Sparta doma srazila Plzeň a Pardubice tak slaví triumf v základní části extraligy

Hokejisté Pardubic si tři kola před koncem základní části zajistili prvenství v extralize a zisk Poháru Jaroslava Pouzara. Dynamo vede tabulku před druhou Plzní o 11 bodů. Ta totiž prohrála se Spartou 0:3. Pardubice v 49. kole zvítězily na ledě posledního Litvínova 4:1.
Dynamo vyhrálo základní část extraligy poosmé. Za poslední čtyři roky triumfovalo potřetí, loni postoupila z prvního místa do play off pražská Sparta.
Československou ligu Pardubice ovládly v sezonách 1972/73, 1986/87 a 1988/89, českou extraligu pak také v ročnících 2002/03 a 2003/04.
Celky na prvním až čtvrtém místě postoupí přímo do čtvrtfinále. Za Pardubicemi patří další příčky Plzni, Liberci a Hradci Králové, které mají stejný počet 84 bodů a jejich pořadí určuje skóre.
Řepík režíroval výhru Sparty
Hokejisté Sparty porazili v 49. kole extraligy Plzeň 3:0 a po třetí výhře za sebou se posunuli na páté místo tabulky. Na druhou Plzeň ztrácejí jen dva body. Dvěma góly a asistencí se na výhře Pražanů podílel útočník Michal Řepík, premiérové čisté konto v sezoně udržel Josef Kořenář. Řepíkův gól po šesti vteřinách hry byl nejrychlejší brankou v extraligové historii.
Domácím se ideálně vydařil vstup do utkání. Bezprostředně po úvodním buly se dostal před brankáře Malíka osamocený Řepík a po šesti sekundách hry otevřel skóre. Útočník Sparty se tak stal střelcem nejrychlejšího gólu v extralize. Asistenci si připsal kapitán Chlapík, jenž nastoupil poprvé po olympijské přestávce.
Plzeň ale rychle inkasovaná branka nepoznamenala a měla více ze hry. Ústřední postavou tak byl domácí gólman Kořenář, jenž Spartu podržel i při Mašínově vyloučení.
Pražané mohli udeřit i na začátku druhé části, Hykovu šanci ale zlikvidoval Malík. Sparta následně srovnala hru a byla nebezpečnější, na druhý gól si ale museli fanoušci počkat až do 37. minuty. Poté, co Západočeši nevyužili druhou přesilovou hru, se z otočky prosadil opět Řepík.
Bleskově mohl odpovědět Teplý, Kořenář byl ale připravený. Stejně jako na druhé straně Malík proti Chlapíkovi i Shoreovu zakončení.
Plzeň se tlačila za snížením a hned v úvodních sekundách třetí třetiny hosté dvakrát prověřili Kořenáře. V 47. minutě byl blízko gólu Měchura, sparťanský brankář ale oba pokusy nejlepšího střelce hostů vyrazil.
V 53. minutě byl vyloučen Mikko Petman a Pražané hned první přesilovou hru v zápase využili. Pohotovou dorážkou se prosadil Špaček.
Kladno vydřelo tři body proti Varům
Hokejisté Kladna vyhráli v Karlových Varech 4:2 a vybojovali cenné tři body v boji o postup do předkola play off extraligy. Rytíři v průběhu zápasu přišli o dvoubrankový náskok, v úvodu třetí třetiny ale rozhodl o jejich výhře Niko Ojamäki. Tři kola před koncem základní části má Kladno dvoubodový náskok na třináctou Mladou Boleslav.
Lepší vstup do zápasu měli hosté. Po devíti minutách se do přečíslení dva na jednoho dostali Procházka s Formanem a druhý jmenovaný otevřel skóre zápasu. V 15. minutě bylo na lavičce Rytířů ještě veseleji. Martin Jandus v útočném pásmu převzal Melkovu nahrávku, napřáhl na pravém kruhu pro vhazování a příklepem prostřelil Frodla.
Energie se do první šance dostala až ve 24. minutě, kdy se kapitán Černoch po několika odrazech objevil sám před poloodkrytou brankou. V zakončení ale selhal, puk mu zůstal pod nohama a zkušený útočník z hranice brankoviště minul.
Těsně před polovinou základní hrací doby už domácí snížili. Třetí formace zamkla Kladno v obranném pásmu a tlak ukončil gólem Minárik. Slovenský forvard se po Lukošikově nahrávce objevil sám mezi kruhy a v ideální střelecké pozici nezaváhal.
Energie ve druhé dvacetiminutovce přidala a ve 32. minutě byla blízko vyrovnávací brance, talentovaného Tomka ale ve stoprocentní příležitosti zastavil vyrážečkou Brízgala. Tlak domácích však pokračoval a o vyrovnání se nakonec postaral Koffer.
Ve třetí části se Rytíři dostali zpět do vedení. V čase 44:09 znovu propadla domácí obrana a přečíslení dva na jednoho tentokrát vyřešil Marcel. Někdejší mládežnický reprezentant položil jediného vracejícího se beka a jeho nabídku využil Ojamäki.
V polovině třetí třetiny hrála Energie po Melkově faulu pětiminutovou přesilovou hru, nabídnutou příležitost ale nevyužila. Domácí při závěrečném risku bez brankáře inkasovali od Vigneaulta čtvrtý gól a prohráli i druhý zápas po olympijské pauze.
Wesley vystřelil Vítkovicím výhru v prodloužení
Hokejisté Vítkovic porazili České Budějovice 5:4 v prodloužení, třebaže prohrávali už 0:3. Ostravané během necelých pěti minut ve druhé části srovnali, zásluhou Anthonyho Nellise šli dokonce do vedení, ale po vyrovnání Martina Beránka rozhodli o výhře až v prodloužení díky trefě Joshe Wesleyho z přesilovky. Pro Vítkovice to byla teprve druhá výhra v posledních deseti kolech.
Vítkovice se na ostravském ledě představily znovu po 40 dnech, ale začátek jim vůbec nevyšel. Hosté odstartovali aktivněji, Štencel si ve čtvrté minutě udělal v útočném pásmu z protihráčů kužely a snadno zasunul puk za Hrachovinu.
Budíček nepřišel, naopak v deváté minutě šli čtyři domácí po Ordošovi a neobsazený Harris jeho vyraženou střelu lehce doklepl do sítě. Kouč domácích Václav Varaďa si tak už v čase 8:55 bral time-out, aby svým svěřencům mohl domluvit.
Ostravané ve zbytku první dvacetiminutovky srovnali hru a nenabídli soupeři už žádnou další vyloženou šanci ani v jeho dvou slepených přesilovkách. Do druhého dějství vstoupili živěji, jenže při další soupeřově přesilovce z Ordošovy dorážky inkasovali potřetí.
Zmrtvýchvstání Vítkovic to pouze o trochu oddálilo. Domácí se nakopli první brankou, kterou dal švihem pod břevno Zbořil v 28. minutě, a to byl očividně spínač, který Ostravané potřebovali.
Z následujícího tlaku se jim rychle povedlo vyrovnat, když Šír zblízka překonal Kloučka a Abdul pak z osy zápěstím vyrovnal. Na tři branky stačilo Vítkovicím 296 vteřin.
Ještě ve druhé části mohl skóre otočit Yetman, ale v přesilovce jeho rána trefila Kloučka. Obrat Vítkovice dokončily v nástupu do třetí části. I kratičká, devítisekundová přesilovka pět na tři stačila, aby Nellis po vyhraném buly zblízka dorazil puk za Kloučka.
Motor to ale nesrazilo na kolena a postupně znovu přebral aktivitu. Beránek v 49. minutě srovnal a zahájil opětovnou ofenzivu Jihočechů, kteří měli v tlaku několik šancí na vedoucí gól, ale Ordoš, Olesen ani Lantoši Hrachovinu nepřelstili. V prodloužení se hostům vymstilo špatné střídání a v oslabení je dorazil baseballovou trefou ze vzduchu Wesley.
Hradec předvedl proti Olomouci obrat
Hokejisté Hradce Králové porazili v 49. kole extraligy Olomouc na jejím ledě 4:2. Východočeši od 16. minuty prohrávali, ale třemi góly v první polovině druhé třetiny vývoj duelu otočili. Bodovali naplno počtvrté v řadě a v tabulce se posunuli na čtvrté místo.
Na poslední postupové pozici do čtvrtfinále mají hosté stejně bodů jako druhá Plzeň i třetí Liberec. K dobru na pátou Spartu a šesté Karlovy Vary mají ale jen dva body. Olomouc prohrála potřetí za sebou a klesla na dvanáctou pozici, Mladá Boleslav na ni v boji opředkolo ztrácí jediný bod.
Zkraje utkání zahrozil domácí Vitouch, Škorvánek jeho bekhendovou dorážku vykopl betonem. Na druhé straně střílel Pour a těsně minul prostor u tyče Machovského branky.
Velkou šanci na otevření skóre měl v polovině úvodního dějství Petrovický. Domácí obránce jel ze strany sám na Škorvánka, blafákem do bekhendu jej ale nepřekonal.
Olomouc si pomohla přesilovkou. Po spolupráci s Orsavou usměrnil puk mimo dosah betonu hradeckého brankáře Fridrich a v čase 15:47 poslal Hanáky do vedení.
Hosté stav na začátku druhé třetiny otočili. Nejprve z levého kruhu vyrovnal Tamáši a za dalších 72 sekund na něj navázal Kohout, který na zadní tyči zužitkoval nabídku od Kivistöho. Odpovědět mohl Orsava, mířil však pouze do Škorvánkovy hrudi.
Královéhradečtí působili nadále aktivněji a přesně v polovině zápasu udeřili potřetí. Do vzdálenějšího horního rohu olomoucké branky zacílil zleva Jergl. Slibnou možnost poté neproměnil Klíma, jehož mezi kruhy našel Kohout.
Blízko gólu byl Miškář, Machovský jej lapačkou vychytal na poslední chvíli. Rozhodčí ještě situaci zkoumali na videu, branku ale neuznali ani po dodatečné kontrole.
V úvodu třetí části sahal po druhé trefě v duelu Jergl, vracející se Cosgrove mu však ve skórování dokázal zabránit. Defenziva Hradce zase zasáhla proti pokusu Pláška, na opačném konci hřiště si pak Machovský betonem poradil s Klímovým zakončením.
Olomouckou chybu v rozehrávce mohl potrestat Miškář, kličkou do bekhendu na domácího brankáře nevyzrál. Stejně dopadl také Pavlík, Machovský jeho střelu z úhlu zneškodnil vyrážečkou.
Domácí tři minuty před koncem v přesilovce poslali na led šestého hráče do pole. Následně pokračovali v power play šest na pět, počtvrté však inkasovali z hole Pavlíka. Vítěze utkání už nezměnilo ani snížení, o které se v čase 58:24 postaral dorážející Vitouch.
49. kolo hokejové extraligy:
HC Sparta Praha - HC Škoda Plzeň 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 1. Řepík (Chlapík), 37. Řepík (Shore, Chlapík), 54. M. Špaček (Řepík, Krejčík). Rozhodčí: Pražák, Zeliska - Frodl, Hynek. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. Diváci: 16.397.
Sparta: Kořenář - Pysyk, Krejčík, Knot, Mašín, Irving, M. Seppälä, Sirota - Řepík, Shore, Chlapík - Dzierkals, M. Špaček, Horák - Hyka, O. Najman, P. Kousal - O. Hrabík, M. Vitouch, Vesalainen - Raška. Trenér: J. Nedvěd.
Plzeň: Malík - V. Lajunen, Rubins, Zámorský, Malák, Merežko, J. Jeřábek, Percy - M. Petman, V. Petman, Teplý - Rohlík, Lalancette, Měchura - L. Strnad, Filip, Simon - Kubík, Lev, Schleiss. Trenér: Jandač.
HC Olomouc - Mountfield Hradec Králové 2:4 (1:0, 0:3, 1:1)
Branky a nahrávky: 16. Fridrich (Orsava, Krastenbergs), 59. D. Vitouch (Ondrušek, Orsava) - 24. Tamáši (Jergl, Pour), 25. Kohout (Kivistö, McCormack), 30. Jergl, 58. R. Pavlík (Radil, McCormack). Rozhodčí: Pilný, Šindel ‐ Axman, Peluha. Vyloučení: 1:4. Využití: 1:0. Diváci: 4671.
Olomouc: Machovský - Rutar, Ondrušek, Stella, Cosgrove, Škůrek, Rayen Petrovický, Rašner, Řezníček - Orsava, D. Vitouch, Fridrich - Navrátil, Nahodil, Plášek - Matýs, Kusko, Krastenbergs - Doktor, Anděl, Ministr. Trenér: Róbert Petrovický.
Hradec Králové: Škorvánek - T. Pavelka, Kalina, Pilař, Kivistö, McCormack, Vukojevic - Radil, Miškář, R. Pavlík - Jergl, Tamáši, Pour - Moses, Kevin Klíma, Kohout - Nenonen, Bunnaman, Hašek. Trenér: T. Martinec.
HC Kometa Brno - HC Oceláři Třinec 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Branky a nahrávky: 3. J. Kos (Ďaloga, Ferda), 26. F. Král (Zábranský, Š. Stránský), 33. Š. Stránský (Ďaloga, T. Zohorna), 47. Zábranský (Kollár, K. Pospíšil), 49. Kollár (K. Pospíšil, Beroun) - 40. Daňo (L. Hudáček, Koch). Rozhodčí: Kika, Jeřábek - Šimánek, Zíka. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 7700 (vyprodáno).
Brno: Stezka - Zábranský, F. Král, Bartejs, Ďaloga, Beroun, Gulaši - Flek, T. Zohorna, K. Pospíšil - David Moravec II, Kollár, Š. Stránský - Hartl, Ilomäki, Cingel - Ferda, A. Zbořil, J. Kos. Trenér: Horáček.
Třinec: Mazanec - Marian Adámek, Marinčin, J. Galvas, Koch, Kundrátek, D. Musil, Nedomlel - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Cienciala, L. Hudáček, Flynn - M. Růžička, Sikora, Kubiesa - Daňo, Miloš Roman, Hrehorčák. Trenér: Žabka.
BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec 4:5 v prodl. (0:1, 2:2, 2:1 - 0:1)
Branky a nahrávky: 22. Buchtele (Berglund, Lakatoš), 37. Malínek (Lakatoš), 49. Pyrochta (F. Pavlík, Berglund), 59. F. Pavlík (Lakatoš) - 11. Faško-Rudáš (Petrovský, Weatherby), 23. Lenc (Sandberg, A. Najman), 24. Lenc (Sandberg, Petrovský), 45. T. Galvas (Sandberg, R. Šimek), 61. Weatherby (R. Šimek). Rozhodčí: Barek, Květoň - Gerát, Štěpánek. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. Diváci: 3599.
Mladá Boleslav: D. Furch - Pyrochta, Jánošík, F. Pavlík, Vlasák, Lintuniemi, Skärberg - R. Koblížek, Fořt, Skalický - Lakatoš, Berglund, Buchtele - Rekonen, Gríger, O. Procházka - Malínek, Závora, Lichtag - od 21. navíc Suchý. Trenér: M. Hořava st.
Liberec: Kváča - R. Šimek, T. Galvas, M. Ivan, Zile, D. Zeman, Ahac, Baránek - Sandberg, A. Najman, Lenc - Faško-Rudáš, Weatherby, Petrovský - J. Pytlík, A. Musil, J. Pérez - Zachar, F. Jansa, J. Vlach. Trenér: Kudrna.
HC Verva Litvínov - HC Dynamo Pardubice 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
Branky a nahrávky: 49. M. Sukeľ (Moravčík, Koblasa) - 28. M. Kaut (Košťálek, Červenka), 30. Sobotka (M. Tourigny, Červenka), 52. Červenka (Mandát), 58. Smejkal (Košťálek, Kondelík). Rozhodčí: Jaroš, Mejzlík - Ondráček, Hnát. Vyloučení: 3:4, navíc Jaroslav Brož (Litvínov) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:2. Diváci: 3535.
Litvínov: Čajan - Czuczman, Schmiemann, Gajdoš, Polášek, Moravčík, Komuls, Plutnar - Hlava, D. Kaše, Maštalířský - Hännikäinen, M. Sukeľ, Koblasa - Pištěk, Holmström, Čajkovič - Zygmunt, Jurčík, Jaroslav Brož. Trenér: Petr.
Pardubice: Will - M. Tourigny, Ludvig, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Hájek, Gazda, Mikliš - Mandát, L. Sedlák, Červenka - Kelemen, Kondelík, Smejkal - M. Kaut, Sobotka, R. Kousal - Vondráček, Poulíček, Fejes. Trenér: Pešán.
HC Energie Karlovy Vary - Rytíři Kladno 2:4 (0:2, 2:0, 0:2)
Branky a nahrávky: 28. Minárik (Lukošik), 32. Koffer - 9. M. Forman (M. Procházka, Pietroniro), 15. M. Jandus (Melka, Lisler), 45. Ojamäki (M. Marcel), 60. Vigneault (M. Forman). Rozhodčí: Šír, Cabák - Brejcha, Thuma. Vyloučení: 2:6, navíc Melka (Kladno) 5 min. a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 5316.
Karlovy Vary: Frodl - Dello, M. Kočí, D. Mikyska, Josef Myšák, David Moravec, Mamčics - Šťastný, Černoch, Jiskra - Lukošik, N. Jones, Sapoušek - P. Tomek, Egle, Minárik - Koffer, Váňa, Pastor. Trenér: Patera.
Kladno: Brízgala - M. Jandus, Mendel, Pietroniro, T. Tomek, Michal Houdek, Wylie - Ojamäki, Robins, Audette - Kelly Klíma, Vigneault, M. Marcel - M. Procházka, Melka, M. Forman - Ryšavý, O. Bláha, Lisler. Trenér: Plekanec.
