Sparta - Pardubice. Dojde semifinále až k sedmému zápasu? O tom se rozhodne v Praze
Sledujte online přenos ze šestého utkání série semifinále play off hokejové extraligy mezi Spartou Praha a Dynamem Pardubice.
Okamura vyhlásil legislativní nouzi k projednání zákona o regulaci cen paliv
Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) vyhlásil v pondělí odpoledne stav legislativní nouze k projednání návrhu zákona, který by vládě umožnil regulovat ceny pohonných hmot nařízením. Sněmovna by měla s největší pravděpodobností v úterý schvalovat předlohu podle jeho rozhodnutí zrychleně s vynecháním prvního čtení. Postup, o který požádala vláda, musí potvrdit plénum dolní komory.
ŽIVĚ Zničíme íránské lodě, které se přiblíží k americké námořní blokádě, vyhrožuje Trump
Americký prezident Donald Trump v pondělí na své sociální síti pohrozil, že Spojené státy budou likvidovat íránské lodě, které se přiblíží k americké námořní blokádě. Velitelství americké armády CENTCOM uvedlo, že americké vojenské síly zahájí od pondělního odpoledne blokádu íránských přístavů.
Magyar se rozjel: Szijjártó skartuje citlivé zprávy a televize připomíná Goebbelse
Vítěz nedělních parlamentních voleb v Maďarsku Péter Magyar a jeho strana Tisza chtějí pozastavit zpravodajství veřejnoprávních médií, dokud nebudou moci zajistit nestranné zpravodajství. Muž, který suverénně porazil ve volbách Viktora Orbána, navíc obvinil dosavadního šéfa diplomacie ze skartace citlivých materiálů.
Bývalý slávista nechápe: Chorý udělal to nejodpornější, čeho se může někdo dopustit
„Pro mne je plivnutí na někoho, nejen při sportu, to nejodpornější, čeho se může někdo dopustit. Vynadat někomu, i nakopnout, to se dá pochopit. Plivnutí však značí ponížení, jasně dáváš druhému najevo, že je pro tebe něco míň,“ říká v ligovém komentáři pro Aktuálně.cz bývalý útočník Zdeněk Šenkeřík.
Politická šikana: Dřív nebo později přijde konec. Zlomí Babišovi vaz to, co Orbánovi?
Zatímco ulicemi Prahy prošel pochod organizovaný Hnutím pro život a protiakce feministických skupin, které řeší především náš reportér Radek Bartoníček, ve střední Evropě došlo k výraznému politickému zvratu: po letech končí u moci maďarský premiér Viktor Orbán. A to teď řeší téměř úplně všichni.