Lední hokej

Sparta ovládla vyrovnaný šlágr s Třincem a udržela čelo tabulky

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Hokejisté Sparty zvítězili ve 28. extraligovém kole na ledě Třince 2:1 a udrželi se v čele soutěže. Všechny góly padly v přesilových hrách. Pražany nasměrovala k výhře úvodní třetina, v níž se prosadili Filip Chlapík a Mark Pysyk. Zápas, před kterým dělily oba týmy dva body, zdramatizoval ve 40. minutě Marko Daňo.
Radost hokejistů Sparty
Radost hokejistů Sparty | Foto: ČTK

Úvodní třetina nabídla dvě třinecké trenérské výzvy po podobných situacích v přesilových hrách Sparty: od modré čáry pálil Pysyk a na hranici brankoviště se pohyboval Hrabík.

V prvním případě rozhodčí gól ze druhé minuty odvolali kvůli nedovolenému bránění gólmanovi. Sparta se ale verdiktem dlouho netrápila. O 24 sekund později se prosadil Chlapík z pravého kruhu nad vyrážečku Kacetla. Další trefu Pysyka už hlavní sudí po pětiminutovém rozboru u videa uznali.

Sparta byla v úvodní třetině nebezpečnější. Chlapíka po chybné rozehrávce Ocelářů vychytal Kacetl, který si později poradil i se dvěma dorážkami Horáka. A po drzé kličce Kousala odklidil volný puk z brankové čáry Cienciala. Na druhé straně dělily jen centimetry od gólu Michala Kovařčíka, puk minul těsně levou tyčku odkryté branky.

Na začátku v prostřední třetině ustáli Oceláři tlak Sparty i další oslabení, a navíc sami přesilovou hru využili. Rychlou kombinaci zakončil zpoza mezikruží Daňo, který nastupoval netypicky jako třináctý útočník.

V poslední třetině se Oceláři hnali za vyrovnáním a soupeře přestříleli v této pasáži drtivě 17:1. Vyložených šancí si ale vytvořili minimum. Největší spálil obránce Galvas, který netrefil odkrytou branku. Při hře Ocelářů šest na čtyři podržel Spartu po teči Daňa ještě gólman Kovář. Třinec i proto prohrál osmé z posledních devíti utkání.

28. kolo hokejové extraligy:

HC Oceláři Třinec - HC Sparta Praha 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 40. Daňo (M. Růžička, Kundrátek) - 2. Chlapík (Krejčík), 16. Pysyk. Rozhodčí: Hradil, Obadal - Blažek, Peluha. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:2.

Třinec: Kacetl - Marian Adámek, Marinčin, Kundrátek, D. Musil, Koch, Nedomlel, J. Galvas - L. Hudáček, M. Kovařčík, Flynn - M. Růžička, A. Nestrašil, Cienciala - Kubiesa, Miloš Roman, Hrehorčák - Kurovský, P. Vrána, Dravecký - Daňo. Trenér: Moták.

Sparta: Jakub Kovář - Pysyk, Krejčík, Irving, Sirota, Němeček, Mašín, N. Seppälä - Chlapík, Shore, R. Horák - P. Kousal, M. Špaček, Hyka - D. Vitouch, K. Hrabík, Dzierkals - M. Vitouch, Eberle, Raška. Trenér: J. Nedvěd.

HC Vítkovice Ridera - Rytíři Kladno 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 17. Robins (Pietroniro), 48. Vigneault (Audette), 50. Kelly Klíma (Vigneault). Rozhodčí: Cabák. Šír - Lederer, Rožánek. Vyloučení: 3:3, navíc Kalus - Michal Houdek oba 5 min., Audette 10 min., Ryšavý 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 4683.

Vítkovice: Hrachovina - Port, Leahy, Prčík, Demel, Freibergs, Brůna, od 21. navíc Auvitu - Yetman, Nellis, Abdul - P. Zdráhal, M. Hanzl, Hrivík - Macias, J. Šír, Kalus - Hauser, Hladonik, Lednický - Řehák. Trenér: Varaďa.

Kladno: Brízgala - T. Tomek, Pietroniro, M. Jandus, Mendel, Wylie, Michal Houdek - Ojamäki, Robins, Audette - Kelly Klíma, Vigneault, M. Procházka - Ryšavý, Konečný, Lisler - Vandas, V. Polák, J. Strnad. Trenér: Čermák.

HC Verva Litvínov - HC Energie Karlovy Vary 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 43. D. Kaše (Jaroslav Brož, Hlava) - 28. Šťastný (M. Kočí, O. Beránek), 36. Čihař (P. Tomek, D. Moravec). Rozhodčí: Hribik, Jeřábek - Brejcha, Hnát. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. Diváci: 4021.

Litvínov: M. Tomek - Czuczman, Schmiemann, Husinecký, Baránek, Komuls, Gajdoš, O. Baláž - O. Kaše, D. Kaše, Hlava - Hännikäinen, M. Sukeľ, Koblasa - Pištěk, Jícha, Maštalířský - Jaroslav Brož, Jurčík, Zygmunt. Trenér: Petr.

Karlovy Vary: Frodl - M. Kočí, Josef Myšák, Jaks, D. Mikyska, D. Moravec, Mamčics - O. Beránek, Černoch, Šťastný - Bambula, N. Jones, Čihař - Sapoušek, Jiskra, P. Tomek - Koffer, Minárik, Lukošik. Trenér: Patera.

Bílí Tygři Liberec - HC Dynamo Pardubice 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 23. Sandberg (Lenc, Kváča), 34. Filippi (A. Najman), 38. Zile (Sandberg), 54. Filippi (Šimek, Faško-Rudáš) - 18. Lauko (L. Sedlák, Červenka), 32. Gazda (Lauko). Rozhodčí: Ondráček, Mejzlík - Frodl, Šimánek. Vyloučení: 3:3, navíc Zile (Liberec) 5 min. a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 6864.

Liberec: Kváča - R. Šimek, T. Galvas, M. Ivan, Zile, D. Zeman, Ahac, Hanousek - Sandberg, Weatherby, Lenc - Faško-Rudáš, Filippi, O. Procházka - J. Pérez, A. Najman, A. Musil - Zachar, F. Jansa, Petrovský. Trenér: Kudrna.

Pardubice: M. Subban - Košťálek, Hájek, Čerešňák, Gazda, M. Tourigny, Mikliš - Lauko, L. Sedlák, Červenka - Mandát, Poulíček, R. Kousal - M. Pekař, Kondelík, Kelemen - Vondráček, Hrníčko, Twarynski. Trenér: Pešán.

Mountfield Hradec Králové - Banes Motor České Budějovice 4:2 (0:2, 1:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 26. Gašo, 50. Miškář (R. Pavlík), 58. Miškář (Pilař) 59. R. Pavlík (Pláněk) - 5. P. Novák (F. Přikryl, Pýcha), 12. Ordoš (Vráblík, Hoch). Rozhodčí: Úlehla, Pilný - Hynek, Štěpánek. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 3511.

Hradec Králové: Škorvánek (21. F. Novotný) - Melancon, Kivistö, McCormack, Vukojevic, Mudrák, Šenkeřík, Pláněk - Nenonen, Bunnaman, Perret - Jergl, Kevin Klíma, Kohout - Radil, Miškář, R. Pavlík - Kusý, Hašek, Pilař - od 21. navíc Gašo. Trenér: T. Martinec.

České Budějovice: Westerholm - Vráblík, Štencel, Cibulka, Vála, Pýcha, M. Doudera, Kachyňa - Lantoši, Bulíř, J. Koláček - Ordoš, Hoch, N. Olesen - M. Beránek, F. Přikryl, Kubík - P. Novák, M. Toman, Kašlík. Trenér: Čihák.

HC Olomouc - HC Škoda Plzeň 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Branka a nahrávky: 32. Čacho (Orsava, Řezníček). Rozhodčí: Kika, Stano - Rampír, Axman. Vyloučení: 2:5. Bez využití. Diváci: 3577.

Olomouc: Machovský - T. Černý, Ondrušek, Stella, Cosgrove, Hrádek, Řezníček, Škůrek, Chvátal - Orsava, Čacho, Krastenbergs - Navrátil, Nahodil, Plášek - Matýs, Kusko, Fridrich - Doktor, Macuh, Ministr. Trenér: Petrovický.

Plzeň: N. Malík - Merežko, Percy, Lajunen, J. Jeřábek, Zámorský, Malák, Kvasnička - Holešinský, Lalancette, Měchura - M. Petman, V. Petman, Sedláček - L. Strnad, Simon, Schleiss - O. Pšenička, Lev, M. Teplý. Trenér: Jandač.

Tabulka:

1. Sparta 30 14 4 1 11 89:73 51
2. Liberec 28 14 0 5 9 72:66 47
3. Pardubice 27 13 2 3 9 81:62 46
4. Třinec 27 13 3 1 10 79:67 46
5. Plzeň 27 12 3 3 9 69:51 45
6. Hradec Králové 27 12 4 1 10 72:58 45
7. Brno 27 13 1 3 10 75:74 44
8. Karlovy Vary 27 13 1 2 11 67:70 43
9. České Budějovice 28 11 3 2 12 80:78 41
10. Vítkovice 28 11 3 2 12 70:80 41
11. Olomouc 28 12 1 2 13 58:74 40
12. Kladno 28 9 3 4 12 71:81 37
13. Mladá Boleslav 28 9 3 2 14 56:68 35
14. Litvínov 28 5 2 2 19 52:89 21
 
