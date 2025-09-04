Lední hokej

Sparta v Lize mistrů přetlačila Luleu. Rozhodující nájezd proměnil Chlapík

Hokejisté pražské Sparty zvítězili v Lize mistrů v Chomutově nad úřadujícím švédským šampionem Lulea HF 2:1 po samostatných nájezdech a připsali si ve třetím utkání druhou výhru. V rozstřelu rozhodl jako jediný úspěšný exekutor kapitán Filip Chlapík. V sobotu od 15:30 přivítá Sparta opět v Chomutově další švédský celek Frölundu.
Filip Chlapík a Jakub Krejčík slaví gól Sparty.
Filip Chlapík a Jakub Krejčík slaví gól Sparty.

Už po 73 sekundách nabídnul Lulee přesilovou hru faulem Chlapík a brankáři Jakubu Kovářovi pomohla po střele Pontuse Andreassona tyč. Po návratu z trestné lavice Chlapík ujel, ale na gólmana Matteuse Warda nevyzrál. Sparta se neprosadila při dvou trestech Oscara Engsunda.

Po 107 vteřinách druhé části se Sparta radovala z vedení. Po přihrávce Michaela Špačka se trefil z pravého kruhu obránce Jakub Krejčík. V 25. minutě se v přesilové hře za špatné střídaní Pražanů prosadil Anton Levtchi a vyrovnal.

Vrátit Spartě náskok mohl Chlapík, ale nezužitkoval ani další únik. Sparta potom odolala při trestu Adama Rašky, který v barvách Sparty debutoval po příchodu z farmy Minnesoty v Iowě.

Ve třetí třetině se Lulea ubránila při vyloučení Edvina Hammarlunda. V 52. minutě pomohla Wardovi tyč po střele Nikka Seppäläho a Sparta nevyužila ani další přesilovku při pobytu Kaspera Kotkansala na trestné lavici. Tým kouče Pavla Grosse neproměnil ani tlak při trestu Levtchiho v prodloužení.

V nájezdech se prosadil jako jediný Chlapík a Sparta navázala na úvodní vítězství v Klagenfurtu z minulého týdne. Následně prohrála na ledě norského Storhamaru 2:4.

Hokejová Liga mistrů:

Tychy - Frölunda 1:3, Ilves Tampere - Salcburk 2:1, KalPa Kuopio - Storhamar 6:1, Sparta Praha - Lulea 2:1 po sam. nájezdech, Brynäs - Klagenfurt 4:2 (za domácí Kempný 0+1), Odense - Curych 2:4.

Tabulka:

1. KalPa Kuopio 3 3 0 0 0 13:4 9 3
2. Frölunda 3 3 0 0 0 11:3 9 3
3. Ilves Tampere 3 3 0 0 0 12:6 9 3
4. Brno 2 2 0 0 0 9:3 6 3
5. Zug 2 2 0 0 0 8:3 6 3
6. Curych 3 2 0 0 1 10:5 6 2
7. Brynäs 3 2 0 0 1 10:6 6 2
8. Salcburk 3 2 0 0 1 7:5 6 2
9. Sparta Praha 3 1 1 0 1 8:6 5 1,67
10. Lukko Rauma 2 1 0 0 1 7:5 3 1,5
11. Eisbären Berlín 2 1 0 0 1 5:3 3 1,5
12. Bremerhaven 2 1 0 0 1 5:5 3 1,5
13. Bern 2 1 0 0 1 4:4 3 1,5
14. Bolzano 2 1 0 0 1 4:6 3 1,5
15. Lulea 3 1 0 1 1 7:7 4 1,33
16. Odense 3 1 0 0 2 8:12 3 1
17. Klagenfurt 3 1 0 0 2 6:10 3 1
18. Storhamar 3 1 0 0 2 5:11 3 1
19. Belfast 2 0 0 0 2 6:10 0 0
20. Ingolstadt 2 0 0 0 2 2:7 0 0
21. Hradec Králové 2 0 0 0 2 3:9 0 0
Lausanne 2 0 0 0 2 3:9 0 0
23. Grenoble 2 0 0 0 2 1:7 0 0
24. Tychy 3 0 0 0 3 2:10 0 0

Pozn.: O pořadí rozhoduje průměrný počet bodů (poslední sloupec).

 
