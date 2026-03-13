Spartu v kritické chvíli podržel Krejčík. Mistr světa se těší na rozhodující zápas v Praze

Hokejový obránce Jakub Krejčík se premiérovými body v play off podílel na výhře Sparty na ledě Kladna. Pražané tím odvrátili možný konec sezony a vynutili si rozhodující pátý zápas série předkola.
Čtyřiatřicetiletý mistr světa z roku 2024 vstřelil gól a přidal dvě asistence. V rozhovoru s novináři si pochvaloval, že Sparta konečně využila přesilovou hru. Krejčík zároveň věří, že když bude jeho tým hrát stejně i v neděli, splní roli favorita a postoupí do čtvrtfinále.
"Bude to jak přes kopírák. Pokud budeme mít nějakou přesilovku, musíme ji využít. Když ji nevyužijeme, samozřejmě to pak máme těžké. Dnes jsme si ale ukázali, jak musíme hrát. Musíme k tomu přistoupit stejně, nemáme na výběr. Musíme bojovat od prvního do posledního střídání," řekl Krejčík po výhře Sparty 5:2.
Věří, že výhodou Pražanů bude domácí led v O2 areně. "Určitě je lepší hrát v domácím prostředí. Budeme za sebou mít celou arénu, což je výhoda," uvedl.
Pražané do dnešního zápasu nastupovali s vědomím, že případná prohra pro ně znamená konec sezony. Podle Krejčíka s tím ale neměli problém.
"Samozřejmě jsme věděli, že jsme krok od vyřazení, ale všichni v šatně věřili, že to dneska dokážeme zvládnout a vrátit sérii zpět do O2 areny. A to se povedlo," podotkl Krejčík.
Jedním z klíčových faktorů zápasu byly přesilové hry. Sparta v předešlých třech zápasech série nevyužila ani jednu výhodu. Dnes dokázala potrestat druhé vyloučení Kladna.
"Konečně jsme dali z přesilovky nějaký gól, což se nám doposud bohužel nepovedlo. Mělo to velký význam i pro sebevědomí celého týmu," řekl Krejčík, jenž si u trefy Michala Řepíka připsal asistenci a poté byl na ledě i u druhé využité početní výhody.
Důležitou roli při přesilovkách hrál i útočník Michael Špaček, jenž v sérii nastoupil poprvé.
"Je to skvělý hokejista a věděli jsme, že nám pomůže. Jak v přesilovkách, tak při hře pět na pět. Jenom plus pro nás, že je zpátky," uvedl odchovanec pražské Slavie.
Jako varování pro další zápas ale označil snížení Kladna z 0:3 na 2:3. "Vedli jsme, ale bohužel jsme oslabeními vrátili domácí na koně. Toho bychom se měli příště vyvarovat," uvědomoval si Krejčík.
Sparta výhrou 3:2 v Kladně odvrátila možný konec sezony v předkole a srovnala sérii na 2:2. Tři body si připsal Krejčík. Hokejisté Brna úspěšně zvládli i druhý duel předkola v Českých Budějovicích a postoupili do čtvrtfinále play off. Po dnešní výhře 3:2 ovládl obhájce titulu sérii 3:1 na zápasy.