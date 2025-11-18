Bitvu českých brankářů v NHL rozhodlo drama. Gudas se vrátil na led ve svém stylu

Pětadvacetiletý Dostál si za Anaheim připsal 16 zákroků a byl pokořen dvakrát. Překonal ho na konci druhého dějství Dylan Guenther a v polovině třetí třetiny Logan Cooley.
Vejmelka z 26 střeleckých pokusů Anaheimu inkasoval třikrát. Poprvé v 16. minutě, kdy otevřel skóre utkání obránce Ducks Jakcson LaCombe. Kačeři srovnali skóre až pět sekund před koncem základní hrací doby, kdy Troy Terry z dorážky poslal zápas do prodloužení. V něm vystřelil bod navíc pro domácí Anaheim z rychlého protiútoku obránce Olen Zellweger.
Poprvé od 23. října se do sestavy Ducks vrátil jejich kapitán Radko Gudas. Český obránce odehrál téměř třináct minut a připsal si čtyři hity.
Filip Hronek dal první gól v sezoně NHL, jeho Vancouver, za který premiérově v tomto ročníku chytal Jiří Patera a debutoval i David Kämpf, však prohrál na ledě obhájců Stanley Cupu z Floridy 5:8.
Hronek srovnal ve 44. minutě při početní převaze na 5:5. Trefil se do poloodkryté branky, když ho ke střele vybídl po rychlém přesunu do útočného pásma Max Sasson. Český obránce si připsal 250. bod v kariéře.
Osmadvacetiletý hradecký odchovanec se v NHL střelecky prosadil poprvé od 5. dubna tohoto roku, kdy se radoval z gólu proti Anaheimu. Canucks v tu chvíli dotáhli tříbrankové manko, když prohrávali už 2:5, přitom na začátku utkání vedli 2:0.
Na šestadvacetiletého Pateru letělo 40 střel, ze kterých inkasoval sedm branek. Rodák z Prahy nastoupil do zápasu NHL naposledy 26. března 2024 ještě v dresu Vegas. O výhře Panthers rozhodli v třetí třetině Sam Bennett, Seth Jones a do prázdné branky střelou přes celé kluziště Brad Marchand.
"Je skvělé dát pět gólů týmu jako Florida, ale inkasovat jich sedm a osmý do prázdné branky, to je zase nepřijatelné. Musíme začít hrát v defenzivě podstatně lépe," uvedl forvard Canucks Elias Petterson, jenž sám skóroval dvakrát. Jeho celek však v utkání prohrál s Panthers nejen na góly, ale i na střely vysoko 15:41.
Premiéru v dresu Canucks si odbyl mistr světa z loňského domácího šampionátu v Praze Kämpf, kterého Vancouver podepsal poté, co rozvázal smlouvu s Torontem. Odehrál více než 14 minut, vyhrál jedenáct z 15 vhazování s úspěšností 73 procent, ale také měl bilanci při vstřelených a obdržených gólech -3.
Boston s Čechy Davidem Pastrňákem, Pavlem Zachou a rovněž poprvé i Matějem Blümelem nestačil na Carolinu a podlehl 1:3.
První příležitost v tomto ročníku NHL dostal Blümel, který nastoupil ve druhém útoku Bostonu společně se Zachou a odehrál více než 13 minut. Pastrňák měl hodnocení účasti na ledě při vstřelených a obdržených gólech -2.
Jakub Dobeš v brankovišti Montrealu zapsal porážku proti Columbusu 3:4 po samostatných nájezdech. Na rodáka z Ostravy vyslali hokejisté Blue Jackets 23 střel, z nichž inkasoval třikrát.
Montreal prohrával v utkání 1:3, ale ve třetí dvacetiminutovce po gólech Joshe Andersona a Lane Hutsona ho dokázal poslat do prodloužení a následných nájezdů. V těch na Dobeše vyzráli Kent Johnson a Kirill Marčenko, který zařídil vítězný nájezd v třetí sérii. Za Canadiens byl jediným úspěšným exekutorem Cole Caufield. Montreal prohrál šesté utkání z posledních sedmi a ve Východní konferenci figuruje na šesté příčce, Columbus je osmý.
Už 903. gól zaznamenal v pondělí večer historicky nejlepší střelec NHL Alexandr Ovečkin. Ten rozhodl o výhře Washingtonu nad Los Angeles 2:1 v 22. minutě. Byl to zároveň jeho 442. gól v domácí Capital One Areně, čímž ruský kanonýr překonal Gordieho Howea, který dal 441 branek v dnes již neexistující hale Detroit Olympia, a stal se novým nejlepším střelcem v jedné aréně.
NHL:
Boston - Carolina 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Branky: 60. Tufte - 29. Staal, 34. Jankowski, 58. Hall. Střely na branku: 30:32. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Kočetkov, 2. Hall, 3. Staal (všichni Carolina).
Buffalo - Edmonton 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Branky: 20. a 48. Östlund, 29. Byram, 30. Malenstyn, 58. T. Thompson - 25. Roslovic. Střely na branku: 28:33. Diváci: 16.364. Hvězdy zápasu: 1. Östlund, 2. Ellis, 3. Dahlin (všichni Buffalo).
Florida - Vancouver 8:5 (2:2, 3:1, 3:2)
Branky: 20. a 49. S. Jones, 16. Greer, 23. Kunin, 27. Rodrigues, 28. Lundell, 45. Bennett, 59. Marchand - 28. a 42. Elias Pettersson, 15. O'Connor, 16. DeBrusk, 44. Hronek. Střely na branku: 41:15. Patera odchytal za Vancouver 56:49 minut, z 40 střel inkasoval sedmkrát a úspěšnost zákroků měl 82,5 procenta. Diváci: 19.260. Hvězdy zápasu: 1. S. Jones, 2. Reinhart (oba Florida), 3. Elias Pettersson (Vancouver).
Washington - Los Angeles 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Branky: 4. M. Roy, 22. Ovečkin - 34. Kopitar. Střely na branku: 25:31. Diváci: 17.649. Hvězdy zápasu: 1. C. Lindgren, 2. Ovečkin, 3. M. Roy (všichni Washington).
Columbus - Montreal 4:3 po sam. nájezdech (1:0, 2:1, 0:2 - 0:0)
Branky: 7. Werenski, 30. Fantilli, 34. Voronkov, rozhodující sam. nájezd Marčenko - 25. O. Kapanen, 49. Josh Anderson, 59. L. Hutson. Střely na branku: 23:32. Dobeš odchytal za Montreal 64:28 minut, z 23 střel inkasoval třikrát a úspěšnost zákroků měl 87 procent. Diváci: 14.811. Hvězdy zápasu: 1. Marčenko, 2. Werenski, 3. Voronkov (všichni Columbus).
Anaheim - Utah 3:2 v prodl. (1:0, 0:1, 1:1 - 1:0)
Branky: 16. LaCombe, 60. Terry, 62. Zellweger - 39. Guenther, 50. L. Cooley. Střely na branku: 26:18. Dostál odchytal za Anaheim 60:02 minut, z 18 střel inkasoval dvakrát a úspěšnost zákroků měl 88,9 procenta. Vejmelka odchytal za Utah 61:38 minut, z 26 střel inkasoval třikrát a úspěšnost zákroků měl 88,5 procenta. Diváci: 15.177. Hvězdy zápasu: 1. Zellweger, 2. Terry, 3. LaCombe (všichni Anaheim).
Východní konference:
Atlantická divize:
|1.
|Boston
|21
|12
|0
|9
|69:69
|24
|2.
|Detroit
|19
|11
|1
|7
|58:60
|23
|3.
|Montreal
|19
|10
|3
|6
|63:66
|23
|4.
|Ottawa
|19
|9
|4
|6
|64:65
|22
|5.
|Florida
|19
|10
|1
|8
|58:59
|21
|6.
|Tampa Bay
|18
|9
|2
|7
|54:55
|20
|7.
|Toronto
|19
|8
|2
|9
|67:72
|18
|8.
|Buffalo
|19
|7
|4
|8
|56:65
|18
Metropolitní divize:
|1.
|New Jersey
|18
|13
|1
|4
|61:52
|27
|2.
|Carolina
|19
|13
|1
|5
|70:54
|27
|3.
|Pittsburgh
|19
|10
|4
|5
|62:50
|24
|4.
|NY Islanders
|19
|10
|2
|7
|61:62
|22
|5.
|Columbus
|19
|10
|2
|7
|60:60
|22
|6.
|NY Rangers
|20
|10
|2
|8
|51:49
|22
|7.
|Philadelphia
|18
|9
|3
|6
|51:51
|21
|8.
|Washington
|19
|9
|2
|8
|53:49
|20
Západní konference:
Centrální divize:
|1.
|Colorado
|19
|13
|5
|1
|78:47
|31
|2.
|Dallas
|19
|12
|3
|4
|64:54
|27
|3.
|Winnipeg
|18
|11
|0
|7
|59:50
|22
|4.
|Chicago
|18
|9
|4
|5
|59:47
|22
|5.
|Utah
|19
|10
|2
|7
|60:58
|22
|6.
|Minnesota
|20
|9
|4
|7
|56:61
|22
|7.
|St. Louis
|19
|6
|4
|9
|53:75
|16
|8.
|Nashville
|20
|6
|4
|10
|49:70
|16
Pacifická divize:
|1.
|Anaheim
|19
|12
|1
|6
|70:60
|25
|2.
|Los Angeles
|20
|10
|4
|6
|56:57
|24
|3.
|Seattle
|18
|9
|5
|4
|49:50
|23
|4.
|Vegas
|18
|8
|6
|4
|57:53
|22
|5.
|Edmonton
|21
|9
|4
|8
|63:75
|22
|6.
|Vancouver
|21
|9
|2
|10
|67:77
|20
|7.
|San Jose
|19
|8
|3
|8
|56:63
|19
|8.
|Calgary
|20
|5
|3
|12
|43:62
|13