by si člověk dokázal představit. Nesl to velmi těžce,“ popisoval.
Lemieux mohl prožívat stejné trauma jako v roce 1985, kdy ho vedení Montrealu poslalo po první sezóně v NHL poslalo do nižší ligy. Údajně byl tak zdrcený, že si ve vzteku rozmlátil čelní sklo svého auta. Když se trochu uklidnil, jel s ním 160 kilometrů do Sherbrooke, kde měl nově působit. Dál pak ale odmítal bydlet v bytě, který mu klub pronajal.
Hokejová legenda se oběsila ve skladu rodinného nábytkářského podniku v okrese Palm Beach na Floridě. Jeho tělo bylo nalezeno ve čtvrtek krátce po půl třetí ráno (8.30 SEČ).
Je paradoxní, že se Lemieux krátce předtím dočkal významné pocty - při tradičním předzápasovém rituálu před třetím duelem semifinále play off proti Carolině nesl do zaplněné haly v Montrealu pochodeň.
Na tváři mu hrál šťastný úsměv, když mu jednadvacet tisíc lidí nadšeně tlaskalo.
„Je možné, že ten příval lásky, ta vlna lásky v pondělí večer spustila příliš intenzivní emoce,“ zamýšlel se Tremblay. „Možná to znovu probudilo starý pocit křivdy, staré utrpení.“
Lemieux podle zdrojů za zámoří také asi 10 let nemluvil se svými dětmi, což určitě byla další zátěž, kterou šedesátiletá legenda špatně nesla. „Strašně ho to bolelo,“ prozradil montrealský novinář.
Podle rodiny trpěl depresemi, ale nikdo z jeho blízkých neměl tušení, že si plánuje vzít život. „To vůbec nikdo nečekal,“ řekla listu The Post Colombe Lacroixová, blízká rodinná přítelkyně.
