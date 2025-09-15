Lední hokej

Sparta odsoudila konflikt v Brně. A omluvila se za reakci svého trenéra

Sport ČTK Sport, ČTK
před 2 hodinami
Vedení hokejové Sparty odsoudilo incident po nedělním utkání v Brně, kde se podnapilý fanoušek Komety dostal do konfliktu s trenérem hostů Pavlem Grossem, který se chystal pogratulovat domácímu kouči Kamilu Pokornému k výhře.
Kouč Sparty Pavel Gross při utkání s Brnem
Kouč Sparty Pavel Gross při utkání s Brnem | Foto: ČTK

Pražský klub označil situaci za selhání pořadatelské služby. Sparta se zároveň omluvila za nevhodnou reakci Grosse, jenž odstrčil fotografa, který incident natáčel na mobilní telefon.

"Vzniklý konflikt musel řešit trenér Komety Kamil Pokorný s asistentem Jiřím Horáčkem, čehož si velice vážíme," píše Sparta v prohlášení.

"Je však nepřijatelné, aby se fanoušek v tomto prostoru vůbec dostal do kontaktu se zástupci hostujícího týmu - pořadatelská služba zcela selhala," uvádí pražský klub.

Sparta přiznala i pochybení Grosse, který odstrčil vedle stojícího fotografa. "Jak sám uvedl, v daný moment vůbec nevnímal, o koho se jedná. Tento krok nebyl správný a trenér se za něj omlouvá," vzkazuje klub.

Zástupci Sparty se pozastavili nad nenávistnou atmosférou, která pravidelně provází její zápasy v Brně. V neděli v polovině utkání po faulu Michala Gulašiho na útočníka Michala Řepíka opouštěl otřesený hráč Sparty ledovou plochu za asistence lékaře za skandování "Smrt Spartě".

"Bouřlivá atmosféra k hokeji patří a dokáže být jeho kořením, zároveň je ale nutné, aby zůstala v mezích důstojného fandění," apeluje Sparta.

"Hokej je skvělý produkt, který baví desetitisíce diváků. Zbavme se proto podobných incidentů a společně pojďme dál pracovat na tom, aby prostředí na stadionech bylo i nadále bezpečné a důstojné," vyzývají Pražané.

Vedení Komety v prohlášení na webu uvedlo, že situace lituje a zabývá se jí. "Od chvíle, kdy se tato situace v prostoru za střídačkami odehrála, ji řešíme s jednotlivými aktéry interně, což se týká i pořadatelské služby a Asociace profesionálních klubů ledního hokeje, která si vyžádala veškeré informace a podklady," informují představitelé extraligového šampiona.

 
