Sparta v Lize mistrů přetlačila Luleu. Rozhodující nájezd proměnil Chlapík

Už po 73 sekundách nabídnul Lulee přesilovou hru faulem Chlapík a brankáři Jakubu Kovářovi pomohla po střele Pontuse Andreassona tyč. Po návratu z trestné lavice Chlapík ujel, ale na gólmana Matteuse Warda nevyzrál. Sparta se neprosadila při dvou trestech Oscara Engsunda.
Po 107 vteřinách druhé části se Sparta radovala z vedení. Po přihrávce Michaela Špačka se trefil z pravého kruhu obránce Jakub Krejčík. V 25. minutě se v přesilové hře za špatné střídaní Pražanů prosadil Anton Levtchi a vyrovnal.
Vrátit Spartě náskok mohl Chlapík, ale nezužitkoval ani další únik. Sparta potom odolala při trestu Adama Rašky, který v barvách Sparty debutoval po příchodu z farmy Minnesoty v Iowě.
Ve třetí třetině se Lulea ubránila při vyloučení Edvina Hammarlunda. V 52. minutě pomohla Wardovi tyč po střele Nikka Seppäläho a Sparta nevyužila ani další přesilovku při pobytu Kaspera Kotkansala na trestné lavici. Tým kouče Pavla Grosse neproměnil ani tlak při trestu Levtchiho v prodloužení.
V nájezdech se prosadil jako jediný Chlapík a Sparta navázala na úvodní vítězství v Klagenfurtu z minulého týdne. Následně prohrála na ledě norského Storhamaru 2:4.
Hokejová Liga mistrů:
Tychy - Frölunda 1:3, Ilves Tampere - Salcburk 2:1, KalPa Kuopio - Storhamar 6:1, Sparta Praha - Lulea 2:1 po sam. nájezdech, Brynäs - Klagenfurt 4:2 (za domácí Kempný 0+1), Odense - Curych 2:4.
Tabulka:
|1.
|KalPa Kuopio
|3
|3
|0
|0
|0
|13:4
|9
|3
|2.
|Frölunda
|3
|3
|0
|0
|0
|11:3
|9
|3
|3.
|Ilves Tampere
|3
|3
|0
|0
|0
|12:6
|9
|3
|4.
|Brno
|2
|2
|0
|0
|0
|9:3
|6
|3
|5.
|Zug
|2
|2
|0
|0
|0
|8:3
|6
|3
|6.
|Curych
|3
|2
|0
|0
|1
|10:5
|6
|2
|7.
|Brynäs
|3
|2
|0
|0
|1
|10:6
|6
|2
|8.
|Salcburk
|3
|2
|0
|0
|1
|7:5
|6
|2
|9.
|Sparta Praha
|3
|1
|1
|0
|1
|8:6
|5
|1,67
|10.
|Lukko Rauma
|2
|1
|0
|0
|1
|7:5
|3
|1,5
|11.
|Eisbären Berlín
|2
|1
|0
|0
|1
|5:3
|3
|1,5
|12.
|Bremerhaven
|2
|1
|0
|0
|1
|5:5
|3
|1,5
|13.
|Bern
|2
|1
|0
|0
|1
|4:4
|3
|1,5
|14.
|Bolzano
|2
|1
|0
|0
|1
|4:6
|3
|1,5
|15.
|Lulea
|3
|1
|0
|1
|1
|7:7
|4
|1,33
|16.
|Odense
|3
|1
|0
|0
|2
|8:12
|3
|1
|17.
|Klagenfurt
|3
|1
|0
|0
|2
|6:10
|3
|1
|18.
|Storhamar
|3
|1
|0
|0
|2
|5:11
|3
|1
|19.
|Belfast
|2
|0
|0
|0
|2
|6:10
|0
|0
|20.
|Ingolstadt
|2
|0
|0
|0
|2
|2:7
|0
|0
|21.
|Hradec Králové
|2
|0
|0
|0
|2
|3:9
|0
|0
|Lausanne
|2
|0
|0
|0
|2
|3:9
|0
|0
|23.
|Grenoble
|2
|0
|0
|0
|2
|1:7
|0
|0
|24.
|Tychy
|3
|0
|0
|0
|3
|2:10
|0
|0
Pozn.: O pořadí rozhoduje průměrný počet bodů (poslední sloupec).