Sparta ovládla vyrovnaný šlágr s Třincem a udržela čelo tabulky

Úvodní třetina nabídla dvě třinecké trenérské výzvy po podobných situacích v přesilových hrách Sparty: od modré čáry pálil Pysyk a na hranici brankoviště se pohyboval Hrabík.
V prvním případě rozhodčí gól ze druhé minuty odvolali kvůli nedovolenému bránění gólmanovi. Sparta se ale verdiktem dlouho netrápila. O 24 sekund později se prosadil Chlapík z pravého kruhu nad vyrážečku Kacetla. Další trefu Pysyka už hlavní sudí po pětiminutovém rozboru u videa uznali.
Sparta byla v úvodní třetině nebezpečnější. Chlapíka po chybné rozehrávce Ocelářů vychytal Kacetl, který si později poradil i se dvěma dorážkami Horáka. A po drzé kličce Kousala odklidil volný puk z brankové čáry Cienciala. Na druhé straně dělily jen centimetry od gólu Michala Kovařčíka, puk minul těsně levou tyčku odkryté branky.
Na začátku v prostřední třetině ustáli Oceláři tlak Sparty i další oslabení, a navíc sami přesilovou hru využili. Rychlou kombinaci zakončil zpoza mezikruží Daňo, který nastupoval netypicky jako třináctý útočník.
V poslední třetině se Oceláři hnali za vyrovnáním a soupeře přestříleli v této pasáži drtivě 17:1. Vyložených šancí si ale vytvořili minimum. Největší spálil obránce Galvas, který netrefil odkrytou branku. Při hře Ocelářů šest na čtyři podržel Spartu po teči Daňa ještě gólman Kovář. Třinec i proto prohrál osmé z posledních devíti utkání.
28. kolo hokejové extraligy:
HC Oceláři Třinec - HC Sparta Praha 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 40. Daňo (M. Růžička, Kundrátek) - 2. Chlapík (Krejčík), 16. Pysyk. Rozhodčí: Hradil, Obadal - Blažek, Peluha. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:2.
Třinec: Kacetl - Marian Adámek, Marinčin, Kundrátek, D. Musil, Koch, Nedomlel, J. Galvas - L. Hudáček, M. Kovařčík, Flynn - M. Růžička, A. Nestrašil, Cienciala - Kubiesa, Miloš Roman, Hrehorčák - Kurovský, P. Vrána, Dravecký - Daňo. Trenér: Moták.
Sparta: Jakub Kovář - Pysyk, Krejčík, Irving, Sirota, Němeček, Mašín, N. Seppälä - Chlapík, Shore, R. Horák - P. Kousal, M. Špaček, Hyka - D. Vitouch, K. Hrabík, Dzierkals - M. Vitouch, Eberle, Raška. Trenér: J. Nedvěd.
HC Vítkovice Ridera - Rytíři Kladno 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Branky a nahrávky: 17. Robins (Pietroniro), 48. Vigneault (Audette), 50. Kelly Klíma (Vigneault). Rozhodčí: Cabák. Šír - Lederer, Rožánek. Vyloučení: 3:3, navíc Kalus - Michal Houdek oba 5 min., Audette 10 min., Ryšavý 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 4683.
Vítkovice: Hrachovina - Port, Leahy, Prčík, Demel, Freibergs, Brůna, od 21. navíc Auvitu - Yetman, Nellis, Abdul - P. Zdráhal, M. Hanzl, Hrivík - Macias, J. Šír, Kalus - Hauser, Hladonik, Lednický - Řehák. Trenér: Varaďa.
Kladno: Brízgala - T. Tomek, Pietroniro, M. Jandus, Mendel, Wylie, Michal Houdek - Ojamäki, Robins, Audette - Kelly Klíma, Vigneault, M. Procházka - Ryšavý, Konečný, Lisler - Vandas, V. Polák, J. Strnad. Trenér: Čermák.
HC Verva Litvínov - HC Energie Karlovy Vary 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Branky a nahrávky: 43. D. Kaše (Jaroslav Brož, Hlava) - 28. Šťastný (M. Kočí, O. Beránek), 36. Čihař (P. Tomek, D. Moravec). Rozhodčí: Hribik, Jeřábek - Brejcha, Hnát. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. Diváci: 4021.
Litvínov: M. Tomek - Czuczman, Schmiemann, Husinecký, Baránek, Komuls, Gajdoš, O. Baláž - O. Kaše, D. Kaše, Hlava - Hännikäinen, M. Sukeľ, Koblasa - Pištěk, Jícha, Maštalířský - Jaroslav Brož, Jurčík, Zygmunt. Trenér: Petr.
Karlovy Vary: Frodl - M. Kočí, Josef Myšák, Jaks, D. Mikyska, D. Moravec, Mamčics - O. Beránek, Černoch, Šťastný - Bambula, N. Jones, Čihař - Sapoušek, Jiskra, P. Tomek - Koffer, Minárik, Lukošik. Trenér: Patera.
Bílí Tygři Liberec - HC Dynamo Pardubice 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 23. Sandberg (Lenc, Kváča), 34. Filippi (A. Najman), 38. Zile (Sandberg), 54. Filippi (Šimek, Faško-Rudáš) - 18. Lauko (L. Sedlák, Červenka), 32. Gazda (Lauko). Rozhodčí: Ondráček, Mejzlík - Frodl, Šimánek. Vyloučení: 3:3, navíc Zile (Liberec) 5 min. a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 6864.
Liberec: Kváča - R. Šimek, T. Galvas, M. Ivan, Zile, D. Zeman, Ahac, Hanousek - Sandberg, Weatherby, Lenc - Faško-Rudáš, Filippi, O. Procházka - J. Pérez, A. Najman, A. Musil - Zachar, F. Jansa, Petrovský. Trenér: Kudrna.
Pardubice: M. Subban - Košťálek, Hájek, Čerešňák, Gazda, M. Tourigny, Mikliš - Lauko, L. Sedlák, Červenka - Mandát, Poulíček, R. Kousal - M. Pekař, Kondelík, Kelemen - Vondráček, Hrníčko, Twarynski. Trenér: Pešán.
Mountfield Hradec Králové - Banes Motor České Budějovice 4:2 (0:2, 1:0, 3:0)
Branky a nahrávky: 26. Gašo, 50. Miškář (R. Pavlík), 58. Miškář (Pilař) 59. R. Pavlík (Pláněk) - 5. P. Novák (F. Přikryl, Pýcha), 12. Ordoš (Vráblík, Hoch). Rozhodčí: Úlehla, Pilný - Hynek, Štěpánek. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 3511.
Hradec Králové: Škorvánek (21. F. Novotný) - Melancon, Kivistö, McCormack, Vukojevic, Mudrák, Šenkeřík, Pláněk - Nenonen, Bunnaman, Perret - Jergl, Kevin Klíma, Kohout - Radil, Miškář, R. Pavlík - Kusý, Hašek, Pilař - od 21. navíc Gašo. Trenér: T. Martinec.
České Budějovice: Westerholm - Vráblík, Štencel, Cibulka, Vála, Pýcha, M. Doudera, Kachyňa - Lantoši, Bulíř, J. Koláček - Ordoš, Hoch, N. Olesen - M. Beránek, F. Přikryl, Kubík - P. Novák, M. Toman, Kašlík. Trenér: Čihák.
HC Olomouc - HC Škoda Plzeň 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Branka a nahrávky: 32. Čacho (Orsava, Řezníček). Rozhodčí: Kika, Stano - Rampír, Axman. Vyloučení: 2:5. Bez využití. Diváci: 3577.
Olomouc: Machovský - T. Černý, Ondrušek, Stella, Cosgrove, Hrádek, Řezníček, Škůrek, Chvátal - Orsava, Čacho, Krastenbergs - Navrátil, Nahodil, Plášek - Matýs, Kusko, Fridrich - Doktor, Macuh, Ministr. Trenér: Petrovický.
Plzeň: N. Malík - Merežko, Percy, Lajunen, J. Jeřábek, Zámorský, Malák, Kvasnička - Holešinský, Lalancette, Měchura - M. Petman, V. Petman, Sedláček - L. Strnad, Simon, Schleiss - O. Pšenička, Lev, M. Teplý. Trenér: Jandač.
Tabulka:
|1.
|Sparta
|30
|14
|4
|1
|11
|89:73
|51
|2.
|Liberec
|28
|14
|0
|5
|9
|72:66
|47
|3.
|Pardubice
|27
|13
|2
|3
|9
|81:62
|46
|4.
|Třinec
|27
|13
|3
|1
|10
|79:67
|46
|5.
|Plzeň
|27
|12
|3
|3
|9
|69:51
|45
|6.
|Hradec Králové
|27
|12
|4
|1
|10
|72:58
|45
|7.
|Brno
|27
|13
|1
|3
|10
|75:74
|44
|8.
|Karlovy Vary
|27
|13
|1
|2
|11
|67:70
|43
|9.
|České Budějovice
|28
|11
|3
|2
|12
|80:78
|41
|10.
|Vítkovice
|28
|11
|3
|2
|12
|70:80
|41
|11.
|Olomouc
|28
|12
|1
|2
|13
|58:74
|40
|12.
|Kladno
|28
|9
|3
|4
|12
|71:81
|37
|13.
|Mladá Boleslav
|28
|9
|3
|2
|14
|56:68
|35
|14.
|Litvínov
|28
|5
|2
|2
|19
|52:89
|21