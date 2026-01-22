Stopka na další šampionáty. IIHF prodloužila Rusům a Bělorusům zákaz

Mezinárodní hokejová federace (IIHF) nepočítá s návratem reprezentačních týmů a klubů z Ruska a Běloruska do svých soutěží ani v příští sezoně 2026/27. Představitelé federace to stále nepovažují za bezpečné. IIHF o tom dnes informovala na webu.
Federace uvedla, že zákaz prodloužila na základě posledního zasedání Rady IIHF a podrobného posouzení rizik.
"Opětovné začlenění ruských a běloruských národních a klubových týmů do soutěží v sezoně 2026/27 není prozatím bezpečné, protože současné bezpečnostní podmínky neumožňují splnění nezbytných požadavků na organizaci turnajů, které by zaručovaly bezpečnost všech zúčastněných," uvedla hokejová federace, která vyloučila obě země ze svých soutěží v únoru 2022 po začátku ruské invaze na Ukrajinu.
Od té doby každoročně prodlužuje jejich vyřazení z vrcholných akcí.
První místopředseda Ruské hokejové federace a hlavní trenér výběru Rusko 25, který supluje národní mužstvo, Roman Rotenberg uvedl, že se Rusové proti rozhodnutí IIHF odvolají ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu v Lausanne.
Podle něj za vším stojí finská a švédská federace.
"Jsem si jistý, že dosáhneme svého cíle. Tohle je dočasné. Ti, kteří lobbují pouze za osobní zájmy a zajímají se jen o osobní zisk, časem vedení IIHF opustí. Mluvíme o finské a švédské federaci, které nemají žádné jiné příjmy. Jakmile se do hry vloží Rusko, upoutá veškerou pozornost. Rusko a Kanada jsou dvě hokejové velmoci. Bez Ruska mezinárodní hokej neexistuje. A nikdy nebude," řekl Rotenberg televizní stanici Matč TV.
Rada IIHF se také zabývala doporučením Mezinárodního olympijského výboru (MOV) a zváží účast ruských a běloruských národních a klubových týmů mladých hráčů (do 18 let) ve svých turnajích pro ročník 2027/28.
Tento krok zůstává podmíněn průběžným hodnocením bezpečnostních podmínek.
"Pokud se rizika v nadcházejících měsících dostatečně sníží, bude IIHF spolupracovat s příslušnými národními svazy na možnosti opětovného začlenění týmů na mládežnické úrovni," uvedla IIHF.
Jednoznačnou prioritou podle ní zůstává bezpečnost všech účastníků a řádná organizace každé akce.
"IIHF musí zajistit, aby tyto požadavky byly zaručeny pro každý turnaj. Nadále bude pečlivě sledovat vývoj situace a provádět průběžné analýzy bezpečnostních rizik," oznámila federace.
