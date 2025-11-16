Sparta (zatím) padá, Kämpf pokračuje v NHL. Ve Vancouveru rozšířil českou kolonii

Třicetiletý centr se před dvěma týdny odpojil od farmářského týmu Toronta v AHL a vzal si čas na rozmyšlenou ohledně své hokejové budoucnosti. Přestože měl před sebou Kämpf ještě polovinu ze čtyřletého kontraktu na celkem 9,6 milionu dolarů, který podepsal předloni v červnu, kvůli platovému stropu se nevešel na soupisku prvního týmu a v úvodu olympijské sezony hrál jen na farmě.
Za Marlies odehrál v AHL čtyři zápasy a připsal si asistenci. Maple Leafs, jejichž barvy hájil od léta 2021, ho ve čtvrtek nabídli k dispozici dalším klubům. Nikdo po něm ale během 24 hodin nesáhl a jeho smlouva s Torontem byla následně ukončena.
Vancouver pro Kämpfa bude v elitní lize třetím působištěm. "David je velmi spolehlivý centr pro hru na obou koncích hřiště, který pro nás bude okamžitou posilou a dodá nám hloubku na pozici centra," uvedl generální manager Canucks Patrik Allvin. "Je dobrý na vhazování a také velmi solidní při hře v oslabení, což jsou dvě oblasti, které v našem týmu momentálně potřebujeme zlepšit. Velkým přínosem bude i jeho hokejové IQ. Věříme, že do našeho týmu dobře zapadne," dodal Allvin.
Kämpf přišel v NHL už o část minulé sezony kvůli zranění, v 59 zápasech si připsal pět gólů a osm asistencí. V závěru ročníku pak zasáhl jen do jediného z 13 zápasů play off.
V NHL odehrál Kämpf za Maple Leafs včetně vyřazovací části 327 utkání a zaznamenal 34 gólů a 57 asistencí. V zámoří začal působit po příchodu z extraligového Chomutova v roce 2017 jako nedraftovaný hráč a první čtyři sezony odehrál za Chicago. Celkem má v základní části na kontě 536 startů a 143 bodů (48+95). V play off přidal za 35 zápasů čtyři branky a tři nahrávky.
Mistr světa z loňského domácího šampionátu v Praze, jenž má na kontě s národním týmem i bronz z MS 2022 ve Finsku, patří mezi hlavní aspiranty na místa v nominaci reprezentačního kouče Radima Rulíka pro únorový olympijský turnaj v Miláně, kde se hráči z NHL představí po 12 letech.
Po sezoně ve Vancouveru se může stát nechráněným volným hráčem.