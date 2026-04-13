Sparťané v thrilleru porazili Dynamo a vydřeli sedmý zápas semifinálové série

Sparťané slaví branku v 6. semifinále Sparta -Pardubice
Miloš Kelemen z Pardubic a Mark Pysyk ze Sparty v 6. semifinále Sparta - Pardubice
neuvedeno
Zleva Tomáš Hyka ze Sparty, Aaron Irving ze Sparty a Roman Červenka z Pardubic v 6. semifinále Sparta -Pardubice
Sparťanští fanoušci s transparenty, podle nich je zdravotní klaun víc než hokejový klaun
Hokejisté Sparty porazili doma v šestém semifinále play off extraligy Pardubice 3:2, stav série vyrovnali na 3:3 a vynutili si rozhodující sedmý zápas, který se ve středu odehraje na ledě Dynama.

Dvěma góly se pod výhru Pražanů podepsal Michael Špaček, v 46. minutě rozhodl kapitán Filip Chlapík.

Sparta s Jakubem Kovářem v brance zkusila do utkání vstoupit aktivně, gólmana Willa ale výrazněji ohrozit nedokázala.

První nebezpečnější situaci musel ve 4. minutě řešit Kovář, Mandát jej ale překonat nedokázal. V 7. minutě po Willově zaváhání v rozehrávce se slibná příležitost nabízela Pospíšilovi, zakončit však ideálně nestihl.

Sparta poté nevyužila první přesilovou hru a naopak v premiérovém oslabení inkasovala. Skóre otevřel v 19. minutě Kaut.

Východočeši měli lepší pohyb i energii, ale Pražanům se ve druhé třetině podařilo otočit vývoj utkání a změnit jeho průběh. Ve 24. minutě se sám před Willem objevil Vesalainen, pardubického gólmana však překonat nedokázal.

O vyrovnání se o čtyři minuty později postaral po samostatné akci Špaček. Stejný hráč navíc domácí v 33. minutě posunul do vedení, když po 15 sekundách využil tvrdou střelou početní výhodu. Sparta ve druhé části soupeře přestřílela 14:3.

Domácí ale doplatili na nedisciplinovanost. Při Hrabíkově vyloučení se ještě ubránili, při trestu Nika Seppäly se ale už po sedmi sekundách prosadil po Košťálkově střele Červenka a vyrovnal.

Sparta ale dokázala na úspěch hostů odpovědět. V 46. minutě přetlačil Chlapík obránce Tourignyho a vrátil svému týmu vedení.

Dynamo se tlačilo za opětovným vyrovnáním, uklidňující čtvrtý gól měl ale v 53. minutě na hokejce Horák.

Z brejku ale přestřelil. Domácí to ale mrzet nemuselo, těsnou výhru udrželi i při závěrečné dvouminutové power play Pardubic.

Semifinále play off hokejové extraligy - 6. zápas:

HC Sparta Praha - HC Dynamo Pardubice 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 28. M. Špaček, 33. M. Špaček (Horák, Krejčík), 46. Chlapík (Horák) - 19. M. Kaut (Košťálek, Červenka), 43. Červenka (Košťálek, Kondelík). Rozhodčí: Pražák, Mejzlík - Hynek, Hnát. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:2. Diváci: 17.220 (vyprodáno). Stav série: 3:3.

Sparta: Jakub Kovář - Pysyk, Krejčík, Knot, Mašín, Irving, M. Seppälä, N. Seppälä - Horák, M. Špaček, Chlapík - Řepík, Shore, P. Kousal - Hyka, K. Hrabík, Dzierkals - Raška, Vesalainen, Kuťák - Pospíšil. Trenér: J. Nedvěd.

Pardubice: Will - Tourigny, Ludvig, Čerešňák, Hájek, Košťálek, T. Dvořák, Mikliš - Kelemen, Kondelík, Smejkal - Mandát, Sedlák, Červenka - M. Kaut, Sobotka, Lauko - J. Stránský, Poulíček, Vondráček - R. Kousal. Trenér: Pešán.

Prezident se hlásí ke křesťanství, i když nikdy netvrdil, že by se pravidelně modlil nebo četl Bibli. V nynějším mandátu se už i dříve odvolával na víru, například když tvrdil, že jeho přežití pokusu o atentát mělo vyšší účel.
Americký prezident Donald Trump pokračoval v kritice papeže Lva XIV. Zároveň sdílel obrázek, kde se pomocí umělé inteligence stylizuje jako Ježíš Kristus, který léčí nemocné svým dotekem. Trump papeže kritizuje kvůli jeho promírové rétorice, která je v rozporu s válkou USA v Íránu. „Je papežem jen díky mně," přisoudil si zásluhy za volbu. O několik hodin později příspěvek ze svého profilu smazal.

Opoziční lídr Péter Magyar získal ústavní většinu a po dlouhých 16 letech Maďaři uvidí jiného předsedu vlády než Viktora Orbána. Evropa napjatě sledovala, jak dopadly výsledky klíčového boje reagují čeští europoslanci a europoslankyně.

