Sparta si prožila horor. Jako kdyby se zbořil svět, chybí sebevědomí, štve kapitána

Den po domácí porážce 0:1 s Karlovými Vary nezvládli hokejisté Sparty ani další zápas, když v Hradci Králové absolutně nezachytili úvod. Vysoké manko 0:3 poté nedohnali, a to navzdory obrovské bojovnosti i aktivitě kapitána Filipa Chlapíka, který zaznamenal deset střel na branku.
Sparťané už za prvních pět minut třikrát inkasovali, což je start, jaký neprožil žádný tým v české extralize od února 2024.
„Bylo to nezvládnuté od všech. Nemyslím si, že bychom nebyli připravení, ale možná nám chybí sebevědomí. Jsme na sebe moc tvrdí a jakmile dostaneme gól, jako kdyby se zbořil svět,“ řekl k hororovému začátku Chlapík.
Hlavní problém tak viděl zejména v týmové psychice.
„Pak jsme si ale vzali oddechový čas, něco si řekli a zbytek zápasu jsme odmakali a odbojovali. Dohánět to ale zabere strašně energie, sami jsme si to udělali těžké,“ neskrýval lídr kabiny.
Oddechový čas si sparťanská střídačka vybrala za stavu 3:0 pro domácí, aby skvělý nástup soupeře zbrzdila.
„Řekli jsme si, že už je trošku budíček... A když budeme hrát tak, jak hrajeme, tak z toho může být propadák. Myslím si, že od té doby jsme byli sebevědomější a dělali to, co jsme si řekli, že chceme dělat. Potom už měl zápas nějaké parametry,“ ocenil Chlapík, jenž zahájil návrat Sparty do utkání gólem před koncem první části, kdy potrestal chybu brankáře Tomáše Vomáčky.
Víc než snížit na 2:3 a posléze na 3:4 však jeho tým nezvládl.
„Škoda toho čtvrtého gólu, zase nás srazila individuální chyba. Je to psychicky náročné, že tlačíme a pak se nám vymstí hrubky,“ štvalo kapitána Sparty, který však vyzdvihoval pozitiva. „Měli jsme ve hře bojovnost, kterou chceme vidět. Když už se prohraje, tak ať se to aspoň odmaká,“ kvitoval.
Před zápasem se v hokejovém prostředí hojně debatovalo o tom, zda Filip Chlapík nedostane od disciplinární komise dodatečný trest za zákrok na Jana Bambulu z pondělního utkání proti Karlovým Varům. Předseda komise Radim Bičánek se k němu však nevrátil.
„Nebudu se k tomu vyjadřovat. Viděl jsem hodně chytrých komentářů, takže to nechám na médiích,“ reagoval stručně zkušený útočník.
Do branky Sparty se poprvé v sezoně postavil Josef Kořenář, ale návrat si vítězstvím neosladil.
„Začátek jsme mu neusnadnili, takže to pro něj bylo náročné. Kořen je ale skvělý gólman, určitě se do toho zase dostane a hodí to za hlavu. My se mu budeme snažit pomoct víc v příštích zápasech,“ slíbil Chlapík.
Ocenil přitom, že trenér Augusta účastníka letošního mistrovství světa po hrozivém začátku nevystřídal.
„Jsem rád, že ho podržel, Kořen to odchytal celé a může zase nabýt sebevědomí. Přišel po zranění a pak se s tím vyrovnal skvěle. Máme výhodu těchto dvou gólmanů,“ řekl Chlapík ke dvojici Kořenáře s Jakubem Kovářem.
Čtvrtou porážku Sparty z posledních pěti utkání odmítl reprezentační útočník přičítat náročnému programu zápasů.
„Vymlouvat se na to, že jsme hráli back-to-back, není úplně na místě. Jsme profesionálové, na to trénujeme celé léto. Musíme změnit nastavení a být víc mentálně odolní, aby se tohle už nestávalo,“ zdůraznil Chlapík.
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