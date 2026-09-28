Sparta zůstává doma bez bodu, Varům stačil k vítězství jediný gól

Hokejisté Karlových Varů zvítězili v dohrávce 5. kola extraligy na ledě Sparty 1:0. Před nejvyšší návštěvou dosavadního průběhu sezony 13.424 diváků rozhodl jediným gólem v čase 24:06 útočník Ondřej Beránek. Své první čisté konto v ročníku uhájil gólman Dominik Frodl.
Pražané podlehli Západočechům pošesté z posledních sedmi vzájemných soubojů před svými diváky a ani při druhém domácím startu v sezoně nebodovali.
Během první třetiny duelu, který byl posledním v extralize pro dlouholetého čárového sudího Miroslava Lhotského, viděli diváci dohromady jen šest střel na branku. O všechny se postarali Pražané. Hned ve druhé minutě nedotáhl své sólo do gólového konce Blümel, jehož úmysl o zakončení po ledě dobře přečetl karlovarský brankář Frodl.
V sedmé minutě vypálil z dobré pozice mezi kruhy Bambula jen těsně vedle. Následoval tlak Energie, při zakončení zblízka neuspěl ani Váňa. Ve 14. minutě měl po Krejčíkově chybě další možnost Bambula, trefil však spodní oblouk branky.
O chvíli později fauloval Chlapík, šance ale měli domácí. V první vychytal Blümela pohotově lapačkou Frodl, při druhé ho nedokázal po přečíslení dvou na jednoho s Najmanem propálit Hyka.
Na začátku 25. minuty už se měnilo skóre. Beránek tečoval bruslí Šťastného nahození a první přesná střela na branku Západočechů skončila za Kovářovými zády. Ve 31. minutě byl blízko vyrovnání Blümel, při první dnešní přesilovce Pražanů však jeho rána zazvonila na tyčku.
Krátce po vypršení Bambulova trestu pykal také domácí Daníček. A smolař zápasu Blümel měl další obrovskou příležitost - i tentokrát však jeho minisouboj s Frodlem po samostatném úniku vyhrál karlovarský brankář, když sparťanskému útočníkovi sebral prakticky jistý gól bleskovým zásahem betonem. Na druhé straně nebezpečně pálil Redlich.
Brzy po návratu na led po druhé přestávce se do šance proháčkoval Sekáč, na poslední chvíli zatáhl za záchrannou brzdu Kočí, Sparta ale následnou přesilovku nevyužila. Hosté naproti tomu nepotrestali druhý dnešní Chlapíkův prohřešek. Kovář pak držel naděje svého týmu na vyrovnání, které však nepřišlo ani při závěrečné power play.
Dohrávka 5. kola hokejové extraligy:
HC Sparta Praha - BYD Energie Karlovy Vary 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Branka a nahrávka: 25. O. Beránek (Šťastný). Rozhodčí: Jeřábek, Šindel - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 13.424.
Sparta: Jakub Kovář - Pysyk, Krejčík, M. Seppälä, N. Seppälä, Mašín, Tomov, Knot - Chlapík, M. Špaček, P. Kousal - Blümel, Shore, Řepík - Sekáč, Vesalainen, Hyka - K. Hrabík, O. Najman, Daníček. Trenér: Augusta.
Karlovy Vary: Frodl - M. Kočí, Brickley, Mamčics, Winberg, Eronen, Schmiemann, Josef Myšák - O. Beránek, Černoch, Jiskra - Bambula, Minárik, Šťastný - P. Tomek, Egle, Koffer - Lukošik, Váňa, T. Redlich. Trenér: Patera.
Tabulka:
1.
Třinec
5
5
0
0
0
22:10
15
2.
Pardubice
6
4
0
0
2
24:17
12
3.
České Budějovice
5
3
0
1
1
13:14
10
4.
Karlovy Vary
5
3
0
0
2
12:9
9
5.
Kladno
5
2
1
1
1
14:14
9
6.
Plzeň
5
1
2
1
1
12:11
8
7.
Sparta
5
2
0
1
2
14:12
7
8.
Brno
5
2
0
0
3
16:16
6
9.
Hradec Králové
5
2
0
0
3
12:12
6
10.
Litvínov
5
2
0
0
3
11:15
6
11.
Olomouc
5
1
1
0
3
13:15
5
12.
Mladá Boleslav
5
1
1
0
3
12:19
5
13.
Liberec
5
1
0
1
3
10:17
4
14.
Vítkovice
4
1
0
0
3
13:17
3
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