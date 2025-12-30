Přeskočit na obsah
30. 12. David
Hokej

Statečný boj mladých Slováků skončil zle. Nad Američany vedli 3:1 i 4:3

ČTK

Slovenští hokejisté si na mistrovství světa hráčů do 20 let připsali druhou těsnou porážku. Po úvodní prohře 2:3 se Švédy a následném důležitém triumfu 4:1 nad Německem podlehli obhájcům zlata Američanům 5:6.

Hockey: 2026 IIHF World Junior Championship-Slovakia vs USA
USA - Slovensko, MS v hokeji do 20 letFoto: REUTERS
Třetí výhru má stejně jako výběr USA na kontě také druhý zámořský favorit Kanada po jednoznačném vítězství nad Dány 9:1.

Domácí Američané, kteří ovládli turnaj MS v posledních dvou letech, zůstali i po třetím vystoupení stoprocentní, ale na poslední úspěch se pořádně nadřeli. Slováci vedli po první třetině 2:0, v dalším průběhu zápasu ještě i 3:1 a 4:3. Pak jim ale sebral vítr z plachet James Hagens, když v čase 39:15 nejprve vyrovnal a po 18 sekundách třetí části poslal tým USA poprvé do vedení. Ve 45. minutě ho zvýraznil svým čtvrtým gólem na šampionátu Will Zellers, Slováci už stihli jen snížit zásluhou Tomáše Chrenka.

Osmnáctiletý talent Chrenko si v utkání připsal celkem tři body (2+1) a v produktivitě mu se šesti body za pět branek a nahrávku patří průběžné druhé místo za Kanaďanem Gavinem McKennou se sedmi body (3+4), je ale nejlepším střelcem.

Kanada, která na úvod šampionátu zdolala Česko, si s chutí zastřílela po minulém trápení s Lotyšskem (2:1 v prodl.). Už po deseti minutách měl favorit na své straně tříbrankový náskok, v nástupu do druhé třetiny sice Dánové snížili, na více už ale nováček elitní skupiny nedosáhl. Hattrickem se v dresu vítězů zaskvěl McKenna, po třech bodech si připsali také další útočníci Porter Martone (2+1), Michael Misa (1+2) a Brady Martin (0+3).

