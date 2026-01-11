Sparta dál čeká na první výhru v roce, v Třinci dostala pět gólů

Hokejisté Třince porazili v 41. kole extraligy Spartu 5:3 a v domácím prostředí vyhráli pošesté v řadě. Dvěma góly se na tom podílel kapitán Martin Růžička. Pražané dokázali v první třetině smazat dvoubrankové manko, nakonec si ale připsali třetí porážku v soutěži za sebou.
V úvodu se do zakončení dostávala spíš Sparta, která produkovala celkem nenápadné, ale nebezpečně pokusy. Na začátku 5. minuty dostali první přesilovku domácí, využít ji ale ještě nedokázali.
Reparát v polovině první části už ale Oceláři napsali úspěšně, když po nahrávce Michala Kovařčíka našel skulinku mezi betony brankáře Sparty Ondřej Kovařčík.
Slezané se navíc prosadili i v další početní výhodě, když vyloučení Irvinga potrestal přesnou střelou Růžička. Spartu ale špatný úvod nepoložil, už za 31 sekund snížil Kryštof Hrabík. Výživná frekvence zápasu pokračovala. Neuběhla ani minuta a bylo vyrovnáno, když se z otočky střelou prosadil Chlapík.
Na konci 24. minuty si vzali Oceláři vedení zpět. Slovenský obránce Koch nejdříve stahovačkou prošel přes obránce Sparty, po čemž se pokusil zasunout kotouč zpoza branky za Kovářova záda. To mu ještě nevyšlo, ale puk se k němu vrátil a pohotovou střelou pod vyrážečku Kováře už rozjásal vyprodanou Werk arénu potřetí.
Ke čtvrté brance pomohlo domácím zaváhání Sparty ve středním pásmu, po přečíslení dva na jednoho se prosadil Hudáček.
Na startu třetí části se podařilo Spartě snížit. Kanadský útočník Shore převzal puk ve středním pásmu, projel až do toho útočného a svižnou střelou zápěstím překonal Kacetla. Oceláři mohli získat klid v další přesilovce, Najmanovo vyloučení ale nepotrestali.
Vyrovnat mohl Shore, třineckého gólmana ale podruhé nepokořil. V 57. minutě se trenéři Sparty rozhodli odvolat Kováře, v power play ale rychle inkasovali. Oceláři hned po vhazování odpálili kotouč směrem do útočného pásma, puk dojel Růžička a upravil na konečných 5:3.
41. kolo hokejové extraligy:
HC Oceláři Třinec - HC Sparta Praha 5:3 (2:2 2:0, 1:1)
Branky a nahrávky: 11. O. Kovařčík (M. Kovařčík, M. Adámek), 15. M. Růžička (Sikora), 24. Koch (J. Galvas, O. Kovařčík), 37. Hudáček (Flynn), 57. M. Růžička (M. Roman) - 16. K. Hrabík (Hyka), 17. Chlapík (N. Seppälä), 43. Shore (Chlapík). Rozhodčí: Šír, Vrba - Lhotský, Hynek. Vyloučení: 1:5. Využití: 2:0. Diváci: 5400 (vyprodáno).
Sestavy:
Třinec: Kacetl - M. Adámek, Marinčin, J. Galvas, Koch, Kundrátek, D. Musil, - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Daňo, Hudáček, Flynn - M. Růžička, Roman, Hrehorčák - Kubiesa, Sikora, Kurovský - Dravecký. Trenér: Žabka.
Sparta: Jakub Kovář - Pysyk, Krejčík, Sirota, Mašín, Irving, Němeček, N. Seppälä - Řepík, Shore, Chlapík - Dzierkals, M. Špaček, P. Kousal - Hyka, Vesalainen, K. Hrabík - M. Vitouch, O. Najman, Eberle - O. Hrabík. Trenér: J. Nedvěd.
HC Dynamo Pardubice - Bílí Tygři Liberec 2:1 po sam. náj. (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0)
Branky a nahrávky: 9. Tourigny (J. Stránský), rozhodující nájezd Červenka - 46. Ahac (D. Zeman, F. Jansa). Rozhodčí: Hribik, Zeliska - Thuma, Šimánek. Vyloučení: 6:5. Bez využití. Diváci: 9823.
Sestavy:
Pardubice: Will - Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Hájek, Ludvig, Tourigny, Mikliš - Mandát, Sedlák, Červenka - Fejes, Kondelík, Kelemen - M. Kaut, Sobotka, R. Kousal - Vondráček, Hrníčko, J. Stránský - Formánek. Trenér: Pešán.
Liberec: Kváča - T. Galvas, Šimek, M. Ivan, Zile, D. Zeman, Ahac, Aubrecht - Sandberg, A. Najman, Lenc - Faško-Rudáš, Filippi, Weatherby - Pytlík, A. Musil, Pérez - Mazura, F. Jansa, Petrovský. Trenér: Kudrna.
Ropa z Venezuely už nebude. Uzavřete dohodu, dokud je čas, vzkázal Trump Kubě
Kuba by měla co nejdříve uzavřít dohodu se Spojenými státy, napsal dnes americký prezident Donald Trump na sociální síti a varoval, že ostrovní stát napříště už nebude dostávat žádnou ropu ani peníze od Venezuely. Proti Trumpovým výrokům se ohradil kubánský ministr zahraničí Bruno Rodríguez.
Skandály s megadárci spermatu: Alarmující čísla probudila Evropu. Volá se po omezení
Registr přeshraničních dárců nebo celoevropské kvóty na počet dětí od jednoho dárce spermatu. Tyto návrhy teď překvapivě přicházejí ze zemí, jako je Belgie a Nizozemsko. Důvodem jsou děti až se 70 sourozenci nebo s genovými mutacemi.
Scéna jako z Kokosů na sněhu. Američané se nevešli do bobu, pilot se strojem "plaval"
Na Světovém poháru čtyřbobů ve Svatém Mořici byl k vidění kuriózní moment, jenž by se hodil spíše do hollywoodského filmu "Kokosy na sněhu". Americký pilot Kristopher Horn "poztrácel" na startu prvního kola všechny tři členy posádky, náročnou dráhu odjel s 210 kg vážícím strojem sám a poté zvládl i bezpečně zabrzdit.
Od pondělí hrozí kvůli mrznoucímu dešti ledovka, varují meteorologové
V západní polovině České republiky se bude od pondělního večera tvořit při mrznoucím dešti ledovka, v úterý se rozšíří k východu.
Loprais a Macík se na Dakaru přiblížili lídrovi. Polepšili si i Prokop a Engel
Aleš Loprais obsadil v 7. etapě Rallye Dakar druhé místo a stejně jako třetí Martin Macík snížil svou ztrátu na lídra kategorie kamionů Mitchela van den Brinka. Druhý Macík, který útočí na třetí triumf za sebou, na Nizozemce ztrácí téměř 29 minut, třetí Loprais o čtyři minuty více.