Sparta - Pardubice. O2 aréna po třech týdnech ožije hokejem, hraje se o důležitý bod
Sledujte online přenos ze třetího utkání série semifinále play off hokejové extraligy mezi Spartou Praha a Dynamem Pardubice.
ŽIVĚ Rusko a Čína vetovaly návrh Rady bezpečnosti OSN na otevření Hormuzského průlivu
Rusko a Čína v úterý v Radě bezpečnosti OSN vetovaly rezoluci k otevření Hormuzského průlivu, který je kvůli americko-izraelské válce proti Íránu prakticky uzavřen. O hlasování informovala agentura AFP. Odmítnutí rezoluce se očekávalo, ačkoli diplomaté znění návrhu postupně zmírňovali, aby zvýšili šance na jeho prosazení.
Až za Měsíc a zpátky. Podívejte se na aktuální průběh rekordní mise Artemis II
Lunární mise Artemis II přepsala historii. Posádka se dostala nejdál od Země, překonala rekord Apolla 13 a při průletu nad odvrácenou stranou Měsíce pořídila unikátní snímky i pozorování. Klíčový test tak potvrdil připravenost návratu lidí na Měsíc po více než půlstoletí od poslední návštěvy.
V Polsku byl kvůli požáru v české zbrojovce zadržen další člověk
Polská kontrarozvědka (ABW) v souvislosti se zapálením haly zbrojovky LPP v Pardubicích zadržela dalšího člověka. Informuje o tom server TVP Info. Dotyčný údajně jiné lidi pověřil úkolem, aby koupili různé předměty využité k zapálení haly v Pardubicích. ABW ho zadržela v Zelené Hoře (Zielona Góra) na západě Polska bezprostředně poté, co se vrátil z České republiky.
Vláda zastropovala cenu paliv. Přehledná mapa ukazuje, kolik stojí nafta a benzin za hranicemi
Ceny na čerpacích stanicích vystřelily raketovým tempem. Paliva zdražila v Česku za měsíc téměř nejvíc z celé Evropy. Nafta je nyní skoro o polovinu dražší než před útokem USA a Izraele na Írán, za benzin si řidiči v tuzemsku připlatí o čtvrtinu víc.
Češi řeší výškový šok, tým chce do Spojených států co nejdřív
Vedení české fotbalové reprezentace řeší, jakým způsobem nejlépe aklimatizovat tým na vysokou nadmořskou výšku při zápasech letního mistrovství světa v Mexiku.