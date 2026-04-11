"Sparta si z nás dělá srandu." Pardubický boss chce odvolat šéfa extraligy kvůli pokřikům fans

Majitel Dynama Pardubice Dědek žádá rezignaci ředitele hokejové extraligy Loukoty. Vyčítá mu, že nezakročil proti urážlivým pokřikům fanoušků Sparty.
Majitel Dynama Pardubice Petr Dědek žádá rezignaci ředitele hokejové extraligy Martina Loukoty.
Šéfovi Asociace profesionálních klubů ledního hokeje v e-mailu vyčetl, že nezakročil proti opakovaným urážlivým pokřikům fanoušků Sparty.
Asociace v prohlášení uvedla, že nechce, aby se napětí z play off přenášelo mimo led do osobních útoků a případné výhrady navrhuje řešit standardními postupy.
Dědek si stěžoval e-mailem Loukotovi po středeční porážce Pardubic na ledě Sparty 2:4, po níž je stav semifinálové série vyrovnaný 2:2. Páté utkání se hraje dnes na východě Čech.
"Dali jsme vám prostor pro vyřešení této situace, nemáte ani slušnost odpovědět. Vzhledem k tomu, že se situace opakuje zápas co zápas, je zřejmé, že si z nás Sparta dělá srandu. Jako ředitel jste selhal," napsal majitel Dynama v e-mailu, jehož obsah zveřejnily servery iSport.cz a Sport.cz.
Pražané dostali v pátek od disciplinární komise extraligy pokutu 60.000 korun právě za hanlivé pokřiky fanoušků a jejich další nevhodné chování ve druhém a čtvrtém utkání série. Dynamu nařídila komise zaplatit 20.000 korun.
Dědek pohrozil Loukotovi právními kroky.
"Brzy svoláme tiskovou konferenci a vše zveřejníme. Zítra vás oficiálně vyzveme k rezignaci. Veřejně vše vysvětlíme s jasným odůvodněním vaší neakceschopnosti zamezit tomuto jednání. Takoví lidé nemohou zastupovat český hokej. Je to ostuda, beru to osobně. Aby mi tady kvůli tomu brečel syn, to opravdu ne," napsal Dědek.
Asociace profesionálních klubů ledního hokeje považuje za hlavní zklidnění emocí a návrat pozornosti k samotnému sportu.
"Závěr play off má být o výkonech na ledě, nikoli o eskalaci osobních invektiv mimo něj. Chápeme, že jsou kluby v této fázi sezony pod mimořádným tlakem a že jsou reakce po vyhrocených utkáních silné. Odmítáme však, aby se sportovní a emoční napětí z play off přenášelo mimo led do osobních útoků na vedení soutěže a aby se tento tlak promítal do veřejných kampaní namířených proti jednotlivým představitelům extraligy," uvedla v prohlášení.
"Případné výhrady k vedení soutěže i k jednotlivým situacím je třeba řešit standardními interními mechanismy. Věcně, odpovědně a s respektem k institucím i lidem, kteří soutěž řídí, nikoli prostřednictvím médií," konstatovala asociace.
