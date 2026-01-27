Přeskočit na obsah
Benative
27. 1. Ingrid
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Strach o Beránka. Reprezentační útočník si cestou do kabiny lehl na zem

Sport

Nepříjemné momenty přineslo utkání hokejové extraligy v Českých Budějovicích. Útočník Karlových Varů Ondřej Beránek inkasoval na ledě tvrdý hit, v prostoru mezi střídačkami a šatnou si pak lehl na zem.

Ondřej Beránek, hokejista, sportovec
Ondřej BeránekFoto: Kubeš Slavomír
Reklama

Ve 13. minutě úvodní třetiny se třicetiletý Beránek, který patří mezi náhradníky pro start na blížících se olympijských hrách v Miláně, dostal do souboje s domácím útočníkem Jakubem Valským.

Rozhodčí ho správně posoudili jako čistý, forvard Varů se však po něm těžce sbíral z hrací plochy.

Na střídačku se dostal s pomocí jednoho ze členů realizačního týmu hostů.

Při odchodu do kabiny ještě v rozehrané třetině nejlepší střelec minulého extraligového ročníku v tunelu vedoucím k šatnám znovu poklekl a poté si lehl na záda.

Reklama
Reklama

V této poloze zůstal v bolestech a evidentně otřesený nějakou chvíli ležet. Do zápasu už se nevrátil.

Energie pak na sociálních sítích oznámila, že předloňského mistra světa čekají podrobnější lékařská vyšetření, jejichž výsledky upřesní délku absence. "V tuto chvíli ji nelze přesně určit," uvedli Západočeši, kteří střetnutí vyhráli 6:3.

Dnešní utkání nedohrál ani obránce Liberce Radim Šimek, jenž z vítězného duelu s Vítkovicemi (6:2) odstoupil již v první třetině.

Třiatřicetiletý bek patří mezi osm obránců, které trenér reprezentace Radim Rulík zařadil do nominace na OH.

Reklama
Reklama

46. kolo hokejové Tipsport extraligy:

Banes Motor České Budějovice - HC Energie Karlovy Vary 3:6 (0:1, 1:4, 2:1)

Branky a nahrávky: 34. Štencel (Lantoši, Valský), 50. Harris (Vála), 59. Chlubna (Olesen, Harris) - 12. Váňa (M. Kočí, Dello), 21. Šťastný (Dello), 23. Šťastný (Bambula, M. Kočí), 31. Bambula (Váňa, Černoch), 33. Černoch (Bambula, D. Moravec), 54. Egle (Jaks, Černoch). Rozhodčí: Jeřábek, Barek - Lhotský, Zíka. Vyloučení: 4:0. Využití: 0:1. Diváci: 5678.

HC Dynamo Pardubice - Rytíři Kladno 2:1 v prodl. (1:1, 0:0, 0:0 - 1:0)

Reklama
Reklama

Branky a nahrávky: 6. Mandát (Červenka, Sedlák), 61. Čerešňák (Sobotka) - 4. Vigneault (Kelly Klíma, Marcel). Rozhodčí: Úlehla, Pražák - Šimánek, Štěpánek. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 9256.

Bílí Tygři Liberec - HC Vítkovice Ridera 6:2 (2:0, 2:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 1. A. Najman (Sandberg, T. Galvas), 18. F. Jansa (Zachar), 26. Lenc (T. Galvas), 28. Pytlík (Faško-Rudáš, M. Ivan), 57. Lenc (T. Galvas, Sandberg), 59. T. Galvas (Sandberg, Lenc) - 38. Kalus (J. Zbořil, Abdul), 46. Abdul (Hauser, Hladonik). Rozhodčí: Hribik, Pilný - Frodl, Hnát. Vyloučení: 3:2, navíc navíc Wesley (Vítkovice) 5 min. a do konce utkání. Využití: 3:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 5928.

HC Škoda Plzeň - HC Kometa Brno 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Reklama
Reklama

Branky a nahrávky: 3. I. Sedláček, 4. M. Petman (Zámorský, Teplý), 38. V. Lajunen (Lalancette), 56. Zámorský (Lalancette). Rozhodčí: Ondráček, Zeliska - J. Svoboda, Thuma. Vyloučení: 7:10. Využití: 2:0. Diváci: 5937.

Mountfield Hradec Králové - HC Oceláři Třinec 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 9. Moses (Kevin Klíma, Vukojevic), 11. Melancon (Tamáši, Perret), 33. Melancon (Radil, R. Pavlík). Rozhodčí: Kika, Veselý - Ondráček, Maňák. Vyloučení: 3:0, navíc Daňo (Třinec) 5 minut a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 3820.

BK Mladá Boleslav - HC Verva Litvínov 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Reklama
Reklama

Branka: 29. Fořt. Rozhodčí: Šír, Mejzlík - Hynek, Axman. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 2771.

HC Sparta Praha - HC Olomouc 6:3 (3:1, 1:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 1. Shore (Chlapík, Řepík), 3. Shore (Pysyk, Řepík), 18. Hyka (Krejčík, Pysyk), 37. Chlapík (Shore), 52. Krejčík (P. Kousal, Vesalainen), 52. Raška (K. Hrabík, Dzierkals) - 12. Fridrich (Orsava, T. Černý), 31. Ministr (Anděl), 54. Doktor (Anděl, Rašner). Rozhodčí: Hribik, Hacaperka - Ondráček, Hnát. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 15.146. Předehráno v pondělí.

Tabulka:

Reklama
Reklama

1.

Pardubice

46

24

5

7

10

147:103

89

2.

Liberec

45

23

2

6

14

125:102

79

3.

Plzeň

45

20

5

8

12

125:92

78

4.

Karlovy Vary

45

22

4

4

15

122:113

78

5.

Třinec

46

20

6

3

17

133:118

75

6.

Hradec Králové

46

19

8

2

17

118:107

75

7.

Sparta

43

18

5

4

16

134:113

68

8.

Brno

46

18

4

5

19

121:130

67

9.

Vítkovice

47

17

4

5

21

122:142

64

10.

České Budějovice

45

16

5

4

20

120:127

62

11.

Olomouc

47

18

3

2

24

110:138

62

12.

Mladá Boleslav

45

15

5

4

21

91:118

59

13.

Kladno

46

14

5

6

21

110:122

58

14.

Litvínov

46

11

3

4

28

97:150

43

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé).
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé).
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé).

ŽIVĚMacinka chce „vyhodit“ Pavla ze summitu NATO. Babiš i policie už na SMS reagovali

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) doručil prezidentovi Petru Pavlovi prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře textové zprávy, které hlava státu považuje za pokus o vydírání. Pavel to oznámil v úterý. Macinka své výroky z textových zpráv nepovažuje za vydírání. Snaha ovlivnit něčí postoj v politice je podstatou každého vyjednávání, řekl na tiskové konferenci.

NATO Secretary General Mark Rutte Addresses MEPs At European Parliament
NATO Secretary General Mark Rutte Addresses MEPs At European Parliament
NATO Secretary General Mark Rutte Addresses MEPs At European Parliament

Šéf NATO řekl, co hrozí Ukrajině. Ostře se pustil do Evropy, varuje před katastrofou

Šéf NATO Mark Rutte varoval, že Evropa bez americké pomoci není schopná vlastní obrany. Podle něj by si osamostatnění vyžádalo astronomické náklady. Zároveň upozornil, že Ukrajinu čeká kvůli ruským útokům na energetiku nejtvrdší zima za poslední dekádu. Rutte vyzval EU k větší flexibilitě při financování zbraní, aby Kyjev mohl nakupovat i techniku ze Spojených států.

Americký prezident Donald Trump. Foto z 27. ledna 2026
Americký prezident Donald Trump. Foto z 27. ledna 2026
Americký prezident Donald Trump. Foto z 27. ledna 2026

Trump nesouhlasí s poradcem. Zastřelený muž se federální agenty nesnažil zabít, míní

Americký prezident Donald Trump nevěří, že muž zabitý federálními agenty v Minneapolisu se je pokusil zavraždit. Trump to v úterý podle stanice CNN řekl novinářům. Prezidentův výrok je v zásadním rozporu s tvrzeními členů jeho administrativy, včetně Trumpova blízkého poradce Stephena Millera. Ten o zastřeleném Alexovi Prettim na sociální síti X napsal, že se snažil agenty zabít.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama