Sparta vítá posilu ze zámoří. Reprezentant se jí upsal na čtyři roky

Hokejovou Spartu posílil reprezentační útočník Matěj Blümel, jenž strávil poslední čtyři sezony v zámoří a zahrál si i v NHL. S Pražany uzavřel účastník letošního světového šampionátu ve Švýcarsku čtyřletou smlouvu.
"Hodně se mi ulevilo. Řešili jsme to dost intenzivně poslední měsíc a půl a bylo to psychicky dost náročné. Jsem ale rád, že jsem se rozhodl právě takhle. Se Spartou jsme se dohodli, že taková délka smlouvy bude ideální. A těším se na to, co bude dál," uvedl Blümel.
Zájemců o jeho služby bylo více. "Sparta patří dlouhodobě mezi nejlepší kluby v lize, což se mi hodně líbilo. Hodně jsme řešili i moji roli v týmu a nakonec z toho vyšlo, že právě tady mi to bude sedět nejvíc. Chtěl bych týmu pomoct hlavně směrem do ofenzivy a využít zkušenosti, které jsem nasbíral během čtyř let v zámoří. Naším cílem je mířit co nejvýš," řekl.
V kabině Pražanů narazí na řadu známých tváří. "Upřímně se těším na všechny kluky. V extralize jsem už působil, takže se s mnoha z nich znám. S některými jsem dřív i hrál. Mluvil jsem hned první den také s Chlápou (kapitánem Filipem Chlapíkem), který říkal, že si je kabina hodně blízká. I to byl jeden z důvodů, proč mě Sparta lákala," konstatoval Blümel.
Několikrát už si také volal s trenérem Patrikem Augustou, jenž po minulé sezoně nahradil v roli šéfa střídačky Jaroslava Nedvěda. "Řešili jsme různé věci. Dokonce jsme se dvakrát potkali osobně. Od podpisu smlouvy jsme se ale ještě neviděli, to teprve přijde. Každopádně všechna setkání byla super a velmi příjemná," pochvaloval si.
V extralize by rád navázal na úspěšné působení v AHL, kde vykázal průměr takřka bodu na zápas a ve dvou ze čtyř sezon pokořil třicetigólovou metu. "Bylo by to hezké, ale není to jen o bodech. Hlavní je, aby se dařilo týmu a vyhrávalo se. Všechno ostatní pak přijde samo," věří Blümel.
Už téměř před měsícem začal s přípravou. "Jsem v tréninkovém procesu, každý den makám v posilovně i na ledě a k tomu jsou samozřejmě další povinnosti. Přes léto trávím hodně času v Praze, takže to prostředí pro mě není nic nového, což je příjemná výhoda. Za týden začínáme hromadně trénovat tady na Spartě a nejvíc se těším, až uvidím a poznám i ostatní kluky," dodal.
Šestadvacetiletý Blümel má za sebou další povedenou sezonu v nižší AHL. Na farmě Bostonu v Providence odehrál 58 utkání a připsal si 52 bodů za 21 gólů a 31 asistencí. Byl čtvrtým nejproduktivnějším hráčem a třetím nejlepším střelcem mužstva. Ve čtyřech bitvách play off dvakrát skóroval. Za první tým Bruins ale odehrál pouze čtyři zápasy.
Následně posílil národní tým na mistrovství světa ve Fribourgu a Curychu, které bylo jeho třetím šampionátem v kariéře. V sedmi vystoupeních zaznamenal držitel bronzu z MS 2022 dvě branky a stejný počet nahrávek.
Do NHL se marně snažil táborský rodák prosadit natrvalo už během předchozích tří sezon v Dallasu. Za první tým Stars odehrál 100. hráč draftu 2019 v součtu jen 13 zápasů, v nichž dal dva góly. Loni v létě podepsal s Bruins roční jednocestný kontrakt na 875.000 dolarů.
V AHL má odchovanec Pardubic Blümel výbornou bilanci takřka bodu na utkání. Za 255 duelů zaznamenal 230 bodů díky 110 gólům a 120 přihrávkám. Ve 31 zápasech play off si připsal 28 bodů (14+14). V předminulé sezoně se stal v dresu Texasu s 39 brankami z 67 zápasů nejlepším střelcem nižší zámořské soutěže a získal Willie Marshall Award. Trofej udělovanou od sezony 2003/04 získal jako první Čech.
V domácí nejvyšší soutěži hrál Blümel dosud výhradně za Pardubice. Za Dynamo odehrál 142 utkání s bilancí 65 bodů za 35 gólů a 30 asistencí.
Ofenziva Sparty v něm získala druhou výraznou posilu pro příští sezonu. Zkraje května uzavřeli Pražané, kteří od roku 2007 marně usilují o extraligový titul, kontrakt s Jiřím Sekáčem.
ŽIVĚ Ukrajinské drony opět zaútočily na ruské rafinerie i na Sevastopol
Ukrajinské drony zaútočily v noci na úterý na petrochemický závod ve městě Salavat v Baškirsku, přibližně 1400 kilometrů od hranic, a napadly také rafinerii na jihozápadě Ruska. Ruské síly mezitím opět udeřily střelami a drony na Kyjev.
Policie po Turkově nehodě vyhodnocuje záznamy a vyslýchá účastníky. Opozice volá po jeho rezignaci
Policisté vyhodnocují kamerové záznamy a vyslýchají účastníky nehody, při níž se v pondělí střetlo auto poslance Filipa Turka (Motoristé) s vozem nemocnice. Uvedla to v úterý mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
Prázdniny v Alpách: obří lezecká zahrada, adrenalinové traily i koupel v tyrkysu
Prázdniny jsou v plném proudu a s nimi možnost vyrazit na společná rodinná sportovní dobrodružství. Pokud už vám scházejí nápady na domácí aktivní dovolenou s potomky, vydejte se do rakouských Alp. Nudit se tam nikdo nebude.
Tým bez bílých Francouzů? Komentář španělského politika rozpoutal bouři
„Francie má skvělý tým. Ovšem bez Francouzů. Ale hrají velmi dobře, bude to hrozivý soupeř.“ Tyhle tři věty napsal bývalý španělský premiér Mariano Rajoy pro španělský konzervativní deník El Debate v rámci svého pravidelného komentování fotbalového šampionátu. Narážel tím na etnický původ hráčů francouzského týmu. A způsobil diplomatickou bouři.
ŽIVĚ USA dokončily další vlnu úderů na Írán. Trump i přesto věří v uzavření mírové dohody
Americká armáda dokončila další vlnu úderů na Írán, kde útočila na pobřežní obranné systémy, odpalovací zařízení pro střely a drony a na námořnictvo. Na síti X to v úterý nad ránem oznámilo americké velitelství CENTCOM, které koordinuje síly USA na Blízkém východě.