Špaček se proměnil z viníka na hrdinu. Spartě vystřelil naději

Klíčovou postavou šestého semifinálového zápasu play off extraligy mezi Spartou a Pardubicemi byl útočník Michael Špaček.
V první třetině se po jeho nebezpečně vypadajícím faulu dostalo Dynamo do vedení, ve druhé části dvěma góly otočil vývoj utkání.
V rozhovoru s novináři Špaček uvedl, že semifinálová bitva dvou hokejových velkoklubů si rozhodující sedmý zápas zaslouží.
"Byl to těžký zápas, jako každý jiný. Série je vyrovnaná a samozřejmě jsme věděli, že máme takzvaně nůž na krku. Hráli jsme obětavě, týmově a myslím si, že jsme zaslouženě vyhráli," řekl Špaček po výhře 3:2, po níž Sparta srovnala stav série na 3:3.
Pražané již pošesté v play off uspěli v zápase, v němž jim hrozil konec sezony. V předkole prohrávali s Kladnem 1:2, ve čtvrtfinále s Plzní 1:3. A v obou sériích dokázali postoupit do dalšího kola.
"Asi je trošičku znát, že jsme v podobné situaci už byli. Myslím si, že máme dostatečně zkušený tým a víme, jak se takové zápasy hrají. Jak už jsem řekl, jsem rád, že jsme to zvládli, když jsme měli nůž na krku," řekl devětadvacetiletý útočník.
Špaček zažil rozdílné části utkání. První třetina se mu nevydařila. Několikrát ztratil puk, poté fauloval Johna Ludviga a Dynamo se během jeho trestu dostalo do vedení.
"Měl jsem hokejku ve vzduchu a nechtěně zavadil o jeho tvář. Byl to faul a musím se toho vyvarovat," přiznal Špaček. Teoreticky mohl navíc dostat i vyšší trest, což požadoval i kouč Pardubic Filip Pešán.
"Jak jsem couval zpátky, tak jsem ho nechtěně trefil. Na začátku jsem si určitě nemyslel, že to je na pětku, ale neviděl jsem to, jo, takže těžko říct," pokrčil Špaček rameny.
Zápas pro něj ale předčasně neskončil a ve druhé části tak mohl "úřadovat". Nejprve po samostatné akci vyrovnal a poté v přesilovce posunul Spartu do vedení.
"V prvním případě jsem koukal do slotu, jestli tam někdo není otevřený (na přihrávku). Viděl jsem strašnou díru, tak jsem se tam jenom natlačil a snažil se vytáhnout do osy. A pak to co nejrychleji zvednout nahoru," popsal první trefu. Ve druhém případě využil rychlou souhru s Jakubem Krejčíkem a pohotově prostřelil Romana Willa.
Špačkův výkon ocenil i kouč Sparty Jaroslav Nedvěd.
"Je to takový hokejový bohém, hokejový génius s herním IQ, kterého někdy musíme malinko popostrčit do některých věcí. Ale algoritmy, které se mu vynoří v hlavě a které on umí vymyslet, to mu určitě neurčujeme. To si vymýšlí sám. Z toho pohledu je to rozdílový hráč," řekl Nedvěd s tím, že reprezentačního útočníka musí realizační tým "usměrňovat" v defenzivní činnosti.
"Určitě ale ne v kreativitě. Tam je pánem svým myšlenek. A když mu to vyjde takhle, tak je králem celého zápasu," dodal kouč Pražanů.
Teď se Špaček stejně jako celý tým připraví na středeční rozhodující semifinále. "Co rozhodne? Kdo dá více gólů," pousmál se Špaček. "Kdo se lépe připraví mentálně a udělá méně chyb," dodal vážněji.
