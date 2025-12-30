Sparta nestačila na partu studentů. Finále prestižního turnaje Pražanům uteklo

Hokejisté Sparty prohráli v semifinále Spenglerova poháru s výběrem amerických univerzit U.S. Collegiate Selects 3:5, přestože dokázali vyrovnat z 0:2 na 2:2.
Sparta v boji o finále, které si zahrála při minulé účasti na turnaji před třemi lety, nabrala přes herní převahu rychle dvoubrankové manko.
V 7. minutě musel na trestnou lavici Dzierkals, už po 18 vteřinách ho ale vrátil do hry Pohlkamp, když zakončil povedenou souhru střelou do poloodkryté branky.
Uběhlo jen 54 sekund, na gólmana Kováře se řítil osamocený Fink a gólem na 2:0 načal své velké představení.
Ve 12. minutě se Pražané vrátili do hry, když se výstavní ranou pod horní tyčku z kruhu pro vhazování prosadil Michal Vitouch.
Brzy poté měl po Irvingově ráně velkou možnost vyrovnat Eberle, jenž se snažil zakončit z dorážky do prázdné branky, ovšem Borgesi mu prakticky jistý gól sebral, když kotouč vytěsnil čepelí hole.
Sparťané se dočkali hned po 13 vteřinách druhé části. Kousalovu ránu vyrazil brankář Tracy, Chlapík však trefil při dorážce poskakující puk a vyrovnal.
Pak měl zase navrch v ofenzivě o poznání nebezpečnější soupeř. Kovář držel svůj tým až do faulu Irvinga, který opět velmi rychle - tentokrát po 22 sekundách - potrestal Cerrato.
Do přestávky navíc ještě zvýšil Fink poté, co po vlastní střele do boční sítě bleskově obkroužil branku. Superšanci Wiebusche pak chytil Kovář.
V úvodu třetího dějství po pěkném signálu dovršil hattrick Fink. Sparta se nevzdala, v 53. minutě při přesilovce a s Kovářem na střídačce ještě Chlapík snížil, na víc už však Pražané nedosáhli.
Shore trefil z dorážky tyčku, zámořský výběr nevyužil několik šancí při pokračující power play, ale o postup se tím nepřipravil.
Zatímco mužstvo poskládané z hráčů týmů americké univerzitní ligy NCAA hned při premiéře na turnaji postoupilo až do finále a může 97. ročník Spengler Cupu stále vyhrát, posledním českým vítězem tradičního turnaje zůstane i po letošním ročníku Dukla Jihlava, jejíž triumf se váže k roku 1982.
Hokejový Spenglerův pohár v Davosu - semifinále:
HC Sparta Praha - U.S. Collegiate Selects 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)
Branky a nahrávky: 12. M. Vitouch (Dzierkals), 21. Chlapík, 53. Chlapík (P. Kousal, Řepík) - 7. Pohlkamp (Livanavage, T.J. Hughes), 8. Fink (Finley), 32. Cerrato (Fink, Gadowsky), 39. Fink (Nelson, Borgesi), 42. Fink (Finley, T.J. Hughes). Rozhodčí: Tscherrig, Gerber - Schlegel, Urfer (všichni Švýc.). Vyloučení: 4:4. Využití: 1:2.
Sestava Sparty: Jakub Kovář - Pysyk, Krejčík, Irving, Mašín, Sirota, Němeček, N. Seppälä - Chlapík, M. Špaček, P. Kousal - Řepík, Shore, O. Hrabík - Dzierkals, Raška, Vesalainen - Eberle, M. Vitouch, D. Vitouch - Pospíšil. Trenér: J. Nedvěd.
