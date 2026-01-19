"Što éto?" Český zadák předvedl v Rusku neskutečnou minelu, skóroval do vlastní brány

Tak to se nevidí. Český hokejista Libor Šulák si dal v ruské KHL neskutečný vlastní gól.
Vladivostok v domácím utkání proti Kazani mocně napravoval nevydařenou první třetinu, v níž nabral třígólové manko.
Ve druhé části stáhl ztrátu na rozdíl jediné trefy a ve třetím dějství dostal skvělou příležitost ke srovnání.
Domácí rozjížděli v přesilovce další akci. Šulák si převzal za vlastní brankou puk, udělal pár kroků a hodlal přihrát spoluhráči.
Jenže touš se mu svezl po čepeli hokejky tak, že zamířil do sítě udiveného gólmana Arsenije Cyby, který s ničím podobným pochopitelně nepočítal.
„Što éto?“, tedy Co to je? divili si i komentátoři střetnutí.
Jednatřicetiletý Šulák, jenž v KHL působí i po ruské invazi na Ukrajinu a ve Vladivostoku dokonce plní roli kapitána, se jen nešťastně chytil za helmu.
Ke gólu v oslabení přišel totálně zdarma Ilja Karpuchin, jenž se dotkl puku dávno předtím jako poslední z hráčů Kazaně…
Z lapsusu rodáka z Pelhřimova už se jeho celek nevzpamatoval, soupeři nakonec podlehl 2:5 a po šesté prohře v řadě je na posledním místě Východní konference.
