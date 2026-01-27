Strach o Beránka. Reprezentační útočník si cestou do kabiny lehl na zem

Nepříjemné momenty přineslo utkání hokejové extraligy v Českých Budějovicích. Útočník Karlových Varů Ondřej Beránek inkasoval na ledě tvrdý hit, v prostoru mezi střídačkami a šatnou si pak lehl na zem.
Ve 13. minutě úvodní třetiny se třicetiletý Beránek, který patří mezi náhradníky pro start na blížících se olympijských hrách v Miláně, dostal do souboje s domácím útočníkem Jakubem Valským.
Rozhodčí ho správně posoudili jako čistý, forvard Varů se však po něm těžce sbíral z hrací plochy.
Na střídačku se dostal s pomocí jednoho ze členů realizačního týmu hostů.
Při odchodu do kabiny ještě v rozehrané třetině nejlepší střelec minulého extraligového ročníku v tunelu vedoucím k šatnám znovu poklekl a poté si lehl na záda.
V této poloze zůstal v bolestech a evidentně otřesený nějakou chvíli ležet. Do zápasu už se nevrátil.
Energie pak na sociálních sítích oznámila, že předloňského mistra světa čekají podrobnější lékařská vyšetření, jejichž výsledky upřesní délku absence. "V tuto chvíli ji nelze přesně určit," uvedli Západočeši, kteří střetnutí vyhráli 6:3.
Dnešní utkání nedohrál ani obránce Liberce Radim Šimek, jenž z vítězného duelu s Vítkovicemi (6:2) odstoupil již v první třetině.
Třiatřicetiletý bek patří mezi osm obránců, které trenér reprezentace Radim Rulík zařadil do nominace na OH.
46. kolo hokejové Tipsport extraligy:
Banes Motor České Budějovice - HC Energie Karlovy Vary 3:6 (0:1, 1:4, 2:1)
Branky a nahrávky: 34. Štencel (Lantoši, Valský), 50. Harris (Vála), 59. Chlubna (Olesen, Harris) - 12. Váňa (M. Kočí, Dello), 21. Šťastný (Dello), 23. Šťastný (Bambula, M. Kočí), 31. Bambula (Váňa, Černoch), 33. Černoch (Bambula, D. Moravec), 54. Egle (Jaks, Černoch). Rozhodčí: Jeřábek, Barek - Lhotský, Zíka. Vyloučení: 4:0. Využití: 0:1. Diváci: 5678.
HC Dynamo Pardubice - Rytíři Kladno 2:1 v prodl. (1:1, 0:0, 0:0 - 1:0)
Branky a nahrávky: 6. Mandát (Červenka, Sedlák), 61. Čerešňák (Sobotka) - 4. Vigneault (Kelly Klíma, Marcel). Rozhodčí: Úlehla, Pražák - Šimánek, Štěpánek. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 9256.
Bílí Tygři Liberec - HC Vítkovice Ridera 6:2 (2:0, 2:1, 2:1)
Branky a nahrávky: 1. A. Najman (Sandberg, T. Galvas), 18. F. Jansa (Zachar), 26. Lenc (T. Galvas), 28. Pytlík (Faško-Rudáš, M. Ivan), 57. Lenc (T. Galvas, Sandberg), 59. T. Galvas (Sandberg, Lenc) - 38. Kalus (J. Zbořil, Abdul), 46. Abdul (Hauser, Hladonik). Rozhodčí: Hribik, Pilný - Frodl, Hnát. Vyloučení: 3:2, navíc navíc Wesley (Vítkovice) 5 min. a do konce utkání. Využití: 3:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 5928.
HC Škoda Plzeň - HC Kometa Brno 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 3. I. Sedláček, 4. M. Petman (Zámorský, Teplý), 38. V. Lajunen (Lalancette), 56. Zámorský (Lalancette). Rozhodčí: Ondráček, Zeliska - J. Svoboda, Thuma. Vyloučení: 7:10. Využití: 2:0. Diváci: 5937.
Mountfield Hradec Králové - HC Oceláři Třinec 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 9. Moses (Kevin Klíma, Vukojevic), 11. Melancon (Tamáši, Perret), 33. Melancon (Radil, R. Pavlík). Rozhodčí: Kika, Veselý - Ondráček, Maňák. Vyloučení: 3:0, navíc Daňo (Třinec) 5 minut a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 3820.
BK Mladá Boleslav - HC Verva Litvínov 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Branka: 29. Fořt. Rozhodčí: Šír, Mejzlík - Hynek, Axman. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 2771.
HC Sparta Praha - HC Olomouc 6:3 (3:1, 1:1, 2:1)
Branky a nahrávky: 1. Shore (Chlapík, Řepík), 3. Shore (Pysyk, Řepík), 18. Hyka (Krejčík, Pysyk), 37. Chlapík (Shore), 52. Krejčík (P. Kousal, Vesalainen), 52. Raška (K. Hrabík, Dzierkals) - 12. Fridrich (Orsava, T. Černý), 31. Ministr (Anděl), 54. Doktor (Anděl, Rašner). Rozhodčí: Hribik, Hacaperka - Ondráček, Hnát. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 15.146. Předehráno v pondělí.
Tabulka:
1.
Pardubice
46
24
5
7
10
147:103
89
2.
Liberec
45
23
2
6
14
125:102
79
3.
Plzeň
45
20
5
8
12
125:92
78
4.
Karlovy Vary
45
22
4
4
15
122:113
78
5.
Třinec
46
20
6
3
17
133:118
75
6.
Hradec Králové
46
19
8
2
17
118:107
75
7.
Sparta
43
18
5
4
16
134:113
68
8.
Brno
46
18
4
5
19
121:130
67
9.
Vítkovice
47
17
4
5
21
122:142
64
10.
České Budějovice
45
16
5
4
20
120:127
62
11.
Olomouc
47
18
3
2
24
110:138
62
12.
Mladá Boleslav
45
15
5
4
21
91:118
59
13.
Kladno
46
14
5
6
21
110:122
58
14.
Litvínov
46
11
3
4
28
97:150
43
