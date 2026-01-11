Přeskočit na obsah
Hokej

Sparta dál čeká na první výhru v roce, v Třinci dostala pět gólů

ČTK

Hokejisté Třince porazili v 41. kole extraligy Spartu 5:3 a v domácím prostředí vyhráli pošesté v řadě. Dvěma góly se na tom podílel kapitán Martin Růžička. Pražané dokázali v první třetině smazat dvoubrankové manko, nakonec si ale připsali třetí porážku v soutěži za sebou.

Martin Růžička
Martin RůžičkaFoto: Lukáš Filipec / HC Oceláři Třinec
V úvodu se do zakončení dostávala spíš Sparta, která produkovala celkem nenápadné, ale nebezpečně pokusy. Na začátku 5. minuty dostali první přesilovku domácí, využít ji ale ještě nedokázali.

Reparát v polovině první části už ale Oceláři napsali úspěšně, když po nahrávce Michala Kovařčíka našel skulinku mezi betony brankáře Sparty Ondřej Kovařčík.

Slezané se navíc prosadili i v další početní výhodě, když vyloučení Irvinga potrestal přesnou střelou Růžička. Spartu ale špatný úvod nepoložil, už za 31 sekund snížil Kryštof Hrabík. Výživná frekvence zápasu pokračovala. Neuběhla ani minuta a bylo vyrovnáno, když se z otočky střelou prosadil Chlapík.

Na konci 24. minuty si vzali Oceláři vedení zpět. Slovenský obránce Koch nejdříve stahovačkou prošel přes obránce Sparty, po čemž se pokusil zasunout kotouč zpoza branky za Kovářova záda. To mu ještě nevyšlo, ale puk se k němu vrátil a pohotovou střelou pod vyrážečku Kováře už rozjásal vyprodanou Werk arénu potřetí.

Ke čtvrté brance pomohlo domácím zaváhání Sparty ve středním pásmu, po přečíslení dva na jednoho se prosadil Hudáček.

Na startu třetí části se podařilo Spartě snížit. Kanadský útočník Shore převzal puk ve středním pásmu, projel až do toho útočného a svižnou střelou zápěstím překonal Kacetla. Oceláři mohli získat klid v další přesilovce, Najmanovo vyloučení ale nepotrestali.

Vyrovnat mohl Shore, třineckého gólmana ale podruhé nepokořil. V 57. minutě se trenéři Sparty rozhodli odvolat Kováře, v power play ale rychle inkasovali. Oceláři hned po vhazování odpálili kotouč směrem do útočného pásma, puk dojel Růžička a upravil na konečných 5:3.

41. kolo hokejové extraligy:

HC Oceláři Třinec - HC Sparta Praha 5:3 (2:2 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 11. O. Kovařčík (M. Kovařčík, M. Adámek), 15. M. Růžička (Sikora), 24. Koch (J. Galvas, O. Kovařčík), 37. Hudáček (Flynn), 57. M. Růžička (M. Roman) - 16. K. Hrabík (Hyka), 17. Chlapík (N. Seppälä), 43. Shore (Chlapík). Rozhodčí: Šír, Vrba - Lhotský, Hynek. Vyloučení: 1:5. Využití: 2:0. Diváci: 5400 (vyprodáno).

Sestavy:

Třinec: Kacetl - M. Adámek, Marinčin, J. Galvas, Koch, Kundrátek, D. Musil, - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Daňo, Hudáček, Flynn - M. Růžička, Roman, Hrehorčák - Kubiesa, Sikora, Kurovský - Dravecký. Trenér: Žabka.

Sparta: Jakub Kovář - Pysyk, Krejčík, Sirota, Mašín, Irving, Němeček, N. Seppälä - Řepík, Shore, Chlapík - Dzierkals, M. Špaček, P. Kousal - Hyka, Vesalainen, K. Hrabík - M. Vitouch, O. Najman, Eberle - O. Hrabík. Trenér: J. Nedvěd.

HC Dynamo Pardubice - Bílí Tygři Liberec 2:1 po sam. náj. (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 9. Tourigny (J. Stránský), rozhodující nájezd Červenka - 46. Ahac (D. Zeman, F. Jansa). Rozhodčí: Hribik, Zeliska - Thuma, Šimánek. Vyloučení: 6:5. Bez využití. Diváci: 9823.

Sestavy:

Pardubice: Will - Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Hájek, Ludvig, Tourigny, Mikliš - Mandát, Sedlák, Červenka - Fejes, Kondelík, Kelemen - M. Kaut, Sobotka, R. Kousal - Vondráček, Hrníčko, J. Stránský - Formánek. Trenér: Pešán.

Liberec: Kváča - T. Galvas, Šimek, M. Ivan, Zile, D. Zeman, Ahac, Aubrecht - Sandberg, A. Najman, Lenc - Faško-Rudáš, Filippi, Weatherby - Pytlík, A. Musil, Pérez - Mazura, F. Jansa, Petrovský. Trenér: Kudrna.

