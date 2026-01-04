Přeskočit na obsah
Benative
4. 1. Diana
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Hokej

Strach v Plzni. Kvasnička dostal kolenem do hlavy a zůstal bezvládně ležet

ČTK,Sport

Zranění plzeňského obránce Davida Kvasničky na několik minut přerušilo 2. třetinu utkání hokejové extraligy proti Mladé Boleslavi, které Západočeši nakonec vyhráli 6:2.

Hokejisté Plzně - ilustrační foto
Hokejisté PlzněFoto: Profimedia
Reklama

Nešťastný moment nabídla druhá třetina nedělního extraligového zápasu mezi Plzní a Mladou Boleslaví.

Domácí David Kvasnička při rozehrávce v 34. minutě za stavu 2:0 pro Západočechy ve vlastní třetině podklouznul a vletěl přímo pod nohy napadajícího Ondřeje Procházky.

Boleslavský hokejista trefil Kvasničku kolenem do hlavy a ten zůstal na zádech bezvládně ležet.

Plzeňští spoluhráči mu okamžitě přispěchali na pomoc, uvedli ho do stabilizované polohy a přispěchali lékaři s nosítky.

Reklama
Reklama

Led už Kvasnička opouštěl při vědomí, ale zafixovaný a viditelně otřesený. Ošetření se protáhlo na dlouhé minuty, a tak sudí předčasně ukončili třetinu a poslali hráče do kabin.

Po přestávce zápas pokračoval a domácí vyhráli vysoko 6:2. Na čtvrté výhře Plzně za sebou se gólem a dvěma asistencemi podílel Michal Teplý.

Aktualizujeme

38. kolo hokejové extraligy:

Reklama
Reklama

HC Škoda Plzeň - BK Mladá Boleslav 6:2 (1:0, 2:0, 3:2)

Branky a nahrávky: 10. V. Lajunen (Filip, Zámorský), 28. Merežko (M. Petman, Teplý), 38. Teplý (M. Petman), 46. Měchura (Filip), 50. V. Petman (Holešinský, Teplý), 51. L. Strnad (Filip, Malák) - 43. Buchtele (O. Procházka, Pyrochta), 57. Lichtag (Malínek, Jánošík). Rozhodčí: Pražák, Jaroš - Brejcha, Šimánek. Vyloučení: 4:6. Využití: 2:1. Diváci: 4829.

Plzeň: Malík - Zámorský, Percy, Merežko, Kvasnička, V. Lajunen, Malák, Šalda - Holešinský, Simon, Schleiss - M. Petman, V. Petman, Teplý - L. Strnad, Filip, Měchura - Rohlík, Lev, I. Sedláček, od 45. navíc O. Pšenička. Trenér: Jandač.

Mladá Boleslav: Furch (51. Mokry) - Pyrochta, Jánošík, F. Pavlík, Skärberg, Kubíček, Havlín, Vlasák, Gewiese - P. Zdráhal, Fořt, Skalický - O. Procházka, P. Musil, Buchtele - Lichtag, Malínek, Moses - P. Král, Závora, Lintuniemi. Trenér: Hořava.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
People celebrate following a U.S. strike on Venezuela where President Nicolas Maduro and his wife were captured, in Concepcion
People celebrate following a U.S. strike on Venezuela where President Nicolas Maduro and his wife were captured, in Concepcion
People celebrate following a U.S. strike on Venezuela where President Nicolas Maduro and his wife were captured, in Concepcion

ŽIVĚ"Dobrou noc a šťastný nový rok." Maduro skončil v nechvalně proslulé věznici slavných

Americké úřady přepravily zajatého venezuelského prezidenta Nicoláse Madura spolu s manželkou do vazební věznice v newyorkském Brooklynu, informovala stanice CNN. Maduro bude příští týden čelit obvinění z držení drog a zbraní před federálním soudem na Manhattanu. Spolu s manželkou čelí mimo jiné obvinění ze spiknutí za účelem teroristické činnosti a spiknutí za účelem dovozu kokainu.

Guvernér České národní banky Aleš Michl
Guvernér České národní banky Aleš Michl
Guvernér České národní banky Aleš Michl

ČNB se letos bude snažit držet úroky nad očekávanou dvouprocentní inflací

Česká národní banka (ČNB) se bude snažit držet úrokové sazby nad inflací. Ta by se podle očekávání měla pohybovat kolem dvou procent, nad touto úrovní by měly být sazby. Letos by mohly mírně klesnout, nebo zůstat stabilní. Nedá se očekávat, že hypotéky budou tak levné jako dřív. V nedělním pořadu Partie Terezie Tománkové televize CNN Prima News to dnes řekl guvernér centrální banky Aleš Michl.

Reklama
Venezuelský voják v obrněném transportéru hlídkuje v ulicích Caracasu; neděle 4. ledna 2026.
Venezuelský voják v obrněném transportéru hlídkuje v ulicích Caracasu; neděle 4. ledna 2026.
Venezuelský voják v obrněném transportéru hlídkuje v ulicích Caracasu; neděle 4. ledna 2026.

Trumpovi nejde o demokracii. Expert nastínil možné scénáře vývoje ve Venezuele

Riziko, že se venezuelská krize přemění v nějakou formu ozbrojeného konfliktu mezi novou vládou a režimními loajalisty či kriminálními gangy, je podle řady odborníků reálné a nemělo by být podceňované, říká Jaroslav Bílek, odborník na Jižní Ameriku a autoritářské režimy z Institutu Politologických studí Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Reklama
Reklama
Reklama