Sparta - Plzeň 2:0. Domácí kráčí za vyrovnáním série, druhý gól přidává Krejčík
Sledujte online přenos ze šestého utkání série čtvrtfinále play off hokejové extraligy mezi Spartou Praha a Škodou Plzeň.
Soud poslal do vazby čtvrtého podezřelého z účasti na žhářském útoku v Pardubicích
Policie zadržela čtvrtou podezřelou osobu z účasti na teroristickém útoku v Pardubicích, je české státní příslušnosti. Okresní soud v Pardubicích ji v sobotu odpoledne poslal do vazby, oznámila policie na síti X. Zda je čtvrtou zadrženou osobou muž, nebo žena, policie neuvedla. Dodala, že po dalších podezřelých stále pátrá.
Velryba v Baltském moři na severu Německa znovu uvízla na mělčině
Velryba, která na několik dnů uvázla na mělčině v Baltském moři na severu Německa, než se osvobodila, se dostala do stejné situace v nedalekém zálivu. S odvoláním na organizaci na ochranu přírody Greenpeace é tom v sobotu informovala agentura DPA.
Dálnice D8 u Prahy stála kvůli překládání nákladu z havarovaného kamionu
Provoz na dálnici D8 ve směru na Prahu byl v sobotu od dopoledne na víc než čtyři hodiny u hlavního města zastaven kvůli překládání nákladu z havarovaného kamionu. Kamion na tahači převážel v sobotu ráno nákladní auto a prorazil svodidla, uvedla policie na síti X. Následky nehody se podařilo odstranit, provoz je plně obnoven.
Mladí farmáři objevili díru na trhu. Češi chtějí ekologicky farmařit, skoupili předplatné na bedýnky
Ještě jim nebylo ani třicet, ale už se společně vydali na neobvyklou životní a podnikatelskou cestu. Na dvou hektarech pole na Pardubicku založili farmu a hospodaří na ní tak, jak se na polích pracovalo před nástupem průmyslu. Holýma rukama, bez zemědělských strojů, bez chemických hnojiv a postřiků. Jdou cestou komunitou podporovaného zemědělství – mají podílníky, kteří si platí roční předplatné.
ŽIVĚ Zelenskyj uzavřel další spojenectví v Perském zálivu. O ukrajinské protidronové experty je zájem
Ukrajina a Spojené arabské emiráty se v sobotu dohodly, že budou spolupracovat v oblasti obrany. Na předem neohlášené návštěvě této země u Perského zálivu to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V pátek Zelenskyj, který zemím Perského zálivu nabízí pomoc s ochranou proti íránským dronům, oznámil dohodu o obranné spolupráci se Saúdskou Arábií.