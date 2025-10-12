Sparta konečně zabrala. Nedvěd si připsal první výhru

Celkově Pražané ukončili v domácí nejvyšší soutěži sérii pěti porážek a před vlastním publikem se radovali také po pěti prohrách v řadě. Dvěma góly k tomu přispěl Michael Špaček. Motor na ledě Sparty neuspěl už pojedenácté za sebou.
Do sestavy domácích se vrátili útočníci Tomáš Hyka, Adam Raška i Jani Lajunen, který nastoupil poprvé v sezoně. Pražané se v čase 3:27 ujali vedení, když po kombinaci Hyky, Kousala a Krejčíka zamířil Špaček z levého kruhu do odkryté branky. Motor se neprosadil při Raškově trestu. V šesté minutě sice překonal Strmeně zpoza levého kruhu Sirota, ale po trenérské výzvě hostů sudí Šír s Kikou gól neuznali kvůli kontaktu stínícího Horáka s českobudějovickým gólmanem v brankovišti.
Hned po sedmi sekundách se sparťané už radovali z vedení 2:0. Raška předložil puk Dzierkalsovi, který zamířil přesně k pravé tyči. Přesilovku Sparty při Válově trestu zkrátil o 23 sekund faulem Hyka, potom šel pykat za hrubost i Němeček, ale Pražané se ubránili i 38 sekund ve třech proti pěti. Šance neproměnili Ordoš a Přikryl.
V 19. minutě trefil domácí Kousal z levého kruhu protější tyč. Motor se dočkal 54 sekund před koncem úvodní části snížení. Ordoš se po Přikrylově pasu prosmýkl kolem Pysyka před Kořenáře a překonal jej mezi betony.
Motor se ubránil při Kubíčkově vyloučení ze závěru první třetiny a ve 23. minutě trefil Řepík ve velké šanci levou tyč Stmeňovy branky. Sparta se neprosadila ani při Douderově pobytu na trestné lavici. Při Cibulkově trestu mohl ve 29. minutě po Tomanově přihrávce v oslabení vyrovnat Beránek, který ale ztroskotal na Kořenářovi a následně se popral s Krejčíkem. Dostal vedle pětiminutového společně se sparťanským bekem navíc i trest za sekání a Sparta měla na 97 sekund přesilovku pěti proti třem.
Při ní v největší šanci minul Hyka. V 32. minutě byl blízko vyrovnání Olesen, který trefil z levého kruhu levou spojnici. Při Vráblíkově vyloučení se opět dostal do brejku Beránek, ale atakovaný Hykpu nedotáhl forhendový blafák. S koncem přesilovky Sparta 72 sekund před koncem druhé třetiny udeřila. Douderou zblokovaný Irvingův pokus se odrazil mezi kruhy ke Špačkovi, který si připsal svou druhou trefu v utkání.
Hned v úvodu závěrečného dějství sice Vráblík prostřelil Kořenáře, ale ten stihl puk vytěsnit na pravou tyč. Sparta odolala při Němečkově trestu a ve 45. minutě mohl pojistit její náskok Řepík, Strmeň však zasáhl. Motor se ubránil při Tomanově vyloučení a v polovině třetí třetiny snížil. Kašlík objel branku a z pravého kruhu se trefil k bližší tyči. Při power play Motoru pečetil do prázdné branky výhru Sparty 82 sekund před koncem Řepík.
14. kolo hokejové extraligy:
HC Sparta Praha - Banes Motor České Budějovice 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
Branky a nahrávky: 4. M. Špaček (Krejčík, P. Kousal), 9. Dzierkals (Raška), 39. M. Špaček (Irving, Krejčík), 59. Řepík (J. Lajunen, P. Kousal) - 20. Ordoš (F. Přikryl), 50. Kašlík (M. Beránek). Rozhodčí: Šír, Kika - Lederer, Rožánek. Vyloučení: 4:7, navíc Krejčík - M. Beránek oba 5 min. Bez využití. Diváci: 10.737.
Sparta: Kořenář - Pysyk, Krejčík, Irving, Sirota, Němeček, Tomov, N. Seppälä - Řepík, R. Horák, Chlapík - Dzierkals, J. Lajunen, Raška - Hyka, M. Špaček, P. Kousal - M. Vitouch, Eberle, D. Vitouch. Trenér: J. Nedvěd.
České Budějovice: Strmeň - Vráblík, Štencel, M. Doudera, Cibulka, Pýcha, Vála, Š. Kubíček - Lantoši, F. Přikryl, N. Olesen - Kubík, Hoch, Ordoš - Kašlík, J. Koláček, M. Beránek - Chlubna, M. Toman, P. Novák. Trenér: Čihák.
BK Mladá Boleslav - Rytíři Kladno 2:1 po sn (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0)
Branky a nahrávky: 36. Rekonen (Pyrochta), rozhodující sam. nájezd Rekonen - 41. Ojamäki (Jandus, Robins). Rozhodčí: Ondráček, Mejzlík - Štěpánek, Dědek. Vyloučení: 2:5. Bez využití. Diváci: 2983.
Mladá Boleslav: D. Furch - Pyrochta, A. Čech, Lintuniemi, Havlín, F. Pavlík, Skärberg, Křepelka - Moses, Fořt, Skalický - Lakatoš, Hradec, Gardoň - Rekonen, Malínek, Indrašis - Lichtag, Závora, Mazura - Suchý. Trenér: R. Král.
Kladno: Brízgala - A. Rulík, M. Jandus, Mendel, Pietroniro, Vandas, Matějíček, Michal Houdek - Ojamäki, Robins, Audette - Kelly Klíma, Vigneault, K. Hrabík - Bareš, Konečný, M. Forman - M. Procházka, Melka, J. Strnad. Trenér: Čermák.
HC Vítkovice Ridera - HC Energie Karlovy Vary 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 13. Kňažko (Nellis, Kalus), 37. Nellis (Bambula), 60. Macias (Kalus). Rozhodčí: Úlehla, Šindel - Hynek, Hnát. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváci: 5025.
Vítkovice: Hrachovina - J. Zbořil, Demel, Kňažko, Leahy, Freibergs, Prčík, Auvitu - P. Zdráhal, Nellis, Abdul - Macias, Hrivík, M. Kalus - Hladonik, M. Hanzl, Bambula - Hauser, M. Přibyl, Lednický - Hrabina. Trenér: Varaďa.
Karlovy Vary: Frodl - Jaks, Josef Myšák, Dello, D. Moravec, M. Kočí, Mamčics - O. Beránek, Černoch, P. Tomek - Malát, Egle, Čihař - Šťastný, N. Jones, Jiskra - Koffer, J. Šír, T. Redlich. Trenér: Patera.
HC Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Branka a nahrávky: 27. R. Šimek (T. Galvas, A. Musil). Rozhodčí: Hradil, Stano (SR) - Axman, Peluha. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 5249.
Plzeň: N. Malík - Merežko, Percy, J. Jeřábek, Lajunen, Zámorský, Malák - Holešinský, Lalancette, Měchura - M. Petman, V. Petman, D. Simon - L. Strnad, Filip, Schleiss - O. Pšenička, Lev, I. Sedláček (33. Teplý). Trenér: Jandač.
Liberec: Kváča - R. Šimek, T. Galvas M. Ivan, Zile, D. Zeman, Ahac, Aubrecht - Sandberg, Weatherby, Lenc - Faško-Rudáš, A. Najman, J. Pérez - J. Pytlík, A. Musil, O. Procházka - Zachar, F. Jansa, Ryšavý. Trenér: Kudrna.
HC Olomouc - HC Oceláři Třinec 3:5 (1:3, 1:1, 1:1)
Branky a nahrávky: 19. Orsava (Kusko), 31. Plášek (Řezníček, Macuh), 57. Cosgrove (Nahodil, Kusko) - 4. Kurovský (L. Hudáček, Flynn), 17. Marian Adámek (D. Musil, Sikora), 19. L. Hudáček (Kurovský), 25. Kurovský (Koch), 44. Kurovský (M. Růžička, A. Nestrašil). Rozhodčí: Hribik, Pilný - Šimánek, Zíka. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. Diváci: 4658.
Olomouc: Machovský (25. Cichoň) - T. Černý, Ondrušek, Stella, Cosgrove, A. Rutar, Řezníček, Hrádek - Matýs, O. Najman, Krastenbergs - Navrátil, Čacho, Fridrich - Orsava, Nahodil, Kusko - Ministr, Macuh, Plášek - Anděl. Trenér: Róbert Petrovický.
Třinec: Mazanec - Kundrátek, Marinčin, Marian Adámek, D. Musil, J. Galvas, Nedomlel, Koch - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Kurovský, L. Hudáček, Flynn - M. Růžička, Miloš Roman, Cienciala - Hrehorčák, P. Vrána, Dravecký - Sikora. Trenér: Moták.
Hradec Králové - Dynamo Pardubice 2:1 v prodl. (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0)
Branky a nahrávky: 53. Kevin Klíma (R. Pavlík, Kivistö), 62. Pour (Bunnaman, Mudrák) - 19. L. Sedlák (Tourigny, Košťálek). Rozhodčí: Květoň, Pražák - Augusta, Rampír. Vyloučení: 4:5, navíc Kevin Klíma - T. Dvořák oba 5 min. Využití: 0:1. Diváci: 6037.
Hradec Králové: Škorvánek - Melancon, Kivistö, McCormack, Vukojevic, Mudrák, Pilař, Dlapa - Nenonen, Tamáši, Perret - Radil, Kevin Klíma, R. Pavlík - Kohout, Miškář, Hašek - Pour, Bunnaman, Batna. Trenér: T. Martinec.
Pardubice: Vomáčka - Košťálek, Ludvig, Gazda, T. Dvořák, Tourigny, Hájek, Mikliš - Mandát, L. Sedlák, Červenka - Lauko, Kondelík, Kelemen - J. Stránský, Poulíček, Twarynski - Herčík, Urban, Formánek - Kaplan. Trenér: Pešán.
HC Verva Litvínov - HC Kometa Brno 2:5 (1:0, 0:4, 1:1)
Branky a nahrávky: 8. Koblasa (Gajdoš, M. Sukeľ), 59. Pištěk (Maštalířský) - 22. Š. Stránský (Ščotka, Flek), 26. Flek (Zábranský), 29. Flek (Š. Stránský, Ščotka), 39. Š. Stránský (Flek), 60. Flek (Š. Stránský, Ďaloga). Rozhodčí: Hribik, Cabák - J. Svoboda, Blažek. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 3610.
Litvínov: M. Tomek - Czuczman, Baránek, Husinecký, Polášek, Gajdoš, Plutnar - O. Kaše, M. Sukeľ, Koblasa - Hlava, Jícha, Hännikäinen - Pištěk, Jurčík, Maštalířský - Jaroslav Brož, Gut, Čajkovič. Trenér: Broš.
Brno: Kavan - Zábranský, Ďaloga, Holland, Ščotka, Bartejs, Gulaši - Flek, Kollár, Š. Stránský - J. Kos, A. Zbořil, K. Pospíšil - Chludil, T. Zohorna, H. Zohorna - Ekrt, Malý, Ferda. Trenér: Pokorný.
|1.
|Třinec
|13
|8
|2
|1
|2
|44:30
|29
|2.
|Brno
|14
|9
|0
|2
|3
|41:34
|29
|3.
|České Budějovice
|14
|9
|0
|0
|5
|48:31
|27
|4.
|Plzeň
|13
|7
|1
|2
|3
|28:22
|25
|5.
|Pardubice
|14
|6
|2
|1
|5
|44:33
|23
|6.
|Vítkovice
|13
|5
|3
|1
|4
|37:33
|22
|7.
|Liberec
|14
|7
|0
|1
|6
|32:35
|22
|8.
|Olomouc
|13
|6
|0
|1
|6
|29:33
|19
|9.
|Karlovy Vary
|14
|6
|0
|1
|7
|29:34
|19
|10.
|Sparta
|14
|5
|1
|0
|8
|38:37
|17
|11.
|Hradec Králové
|13
|3
|4
|0
|6
|31:33
|17
|12.
|Mladá Boleslav
|14
|4
|1
|1
|8
|27:38
|15
|13.
|Kladno
|14
|3
|1
|3
|7
|29:41
|14
|14.
|Litvínov
|13
|2
|0
|1
|10
|20:43
|7