Přeskočit na obsah
Benative
19. 1. Doubravka
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

"Što éto?" Český zadák předvedl v Rusku neskutečnou minelu, skóroval do vlastní brány

Sport

Tak to se nevidí. Český hokejista Libor Šulák si dal v ruské KHL neskutečný vlastní gól.

Russia Ice Hockey Kontinental League Admiral - Traktor
Libor Šulák v dresu Vladivostoku po inkasování brankyFoto: Profimedia
Reklama

Vladivostok v domácím utkání proti Kazani mocně napravoval nevydařenou první třetinu, v níž nabral třígólové manko.

Ve druhé části stáhl ztrátu na rozdíl jediné trefy a ve třetím dějství dostal skvělou příležitost ke srovnání.

Domácí rozjížděli v přesilovce další akci. Šulák si převzal za vlastní brankou puk, udělal pár kroků a hodlal přihrát spoluhráči.

Jenže touš se mu svezl po čepeli hokejky tak, že zamířil do sítě udiveného gólmana Arsenije Cyby, který s ničím podobným pochopitelně nepočítal.

Reklama
Reklama

„Što éto?“, tedy Co to je? divili si i komentátoři střetnutí.

Jednatřicetiletý Šulák, jenž v KHL působí i po ruské invazi na Ukrajinu a ve Vladivostoku dokonce plní roli kapitána, se jen nešťastně chytil za helmu.

Ke gólu v oslabení přišel totálně zdarma Ilja Karpuchin, jenž se dotkl puku dávno předtím jako poslední z hráčů Kazaně…

Z lapsusu rodáka z Pelhřimova už se jeho celek nevzpamatoval, soupeři nakonec podlehl 2:5 a po šesté prohře v řadě je na posledním místě Východní konference.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Rescue workers stand near the site where four skiers were killed in an avalanche in Pongau district
Rescue workers stand near the site where four skiers were killed in an avalanche in Pongau district
Rescue workers stand near the site where four skiers were killed in an avalanche in Pongau district

Lavina v rakouských Alpách zabila tři Čechy, záchranáři zahájili vyprošťování

Rakouští záchranáři a alpská policie v pondělí ráno začali vyprošťovat těla tří Čechů, které v sobotu odpoledne zabila lavina v katastru obce Pusterwald ve spolkové zemi Štýrsko. Informovala o tom agentura APA s tím, že v sobotu tuto operaci znemožnilo nepříznivé počasí. Úmrtí tří Čechů v rakouských Alpách potvrdilo české ministerstvo zahraničí.

Petr Fiala na víkendové kongresu ODS, kde skončil po 12 letech jako předseda ODS
Petr Fiala na víkendové kongresu ODS, kde skončil po 12 letech jako předseda ODS
Petr Fiala na víkendové kongresu ODS, kde skončil po 12 letech jako předseda ODS

Nejasná budoucnost Petra Fialy: na Hrad ne, do Senátu možná

Expremiér Petr Fiala má po víkendovém kongresu občanských demokratů konečně čas pořádně si začít promýšlet své další angažmá. Poté, co mu odpadlo množství práce spojené s vedením vlády, se nyní „zbavil“ i povinností předsedy ODS. Nyní intenzivně přemýšlí, jestli letos bude kandidovat do Senátu. Rozhodnout by se měl během krátké doby, protože kandidátky se už začínají tvořit.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama