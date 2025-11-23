Lední hokej

Sparta už vede tabulku. Krize Třince pokračuje, prohrál i s posledním Litvínovem

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Hokejisté pražské Sparty zvítězili ve 25. kole extraligy v Kladně před vyprodaným hledištěm 7:3 a vyhoupli se na první místo tabulky. Dosavadní lídr z Třince totiž podlehl 2:5 i poslednímu Litvínovu, prohrál už pošesté v řadě. Dostat se před něj mohly i Pardubice, ale padly 2:3 na ledě Vítkovic.
Hokejisté Sparty slaví jeden z gólů v síti Kladna
Hokejisté Sparty slaví jeden z gólů v síti Kladna | Foto: Roman Mareš/Rytíři Kladno

Sparta vyhrála potřetí za sebou a poosmé z posledních devíti zápasů. Jako první překonal brankáře kladenský Klíma, jenže v cestě puku stála tyčka.

A tak platilo nedáš - dostaneš. Sparta slepila dva góly do necelých dvou minut, při obou hostující střelci poslali kotouč nad lapačku švédského gólmana Danska.

Nejdřív kapitán Chlapík a pak při signalizované výhodě i Mašín, ve druhém případě měl Dansk více zakrytý výhled.

Kladno mohlo snížit ve dvou přesilových hrách, před tou první dlouho hrálo ve výhodě v šesti, ovšem nic z toho nevytěžilo. Zblízka dorážel jen Ryšavý, jenže Kovář betonem zasáhl.

A pak Sparta ukázala, jak se početní výhody využívají. Vyloučení Houdka ztrestal Horák, který zblízka doklepl pokus od modré čáry.

V úvodu druhé třetiny dostalo Kladno výhodu dvojnásobné přesilové hry a tu už proměnilo zásluhou Pietronira. Sparta však zůstala pevná, Houdka z trestné lavice poslal už za 15 vteřin zpátky Špaček, který skóroval k bližší tyčce.

Chvíli po půlce utkání hosté dali dvě branky v rozmezí 1:59 minuty, nejprve se zblízka v početní výhodě trefil Krejčík, chvíli po něm z křídla Kousal. Šestým gólem vyhnal z branky Danska, kterého nahradil Brízgala.

Jen 34 vteřin před sirénou zblízka dotlačil puk do branky Sparty domácí Procházka a Kladno snížilo na 2:6. Trenérská výzva byla neúspěšná, a tak Spartu ještě stihl dvouminutový trest, navíc se při zákroku zranil gólman Kovář, kterého nahradil Kořenář.

Středočeši sice přesilovou hru nevyužili, ale snížit ještě dokázali. To když Klíma přihrával před branku a sparťan Kryštof Hrabík si puk srazil do vlastní sítě.

Hosté potom už Kladno před Kořenáře pouštěli jen sporadicky a navíc ještě náskok navýšili. Při závaru dostal puk pod ležícím Brízgalou za čáru kapitán Chlapík, což objevil až videorozhodčí a hlavní sudí na základě jeho doporučení a po shlédnutí záznamu branku uznali.

Útočník Třince Martin Růžička se dnes stal pátým hráčem v historii samostatné české extraligy, který dokázal v základní části nastřílet 300 branek. Oceláři si ale na ledě Litvínova připsali šestou porážku v řadě a opora Slezanů tak neměla důvod k oslavě. 

"Procházíme si těžkou sérií. V extralize jsou kvalitní týmy a možná jsme si malinko mysleli, že to půjde samo," prohlásil Růžička po prohře 2:5.

"A jakmile se to od vás malinko odvrátí, tak samozřejmě chvilku trvá, než se to k vám vrátí. Je třeba pracovat. Říkáme si to a doufám, že to dobře skončí," dodal.

25. kolo hokejové Tipsport extraligy:

Rytíři Kladno - HC Sparta Praha 3:7 (0:3, 2:3, 1:1)

Branky a nahrávky: 24. Pietroniro (Robins, Audette), 40. M. Procházka (J. Strnad, Wylie), 46. Kelly Klíma - 6. Chlapík, 8. Mašín (N. Seppälä, Raška), 18. R. Horák (Krejčík, Irving), 27. M. Špaček (Pysyk, P. Kousal), 34. Krejčík (Pysyk, M. Špaček), 36. P. Kousal (M. Vitouch, Tomov), 56. Chlapík (R. Horák). Rozhodčí: Ondráček II, Mejzlík - Ondráček I, Thuma. Vyloučení: 3:7. Využití: 1:2. Diváci: 5200 (vyprodáno).

BK Mladá Boleslav - HC Škoda Plzeň 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 8. Mazura (Rekonen, Lintuniemi), 18. Mazura (Rekonen, Berglund) - 50. L. Strnad (Merežko, D. Simon). Rozhodčí: Kika, Cabák - Lhotský, Štěpánek. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 3040.

HC Energie Karlovy Vary - HC Kometa Brno 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 30. Jaks (Černoch, Bambula), 43. Černoch (Jaks, Bambula), 47. M. Kočí (Josef Myšák, N. Jones) - 8. Kollár (Ščotka, Š. Stránský), 51. Zábranský (A. Zbořil, K. Pospíšil). Rozhodčí: Barek, Pilný - Špůr, Zíka. Vyloučení: 3:5. Využití: 2:1. Diváci: 3868.

HC Vítkovice Ridera - HC Dynamo Pardubice 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 8. M. Kalus (Abdul), 21. Yetman (Abdul, Demel), 59. Macias - 36. Vondráček (Košťálek), 60. Košťálek (Červenka, Kondelík). Rozhodčí: Hradil, Stano (SR) - Peluha, Rampír. Vyloučení: 5:5, navíc Macias - Ludvig oba 5 min. Využití: 1:1. Diváci: 7275.

Bílí Tygři Liberec - Mountfield Hradec Králové 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 13. Filippi (Sandberg), 18. Weatherby (Lenc, T. Galvas), 49. Petrovský (M. Ivan, F. Jansa) - 26. Radil (Miškář), 29. Miškář (McCormack, Radil). Rozhodčí: Hribik, Hacaperka - Frodl, Šimánek. Vyloučení: 1:5. Využití: 2:1. Diváci: 5888.

HC Verva Litvínov - HC Oceláři Třinec 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 12. Hännikäinen (D. Kaše, Komuls), 20. Jurčík, 26. O. Kaše (Gajdoš, Gut), 32. Maštalířský, 39. Hännikäinen - 6. Flynn, 25. M. Růžička (Flynn). Rozhodčí: Pražák, Květoň - Hynek, Hnát. Vyloučení: 7:8, navíc Schmiemann (Litvínov) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:2. V oslabení: 1:0. Diváci: 3233.

HC Olomouc - Banes Motor České Budějovice 1:2 v prodl. (1:1, 0:0, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 3. Nahodil (Navrátil, Plášek) - 20. Bulíř (P. Novák, Štencel), 63. Bulíř (N. Olesen, Štencel). Rozhodčí: Jeřábek, Vrba - Axman, Blažek. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:2. Diváci: 3797.

1. Sparta 27 13 3 1 10 84:68 46
2. Třinec 24 12 3 1 8 72:61 43
3. Pardubice 24 12 2 2 8 75:55 42
4. Hradec Králové 24 11 4 0 9 67:52 41
5. Brno 24 12 1 3 8 68:63 41
6. Vítkovice 25 11 3 2 9 69:66 41
7. Plzeň 24 11 2 3 8 60:49 40
8. Liberec 25 12 0 4 9 62:60 40
9. České Budějovice 25 10 3 2 10 73:68 38
10. Karlovy Vary 24 10 1 2 11 59:67 34
11. Olomouc 25 10 1 2 12 53:68 34
12. Mladá Boleslav 25 9 2 2 12 52:59 33
13. Kladno 25 7 2 4 12 61:80 29
14. Litvínov 25 4 2 1 18 44:83 17

Další program:

Úterý 25. listopadu - 26. kolo:

12:00 HC Energie Karlovy Vary - HC Oceláři Třinec (vzájemný zápas v této sezoně: 1:3),

18:00 HC Dynamo Pardubice - HC Sparta Praha (6:3), Rytíři Kladno - HC Verva Litvínov (3:1), HC Kometa Brno - HC Olomouc (2:1), Mountfield Hradec Králové - BK Mladá Boleslav (3:2 po sam. nájezdech), Bílí Tygři Liberec - Banes Motor České Budějovice (2:4).

Středa 26. listopadu - dohrávka 26. kola:

17:30 HC Škoda Plzeň - HC Vítkovice Ridera.

 
