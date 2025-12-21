Sparta znovu selhala. Od Vítkovic doma schytala šest gólů

Hokejisté Sparty podlehli doma ve 32. kole extraligy Vítkovicím 3:6. Pražané prohráli podruhé za sebou, potřetí ze čtyř zápasů a přišli o vedení v tabulce. Hosté zvítězili po dvou porážkách a Pražany porazili v sezoně na čtvrtý pokus poprvé. Dvěma góly se na tom podílel útočník Anthony Nellis.
Sparta doma v extralize našla přemožitele po sérii pěti výher. Vítkovice vyhrály v O2 areně po šňůře sedmi proher poprvé od února 2022, naplno tam v základní části bodovaly dokonce premiérově od října 2018. Dnes jim k tomu před 15.122 diváky pomohla i stoprocentní úspěšnost v přesilových hrách, v nichž daly tři branky.
Utkání předcházelo uctění památky Josefa Horešovského. Hokejový obránce a mistr světa z roku 1972 zemřel v pondělí ve věku 79 let.
Karlovy Vary zvítězily v Mladé Boleslavi 3:0 a navázaly na páteční výhru nad Hradcem Králové. O šestou výhru z posledních sedmi kol se nejvíce zasloužil brankář Dominik Frodl, který potřetí v sezoně vychytal nulu. Naopak Bruslaři padli popáté z posledních šesti duelů a v tabulce zůstali předposlední.
Hradec Králové porazil Brno 2:1 a uspěl tak ve čtvrtém z posledních pěti utkání. Vítězný gól vstřelil v 52. minutě útočník Lukáš Radil. Kometě k úspěchu nepomohl ani výborný výkon brankáře Aleše Stezky, který si připsal 43 úspěšných zákroků.
32. kolo hokejové extraligy:
HC Sparta Praha - HC Vítkovice Ridera 3:6 (1:2, 2:2, 0:2)
Branky a nahrávky: 2. P. Kousal (M. Špaček, Řepík), 22. Horák (Krejčík, Irving), 23. Chlapík (Krejčík, Horák) - 9. Nellis (Hrivík, Kňažko), 17. Kalus (Kňažko, Yetman), 23. Yetman, 32. Nellis (Kalus), 50. Lednický (M. Přibyl), 57. Šír. Rozhodčí: Hribik, Zeliska - Štěpánek, Ondráček. Vyloučení: 3:6. Využití: 2:3. Diváci: 15.122.
Sparta: Jakub Kovář - Sirota, Krejčík, Irving, Mašín, Seppälä, Němeček, Tomov - Chlapík, Shore, Horák - Řepík, M. Špaček, P. Kousal - Dzierkals, K. Hrabík, O. Hrabík - M. Vitouch, Eberle, Raška. Trenér: J. Nedvěd.
Vítkovice: Hrachovina - Wesley, Demel, Budík, Kňažko, Port, J. Zbořil, Brůna - Yetman, Nellis, Kalus - Hladonik, Hrivík, Abdul - Lednický, M. Přibyl, Fasner - Řehák, Šír, Macias - P. Zdráhal. Trenér: Varaďa.
Bílí Tygři Liberec - Rytíři Kladno 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)
Branky a nahrávky: 3. Lenc (Zeman), 14. A. Musil (A. Najman), 15. F. Jansa (Zeman, Hanousek), 32. A. Najman (Ahac, A. Musil) - 60. Lisler (Audette). Rozhodčí: Pražák, Ondráček - Frodl, Hnát. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 6948.
Liberec: Kváča - Hanousek, Šimek, M. Ivan, Zile, D. Zeman, Ahac, Kachlíř - Sandberg, Weatherby, Lenc - Faško-Rudáš, Filippi, Pérez - A. Musil, A. Najman, Petrovský - Hujer, F. Jansa, O. Procházka. Trenér: Kudrna.
Kladno: Brízgala (21. Dansk) - M. Jandus, Mendel, Blain, T. Tomek, Vandas, Wylie, Pietroniro - Ojamäki, Audette, Bareš - Kelly Klíma, Vigneault, Forman - Jágr, Konečný, Robins - Ryšavý, O. Blaha, Lisler. Trenér: Čermák.
BK Mladá Boleslav - HC Energie Karlovy Vary 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Branky a nahrávky: 30. Myšák (Jones, Egle), 52. Černoch, 58. Šťastný. Rozhodčí: Šír, Gebauer - Lederer, Rožánek. Vyloučení: 4:7. Využití: 0:1. Diváci: 3390.
Mladá Boleslav: Furch - Pyrochta, Havlín, F. Pavlík, Lintuniemi, Kubíček, Gewiese - Mazura, Fořt, Skalický - Hradec, Klepiš, Buchtele - Rekonen, Berglund, Gardoň - Lichtag, Závora, Suchý - P. Král. Trenér: Hořava.
Karlovy Vary: Frodl - Myšák, M. Kočí, D. Mikyska, Jaks, D. Moravec, Dello, Dyk - O. Beránek, Černoch, Šťastný - Bambula, Jones, Sapoušek - P. Tomek, Egle, Jiskra - Koffer, Minárik, Lukošik. Trenér: Patera.
HC Škoda Plzeň - HC Dynamo Pardubice 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Branky a nahrávky: 5. V. Petman (Teplý, Šalda) - 19. Tourigny (Čerešňák, Sobotka), 52. Sedlák (Červenka). Rozhodčí: Sýkora, Květoň - Brejcha, Thuma. Vyloučení: 3:6. Využití: 0:1. Diváci: 6935.
Plzeň: Malík - Zámorský, Percy, Merežko, Kvasnička, Lajunen, Malák, Šalda - L. Strnad, Filip, Měchura - Holešinský, Simon, Schleiss - M. Petman, V. Petman, Teplý - O. Pšenička, Lev, I. Sedláček. Trenér: Jandač.
Pardubice: Will - Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Hájek, Gazda, Ludvig, Mikliš - Lauko, Sedlák, Červenka - Mandát, Kondelík, Kelemen - Vondráček, Sobotka, Tourigny - J. Stránský, Urban, Kaplan. Trenér: Pešán.
