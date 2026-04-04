Sparta díky Řepíkovi srovnala sérii s Pardubicemi. Třinec vyhrál po úderu v závěru

Hokejisté Sparty vyhráli ve druhém semifinále play off extraligy na ledě Pardubic 2:1 a vyrovnali stav série na 1:1. Oba góly Pražanů vstřelil útočník Řepík. Třinec i podruhé svalil Karlovy Vary, tentokrát 5:4, když vítězné trefy dosáhl čtrnáct vteřin před koncem třetí třetiny Michal Kovařčík. Série pokračují v úterý, týmy si prohodí pořadatelství.
Trenéři Sparty se po páteční porážce rozhodli pro změnu na brankářském postu a místo Kořenáře dostal šanci Kovář, v obraně Němeček nahradil Sirotu. V sestavě Dynama Gazdu vyměnil Hrádek.
Stejně jako v prvním utkání šli hosté v úvodní třetině do vedení. Chlapík ještě svou slibnou příležitost nevyužil, v 7. minutě se ale po rychlém protiútoku dostal do šance Řepík a zamířil přesně.
Pražané poté mohli soupeři ještě více odskočit, Will ovšem svůj tým několikrát podržel. Ve 13. minutě se do přečíslení dva na jednoho dostali Mandát se Sedlákem, kapitán Pardubic však vyrovnat nedokázal. V polovině utkání se po rychlém protiútoku neprosadil ani Mandát.
Sparta v první třetině úvodní přesilovku nevyužila, ve 34. minutě se ale prosadila ve druhé početní výhodě. Kelemenovo vyloučení využil Řepík, jehož našel Horák v ideální pozici mezi kruhy.
Slovenský útočník byl blízko odčinění svého faulu ve 36. minutě, kdy v přesilovce tečoval Košťálkovu střelu od modré čáry a puk skončil za Kovářovými zády. Rozhodčí však po dlouhém zkoumání u videa potvrdili, že Kelemen hrál vysokou holí.
Východočeši se nakonec gólu dočkali. Dobře chytajícího Kováře překonal ve 47. minutě po Červenkově přihrávce od mantinelu na brankovišti zcela volný Sedlák.
Sparta se poté pozorně bránila a přestála i oslabení při Knotově vyloučení v 56. minutě. Závěr jí ulehčilo vyloučení Tourignyho.
Famózní obrat Ocelářů
Vary po prohře 1:3 v úvodním utkání chtěly začít lépe a plán dodržely. Dokonce se v Třinci brzy ujaly vedení, už ve 2. minutě se prosadil z dorážky Lukošik.
Oceláři postupně přidali a v polovině třetiny prověřili Krále nebezpečnými pokusy Cienciala a Nestrašil. Ve 13. minutě už vyrovnal Flynn střelou z pravého kruhu bez přípravy.
Nerozhodný stav dlouho netrval. Energie udeřila trefou v přesilové hře. Tomek předložil puk na hranici brankoviště, odkud jej doklepl za Mazance Minárik.
O 31 vteřin později už hosté vedli o dva góly. Koffer nahodil puk od zadního mantinelu před branku a od Redlicha, který byl v klinči s Galvasem, se kotouč odrazil do sítě. Rozhodčí ještě u videa zkoumali, zda se nejednalo o úmyslný pohyb rukou, ale gól uznali.
Nápor domácích se v úvodu prostřední části nekonal. Naopak Mazanec zastavil Jiskrovu šanci, než jej Šťastný vyhnal ve 27. minutě švihem z pravého kruhu na střídačku.
Následně měli domácí pár povedených střídání, zejména elitní řada byla několikrát blízko gólu. Na druhé straně Kacetl podržel Třinec při Kofferově šanci a zastavil i Beránkův sólový únik.
Závěr druhé třetiny se nesl plně v režii domácích. Ve 38. minutě snížil Nestrašil švihem z pravého kruhu a ještě před druhou sirénou Oceláři slepenými góly během 43 vteřin vyrovnali. Nejdříve Kundrátek, který ve středu hřiště poslal tvrdým zákrokem k ledu Šťastného, trefil horní tyč. V dohrávané akci ale vstřelil kontaktní gól Cienciala z levého kruhu. Drtivý tlak završil pět sekund před koncem prostřední části Kundrátek od modré čáry.
Karlovy Vary nastoupily od třetí třetiny s Frodlem v brance a mohly hned v úvodu zmrazit domácí fanoušky. Při velkém závaru ale udržel Kacetl puk před čárou a v přečíslení dva na jednoho si hosté nepřihráli ideálně.
Za domácí zahrozili Hudáček s Nestrašilem, ovšem největší šanci zahodil Cienciala. Frodl chyboval u zadního mantinelu při rozehrávce a Kubiesa poslal puk před prázdnou branku. Gólman Varů tygřím skokem napravil svou hrubku a Ciencialovu střelu vyrazil. Když už se zdálo, že zápas spěje do prodloužení, našel si Kovařčík sražený puk a spustil na třineckém stadionu euforii.
Po závěrečné siréně se strhla ještě menší rozmíška, rozhodčí si prohlédli i video a udělili domácímu Nedomlelovi menší trest.
Semifinále play off hokejové extraligy - 2. zápas:
HC Dynamo Pardubice - HC Sparta Praha 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 47. Sedlák (Červenka, Kelemen) - 7. Řepík (Shore, P. Kousal), 34. Řepík (Horák, Krejčík). Rozhodčí: Stano, Vrba - Špůr, Ondráček. Vyloučení: 6:5, navíc T. Dvořák - Raška oba 5 min. Využití: 0:1. Diváci: 10.091. Stav série: 1:1.
Pardubice: Will - Čerešňák, Hájek, Tourigny, Ludvig, Košťálek, T. Dvořák, Mikliš, Hrádek - Kelemen, Rákos, Smejkal - Mandát, Sedlák, Červenka - M. Kaut, Sobotka, R. Kousal - Vondráček, J. Stránský, Lauko. Trenér: Pešán.
Sparta: Jakub Kovář - Pysyk, Krejčík, Knot, N. Seppälä, Irving, M. Seppälä, Němeček - Horák, M. Špaček, Chlapík - Řepík, Shore, P. Kousal - Hyka, K. Hrabík, Dzierkals - M. Vitouch, Vesalainen, Raška. Trenér: J. Nedvěd.
HC Oceláři Třinec - HC Energie Karlovy Vary 5:4 (1:3, 3:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 13. Flynn (L. Hudáček, J. Galvas), 38. A. Nestrašil (M. Kovařčík, O. Kovařčík), 40. Cienciala (O. Kovařčík, Kurovský), 40. Kundrátek (J. Galvas, Flynn), 60. M. Kovařčík - 2. Lukošik (Bambula, Jiskra), 15. Minárik (P. Tomek, Číp), 16. T. Redlich (Koffer, Sapoušek), 27. Šťastný (Číp, Minárik). Rozhodčí: Pilný, Šindel - Lederer, Peluha. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Diváci: 5400 (vyprodáno). Stav série: 2:0.
Třinec: Mazanec (27. Kacetl) - Marian Adámek, Marinčin, Kundrátek, J. Galvas, Koch, D. Musil, Nedomlel - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Daňo, L. Hudáček, Flynn - M. Růžička, Miloš Roman, Hrehorčák - Kurovský, Cienciala, Kubiesa - navíc od 30. Kofroň. Trenér: Žabka.
Karlovy Vary: D. Král (41. Frodl) - Dello, M. Kočí, Jaks, Josef Myšák, David Moravec, Mamčics, D. Mikyska - O. Beránek, Černoch, P. Tomek - Číp, Minárik, Šťastný - Bambula, Jiskra, Lukošik - Koffer, Sapoušek, T. Redlich. Trenér: Patera.
