Sparta - Pardubice 0:0. Finále se přiblížilo Dynamu, Sparta doma potřebuje srovnat účet
Sledujte online přenos ze čtvrtého utkání série semifinále play off hokejové extraligy mezi Spartou Praha a Dynamem Pardubice.
Horší než pytlík bonbonů? Polovina dětských kazů vzniká z džusů a limonád, varují zubaři
Věříte, že když svému dítěti místo čokolády nebo bonbonů koupíte stoprocentní ovocný džus, chráníte jeho zuby? Právě to je podle stomatologů jeden z největších omylů dnešních rodičů.
ŽIVĚ Írán zastavil tankery v Hormuzském průlivu, Izrael podle něj porušil příměří
Írán ve středu zastavil ropné tankery proplouvající Hormuzským průlivem poté, co Izrael podle něj porušil nově podepsané dvoutýdenní příměří, informovala íránská agentura Fars. Dohoda mezi USA a Íránem, kterou zprostředkoval Pákistán, měla rovněž zajistit volnou plavbu touto úžinou.
Další záhada „náctiletého šéfa kanceláře“. Syn tajemníka měl dělat mluvčího jeskyňářů
V sedmnácti letech se stal šéfem kanceláře Správy jeskyní, zatímco otec získal post státního tajemníka na jemu nadřazeném ministerstvu. Příběh Martina Kocandy a jeho syna Samuela provází řada podivností. Pro mladíka navíc nejde zdaleka o první zajímavé angažmá. Podle veřejných zdrojů měl být i mluvčím Asociace STK. To její předseda Luděk Šíp popřel, ačkoliv známost s Martinem Kocandou přiznal.
Umanutost prezidenta začíná působit docela nedůstojně, reaguje Macinka na Pavla
Prezident Petr Pavel hodlá v souladu se svým ústavním postavením stát počátkem července v čele české delegace na summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře. Napsal to ve středu v dopisu adresovaném premiérovi Babišovi, který na webu zveřejnil Pražský hrad. Ministr zahraničních věcí sdělil v reakci na dopis, že Česko by měli zastupovat na summitech činitelé s reálným politickým vlivem.
"Exit je nemožný." Šéf ČT popsal, že hrozí velký průšvih kvůli osekání rozpočtu
Rada České televize se na svém mimořádném jednání vymezila vůči plánům vládní koalice, jež by mohly osekat příjmy televize již v tomto roce. Generální ředitel ČT Hynek Chudárek na jednání zdůraznil, že se televize nebude moct v takové situaci vyvázat z některých smluv, konkrétně zmínil práva na vysílání sportovních akcí.