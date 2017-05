Stačil jeden gól. Pittsburgh ve finále konference přemohl Ottawu a srovnal stav série

před 2 hodinami

Série Pittsburghu a Ottawy zatím žádné zběsilé přestřelky nenabídla. Po prvním utkání, které vyhráli Senators 2:1 po prodloužení, tentokrát stačil Penguins k vítězství pouze jediný gól.

Pittsburgh - Hokejisté Pittsburghu porazili v druhém utkání konferenčního finále play off NHL Ottawu 1:0 a vyrovnali stav série na 1:1 na zápasy. Rozhodující gól vstřelil sedm minut před koncem třetí třetiny Phil Kessel.

Stejně jako úvodní duel, v němž Ottawa zvítězila 2:1 v prodloužení, i pondělní zápas patřil oběma gólmanům. Hostující Craig Anderson si připsal 28 zákroků, domácí Marc-Andre Fleury zneškodnil všech 23 střel Senators a podruhé během posledních tří utkání vychytal čisté konto.

Chvilkami se ale v brance nudil. Ve druhé třetině Penguins přestříleli soupeře 12:6 a ve třetí části pak nepustili Ottawu ke střele dlouhých 15 minut. Teprve v závěrečné pětiminutovce zasypali hosté Fleuryho sedmi ranami, vyrovnat ale nedokázali.

"Počkejte," reagoval gólman Pittsburghu, když se ho novináři ptali, co v brance dělal. "Protahoval jsem se. Vyjížděl do rohů. Snažil jsem se zůstat v provozním tempu. A taky jsem mluvil na spoluhráče, když se objevili poblíž. Věděl jsem, že na konci bude Ottawa tlačit, zvlášť poté, co jsme skórovali," konstatoval Fleury.

Vítězný gól se zrodil z nenápadné akce. Jevgenij Malkin zavezl podél levého mantinelu puk do útočného pásma a hned za modrou čárou jej přihrál na střed kluziště Kesselovi. Jeho první pokus ohrozit branku zblokoval útočník Jean-Gabriel Pageau, Kessel se ale vzápětí znovu dostal ke kotouči a opakovanou střelou z mezikruží už překonal Andersona, jemuž puk proklouzl pod levým betonem.

"Měli jsme spoustu šancí. Byl to vypjatý zápas a nakonec jsme našli cestu, jak ho vyhrát," řekl Kessel. Devětadvacetiletý Američan utkání hodně prožíval. V jednu chvíli ho televizní kamery zachytily, jak na střídačce zuřivě lamentuje. "Co jsem říkal? Už ani nevím. Ale abych byl upřímný, myslím, že jsem dneska na střídačce křičel víckrát než jednou."

"Když se podíváme na obě utkání, odehráli jsme dobrých pět třetin ze šesti. Až ta dnešní třetí se nám nepovedla a bohužel nás to stálo zápas," prohlásil trenér Ottawy Guy Boucher. "Nedokázali jsme podržet puk. Až příliš často jsme se ho zbavovali a to vždy pomáhá soupeři, aby si vytvořil tlak," hledal Boucher příčiny porážky.

Jeho protějšek Mike Sullivan měl po utkání jiné starosti, obával se o zdravotní stav několika hráčů. Do utkání vůbec nenastoupil útočník Patric Hörnqvist, který vynechal už nedělní trénink, v první polovině zápasu pak kvůli zranění odstoupili další útočník Bryan Rust a obránce Justin Schultz. Penguins tak dohrávali s pěti beky a jedenácti útočníky. "Mužstvo podalo statečný výkon. Dokázali jsme hrát trpělivě a počkat si na šanci," pochválil tým Sullivan. O stavu marodů se bavit nechtěl.

Třetí utkání se hraje ve středu v Ottawě.

Finále Východní konference play off NHL - 2. zápas

Pittsburgh - Ottawa 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Branka: 54. Kessel. Střely na branku: 29:23. Diváci: 18.610. Hvězdy zápasu: 1. Kessel, 2. Fleury (oba Pittsburgh), 3. Anderson (Ottawa). Stav série: 1:1.