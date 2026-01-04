Strach v Plzni. Kvasnička dostal kolenem do hlavy a zůstal bezvládně ležet

Zranění plzeňského obránce Davida Kvasničky na několik minut přerušilo 2. třetinu utkání hokejové extraligy proti Mladé Boleslavi, které Západočeši nakonec vyhráli 6:2.
Nešťastný moment nabídla druhá třetina nedělního extraligového zápasu mezi Plzní a Mladou Boleslaví.
Domácí David Kvasnička při rozehrávce v 34. minutě za stavu 2:0 pro Západočechy ve vlastní třetině podklouznul a vletěl přímo pod nohy napadajícího Ondřeje Procházky.
Boleslavský hokejista trefil Kvasničku kolenem do hlavy a ten zůstal na zádech bezvládně ležet.
Plzeňští spoluhráči mu okamžitě přispěchali na pomoc, uvedli ho do stabilizované polohy a přispěchali lékaři s nosítky.
Led už Kvasnička opouštěl při vědomí, ale zafixovaný a viditelně otřesený. Ošetření se protáhlo na dlouhé minuty, a tak sudí předčasně ukončili třetinu a poslali hráče do kabin.
Po přestávce zápas pokračoval a domácí vyhráli vysoko 6:2. Na čtvrté výhře Plzně za sebou se gólem a dvěma asistencemi podílel Michal Teplý.
38. kolo hokejové extraligy:
HC Škoda Plzeň - BK Mladá Boleslav 6:2 (1:0, 2:0, 3:2)
Branky a nahrávky: 10. V. Lajunen (Filip, Zámorský), 28. Merežko (M. Petman, Teplý), 38. Teplý (M. Petman), 46. Měchura (Filip), 50. V. Petman (Holešinský, Teplý), 51. L. Strnad (Filip, Malák) - 43. Buchtele (O. Procházka, Pyrochta), 57. Lichtag (Malínek, Jánošík). Rozhodčí: Pražák, Jaroš - Brejcha, Šimánek. Vyloučení: 4:6. Využití: 2:1. Diváci: 4829.
Plzeň: Malík - Zámorský, Percy, Merežko, Kvasnička, V. Lajunen, Malák, Šalda - Holešinský, Simon, Schleiss - M. Petman, V. Petman, Teplý - L. Strnad, Filip, Měchura - Rohlík, Lev, I. Sedláček, od 45. navíc O. Pšenička. Trenér: Jandač.
Mladá Boleslav: Furch (51. Mokry) - Pyrochta, Jánošík, F. Pavlík, Skärberg, Kubíček, Havlín, Vlasák, Gewiese - P. Zdráhal, Fořt, Skalický - O. Procházka, P. Musil, Buchtele - Lichtag, Malínek, Moses - P. Král, Závora, Lintuniemi. Trenér: Hořava.
