Sparťan předvedl další sprostý faul. Zkritizoval jej i vlastní trenér

Hokejový obránce Sparty David Němeček dostal třízápasový trest a pokutu ve výši 10 procent měsíčního platu za faul na plzeňského beka Daniela Maláka v nedělním utkání 23. kola extraligy.
Jedná se o nejvyšší trest v dosavadním průběhu sezony. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje informovala o rozhodnutí disciplinární komise na sociální síti X.

Třicetiletý Němeček fauloval Maláka v 55. minutě duelu, kdy jej zasáhl loktem do hlavy.

Rozhodčí Robin Šír a Tomáš Cabák sparťanského beka po kontrole u videa poslali s vyšším trestem do kabin.

Podle disciplinární komise atakoval protihráče bez snahy získat puk. "Zákrok byl načasovaný na okamžik, kdy byl protihráč ve zranitelné pozici, v jehož závěrečné fázi hráč (Němeček) pohybem ramena zvýšil svou pozici," uvedla disciplinárka.

U Němečka to není poprvé, co předvedl sprostý faul. Sparťan je nejtrestanějším hráčem celé soutěže a už v září dostal jednozápasový trest za zákrok na vítkovického obránce Patrika Brůnu. I v 7. kole šlo o nedovolený zásah do hlavy nebo krku…

Němečkův faul po utkání s Plzní kritizoval i trenér Sparty Jaroslav Nedvěd. "Hloupým faulem jsme se téměř připravili o vítězství," připomněl kouč Pražanů, že Plzeň v následné přesilovce jednou skórovala a snížila na konečných 5:6.

"Bylo to individuální selhání, které bylo úplně zbytečné a pykal za něj celý tým. David (Němeček) měl zachovat chladnou hlavu a to se mu vůbec nepovedlo," zlobil se Nedvěd.

Němeček bude Pražanům chybět při utkáních v Hradci Králové, Kladně a Pardubicích. Do sestavy se může vrátit 28. listopadu v Českých Budějovicích.

Další zprávy