Souboj o první místo Čechům těžce nevyšel, Švédsko dál vládne

Čeští hokejisté prohráli v Curychu se Švédskem 0:5 a obsadili na Švýcarských hrách za dnešním soupeřem druhé místo. Seveřané vyhráli i šestý zápas v aktuální sezoně Euro Hockey Tour a navázali na turnajový triumf z listopadových Finských her. Čtyři góly dnes Švédové vstřelili ve třetí třetině.
Pro svěřence trenéra Radima Rulíka byla akce stejně jako pro ostatní týmy generálkou na únorové olympijské hry v Miláně.
Finové na druhém turnaji sezony EHT prvně bodovali a skončili třetí, Švýcaři čtvrtí.
Český tým nastoupil do utkání jen 15 a půl hodiny po skončení sobotního souboje se Švýcarskem a krátký čas na regeneraci se na jejich výkonu zřejmě projevil. Na začátku nevyužil úvodní přesilovku, brankáře Johanssona v ní prověřil jen Kousal. V 8. minutě nebezpečně střílel Ticháček.
Poté byl ale vyloučen Pyrochta a Švédové se dostali do vedení. Brännströmovu střelu ještě Kváča vyrazil, následně jej ale prostřelil Sörensen. Švédský útočník využil i indispozici Zábranského, který v té chvíli nemohl po předchozím bolestivém zásahu pukem plnohodnotně bránit. Další gól mohl přidat Hugg, nezamířil ale přesně.
Kváča při prvním startu na turnaji výrazně tým podržel na začátku druhé třetiny, kdy zlikvidoval několik slibných šancí soupeře. Češi přečkali i moment, kdy dva hráči bránili bez hokejek.
Švédové dokázali využívat výhodu, že mohli střídat do útočného pásma, a zápas opanovali. V komorním prostředí Swiss Life Areny ale druhý gól i přes výraznou střeleckou převahu nedali. Nejblíže k tomu byl Petersson, Kváča ale samostatný nájezd zlikvidoval. Johansson čelil jen třem střelám, o dvě se postaral Kubalík. Přesto mohli Češi v závěru druhé třetiny vyrovnat, tečovaná střela Stránského ale skončila těsně vedle pravé tyčky.
Uklidňující druhý gól Seveřané přidali ve 42. minutě, kdy se po křížné přihrávce prosadil pohotovým zakončením Petersson. Snížit mohl v oslabení Stránský, trefil ale jen Johanssona do masky. Ve 48. minutě se prosadil bekhendovým zakončením pod horní tyč Hugg a o osudu utkání bylo rozhodnuto. Kváča pak ještě inkasoval dvakrát během 58. minuty a duel pro Česko skončil debaklem.
Švýcarské hokejové hry, součást Euro Hockey Tour v Curychu:
Česko - Švédsko 0:5 (0:1, 0:0, 0:4)
Branky a nahrávky: 9. Sörensen (Brännström), 42. Petersson (Hedqvist, P. Lindholm), 48. Hugg (Friberg), 58. P. Lindholm (Nilsson), 58. Rasmussen (Sylvegard). Rozhodčí: Hebeisen, Ströbel - Schlegel, Cattaneo (všichni Švýc.). Vyloučení: 3:3. Využití: 0:2.
Česko: Kváča - Rutta, Ticháček, Gazda, Pyrochta, Ščotka, Kučeřík, Zábranský, Král - M. Stránský, Rousek, Kubalík - Chlapík, Sedlák, Voženílek - Kantner, Kodýtek, P. Kousal - Flek, Černoch, Beránek. Trenér: Rulík.
Švédsko: L. Johansson - Larsson, Brännström, Heed, Carlsson, A. Andersson, Hägg, Heens - Sörensen, J. de La Rose, Nilsson - Petersson, P. Lindholm, Hedqvist - Friberg, Wingerli, Hugg - Sylvegard, Rasmussen, Ehn. Trenér: Hallam.
Švýcarsko - Finsko 3:4 v prodl. (1:2, 1:1, 1:0 - 0:1)
Branky a nahrávky: 8. Andrighetto (Egli, Simion), 40. Simion (Riat, Egli), 58. Haas (Kukan) - 5. Puljujärvi (Borgström), 20. Nurmi (Nättinen, Saarijärvi), 27. Niku (Kuokkanen), 61. Puljujärvi. Rozhodčí: Zeliska, Pilný (oba ČR) - Stalder, Urfer (oba Švýc.). Vyloučení: 2:5, navíc Hofmann (Švýcarsko) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:2. Diváci: 5422.
Sestavy:
Švýcarsko: Charlin - Glauser, Kukan, Egli, Berni, Aebischer, Le Coultre, Loeffel - Riat, Thürkauf, Hofmann - Simion, Haas, Andrighetto - Rochette, Moy, Biasca - Rohrbach, Canonica, Riedi. Trenér: Fischer.
Finsko: Larmi - Saarijärvi, Lehtonen, Riikola, Salo, Niemelä, Niku, Viro - Oksanen, Ruotsalainen, Innala - Puljujärvi, Borgström, Nättinen - Nurmi, Kuokkanen, Puistola - Sallinen, Björninen, Mäenalanen - Pajuniemi. Trenér: Pennanen.
Konečná tabulka turnaje:
1.
Švédsko
3
2
1
0
0
12:4
8
2.
Česko
3
2
0
0
1
8:9
6
4.
Finsko
3
0
1
0
2
7:10
2
3.
Švýcarsko
3
0
0
2
1
8:12
2
Tabulka EHT:
1.
Švédsko
6
5
1
0
0
27:10
17
2.
Česko
6
3
0
0
3
15:16
9
3.
Finsko
6
1
1
0
4
14:19
5
4.
Švýcarsko
6
1
0
2
3
14:25
5
