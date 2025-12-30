Přeskočit na obsah
Benative
30. 12. David
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Hokej

Sparta nestačila na partu studentů. Finále prestižního turnaje Pražanům uteklo

Sport,ČTK

Hokejisté Sparty prohráli v semifinále Spenglerova poháru s výběrem amerických univerzit U.S. Collegiate Selects 3:5, přestože dokázali vyrovnat z 0:2 na 2:2.

U.S Collegiate Selects v HC Sparta Praha - Spengler Cup Davos 2025
Hokejista Sparty Kristian Vesalainen se v semifinále Spengler Cupu pokouší vyzrát na Alexe Tracyho, brankáře týmu U.S. Collegiate SelectsFoto: Andrea Branca
Reklama

Sparta v boji o finále, které si zahrála při minulé účasti na turnaji před třemi lety, nabrala přes herní převahu rychle dvoubrankové manko.

V 7. minutě musel na trestnou lavici Dzierkals, už po 18 vteřinách ho ale vrátil do hry Pohlkamp, když zakončil povedenou souhru střelou do poloodkryté branky.

Uběhlo jen 54 sekund, na gólmana Kováře se řítil osamocený Fink a gólem na 2:0 načal své velké představení.

Ve 12. minutě se Pražané vrátili do hry, když se výstavní ranou pod horní tyčku z kruhu pro vhazování prosadil Michal Vitouch.

Reklama
Reklama

Brzy poté měl po Irvingově ráně velkou možnost vyrovnat Eberle, jenž se snažil zakončit z dorážky do prázdné branky, ovšem Borgesi mu prakticky jistý gól sebral, když kotouč vytěsnil čepelí hole.

Sparťané se dočkali hned po 13 vteřinách druhé části. Kousalovu ránu vyrazil brankář Tracy, Chlapík však trefil při dorážce poskakující puk a vyrovnal.

Pak měl zase navrch v ofenzivě o poznání nebezpečnější soupeř. Kovář držel svůj tým až do faulu Irvinga, který opět velmi rychle - tentokrát po 22 sekundách - potrestal Cerrato.

Do přestávky navíc ještě zvýšil Fink poté, co po vlastní střele do boční sítě bleskově obkroužil branku. Superšanci Wiebusche pak chytil Kovář.

Reklama
Reklama

V úvodu třetího dějství po pěkném signálu dovršil hattrick Fink. Sparta se nevzdala, v 53. minutě při přesilovce a s Kovářem na střídačce ještě Chlapík snížil, na víc už však Pražané nedosáhli.

Shore trefil z dorážky tyčku, zámořský výběr nevyužil několik šancí při pokračující power play, ale o postup se tím nepřipravil.

Zatímco mužstvo poskládané z hráčů týmů americké univerzitní ligy NCAA hned při premiéře na turnaji postoupilo až do finále a může 97. ročník Spengler Cupu stále vyhrát, posledním českým vítězem tradičního turnaje zůstane i po letošním ročníku Dukla Jihlava, jejíž triumf se váže k roku 1982.

Hokejový Spenglerův pohár v Davosu - semifinále:

Reklama
Reklama

HC Sparta Praha - U.S. Collegiate Selects 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 12. M. Vitouch (Dzierkals), 21. Chlapík, 53. Chlapík (P. Kousal, Řepík) - 7. Pohlkamp (Livanavage, T.J. Hughes), 8. Fink (Finley), 32. Cerrato (Fink, Gadowsky), 39. Fink (Nelson, Borgesi), 42. Fink (Finley, T.J. Hughes). Rozhodčí: Tscherrig, Gerber - Schlegel, Urfer (všichni Švýc.). Vyloučení: 4:4. Využití: 1:2.

Sestava Sparty: Jakub Kovář - Pysyk, Krejčík, Irving, Mašín, Sirota, Němeček, N. Seppälä - Chlapík, M. Špaček, P. Kousal - Řepík, Shore, O. Hrabík - Dzierkals, Raška, Vesalainen - Eberle, M. Vitouch, D. Vitouch - Pospíšil. Trenér: J. Nedvěd.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Bahamas Hero World Challenge Golf
Bahamas Hero World Challenge Golf
Bahamas Hero World Challenge Golf

Závislost na sexu a aféry s pornohvězdami mu zničily manželství. Teď slaví 50

Je jedním z nejslavnějších, nejúspěšnějších a nejbohatších sportovců historie. Stejně jako fenomenálními výkony však Tiger Woods proslul i četnými skandály - aférami s pornoherečkami a závislostí na sexu, což mu zničilo manželství, řízením pod vlivem léků či autonehodou, při níž málem přišel o nohu. Dnes slaví americký golfista 50. narozeniny.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama