Lední hokej

Bitvu českých brankářů v NHL rozhodlo drama. Gudas se vrátil na led ve svém stylu

ČTK ČTK
před 4 hodinami
Souboj českých brankářů Lukáše Dostála z Anaheimu a Karla Vejmelky chytajícího za Utah rozhodlo až prodloužení. Ducks vyhráli 3:2.
Lukáš Dostál v akci
Lukáš Dostál v akci | Foto: Reuters

Pětadvacetiletý Dostál si za Anaheim připsal 16 zákroků a byl pokořen dvakrát. Překonal ho na konci druhého dějství Dylan Guenther a v polovině třetí třetiny Logan Cooley.

Vejmelka z 26 střeleckých pokusů Anaheimu inkasoval třikrát. Poprvé v 16. minutě, kdy otevřel skóre utkání obránce Ducks Jakcson LaCombe. Kačeři srovnali skóre až pět sekund před koncem základní hrací doby, kdy Troy Terry z dorážky poslal zápas do prodloužení. V něm vystřelil bod navíc pro domácí Anaheim z rychlého protiútoku obránce Olen Zellweger.

Poprvé od 23. října se do sestavy Ducks vrátil jejich kapitán Radko Gudas. Český obránce odehrál téměř třináct minut a připsal si čtyři hity.

Filip Hronek dal první gól v sezoně NHL, jeho Vancouver, za který premiérově v tomto ročníku chytal Jiří Patera a debutoval i David Kämpf, však prohrál na ledě obhájců Stanley Cupu z Floridy 5:8.

Hronek srovnal ve 44. minutě při početní převaze na 5:5. Trefil se do poloodkryté branky, když ho ke střele vybídl po rychlém přesunu do útočného pásma Max Sasson. Český obránce si připsal 250. bod v kariéře.

Osmadvacetiletý hradecký odchovanec se v NHL střelecky prosadil poprvé od 5. dubna tohoto roku, kdy se radoval z gólu proti Anaheimu. Canucks v tu chvíli dotáhli tříbrankové manko, když prohrávali už 2:5, přitom na začátku utkání vedli 2:0.

Na šestadvacetiletého Pateru letělo 40 střel, ze kterých inkasoval sedm branek. Rodák z Prahy nastoupil do zápasu NHL naposledy 26. března 2024 ještě v dresu Vegas. O výhře Panthers rozhodli v třetí třetině Sam Bennett, Seth Jones a do prázdné branky střelou přes celé kluziště Brad Marchand.

"Je skvělé dát pět gólů týmu jako Florida, ale inkasovat jich sedm a osmý do prázdné branky, to je zase nepřijatelné. Musíme začít hrát v defenzivě podstatně lépe," uvedl forvard Canucks Elias Petterson, jenž sám skóroval dvakrát. Jeho celek však v utkání prohrál s Panthers nejen na góly, ale i na střely vysoko 15:41.

Premiéru v dresu Canucks si odbyl mistr světa z loňského domácího šampionátu v Praze Kämpf, kterého Vancouver podepsal poté, co rozvázal smlouvu s Torontem. Odehrál více než 14 minut, vyhrál jedenáct z 15 vhazování s úspěšností 73 procent, ale také měl bilanci při vstřelených a obdržených gólech -3.

Boston s Čechy Davidem Pastrňákem, Pavlem Zachou a rovněž poprvé i Matějem Blümelem nestačil na Carolinu a podlehl 1:3.

První příležitost v tomto ročníku NHL dostal Blümel, který nastoupil ve druhém útoku Bostonu společně se Zachou a odehrál více než 13 minut. Pastrňák měl hodnocení účasti na ledě při vstřelených a obdržených gólech -2.

Jakub Dobeš v brankovišti Montrealu zapsal porážku proti Columbusu 3:4 po samostatných nájezdech. Na rodáka z Ostravy vyslali hokejisté Blue Jackets 23 střel, z nichž inkasoval třikrát.

Montreal prohrával v utkání 1:3, ale ve třetí dvacetiminutovce po gólech Joshe Andersona a Lane Hutsona ho dokázal poslat do prodloužení a následných nájezdů. V těch na Dobeše vyzráli Kent Johnson a Kirill Marčenko, který zařídil vítězný nájezd v třetí sérii. Za Canadiens byl jediným úspěšným exekutorem Cole Caufield. Montreal prohrál šesté utkání z posledních sedmi a ve Východní konferenci figuruje na šesté příčce, Columbus je osmý.

Už 903. gól zaznamenal v pondělí večer historicky nejlepší střelec NHL Alexandr Ovečkin. Ten rozhodl o výhře Washingtonu nad Los Angeles 2:1 v 22. minutě. Byl to zároveň jeho 442. gól v domácí Capital One Areně, čímž ruský kanonýr překonal Gordieho Howea, který dal 441 branek v dnes již neexistující hale Detroit Olympia, a stal se novým nejlepším střelcem v jedné aréně.

NHL:

Boston - Carolina 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Branky: 60. Tufte - 29. Staal, 34. Jankowski, 58. Hall. Střely na branku: 30:32. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Kočetkov, 2. Hall, 3. Staal (všichni Carolina).

Buffalo - Edmonton 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Branky: 20. a 48. Östlund, 29. Byram, 30. Malenstyn, 58. T. Thompson - 25. Roslovic. Střely na branku: 28:33. Diváci: 16.364. Hvězdy zápasu: 1. Östlund, 2. Ellis, 3. Dahlin (všichni Buffalo).

Florida - Vancouver 8:5 (2:2, 3:1, 3:2)

Branky: 20. a 49. S. Jones, 16. Greer, 23. Kunin, 27. Rodrigues, 28. Lundell, 45. Bennett, 59. Marchand - 28. a 42. Elias Pettersson, 15. O'Connor, 16. DeBrusk, 44. Hronek. Střely na branku: 41:15. Patera odchytal za Vancouver 56:49 minut, z 40 střel inkasoval sedmkrát a úspěšnost zákroků měl 82,5 procenta. Diváci: 19.260. Hvězdy zápasu: 1. S. Jones, 2. Reinhart (oba Florida), 3. Elias Pettersson (Vancouver).

Washington - Los Angeles 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Branky: 4. M. Roy, 22. Ovečkin - 34. Kopitar. Střely na branku: 25:31. Diváci: 17.649. Hvězdy zápasu: 1. C. Lindgren, 2. Ovečkin, 3. M. Roy (všichni Washington).

Columbus - Montreal 4:3 po sam. nájezdech (1:0, 2:1, 0:2 - 0:0)

Branky: 7. Werenski, 30. Fantilli, 34. Voronkov, rozhodující sam. nájezd Marčenko - 25. O. Kapanen, 49. Josh Anderson, 59. L. Hutson. Střely na branku: 23:32. Dobeš odchytal za Montreal 64:28 minut, z 23 střel inkasoval třikrát a úspěšnost zákroků měl 87 procent. Diváci: 14.811. Hvězdy zápasu: 1. Marčenko, 2. Werenski, 3. Voronkov (všichni Columbus).

Anaheim - Utah 3:2 v prodl. (1:0, 0:1, 1:1 - 1:0)

Branky: 16. LaCombe, 60. Terry, 62. Zellweger - 39. Guenther, 50. L. Cooley. Střely na branku: 26:18. Dostál odchytal za Anaheim 60:02 minut, z 18 střel inkasoval dvakrát a úspěšnost zákroků měl 88,9 procenta. Vejmelka odchytal za Utah 61:38 minut, z 26 střel inkasoval třikrát a úspěšnost zákroků měl 88,5 procenta. Diváci: 15.177. Hvězdy zápasu: 1. Zellweger, 2. Terry, 3. LaCombe (všichni Anaheim).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 21 12 0 9 69:69 24
2. Detroit 19 11 1 7 58:60 23
3. Montreal 19 10 3 6 63:66 23
4. Ottawa 19 9 4 6 64:65 22
5. Florida 19 10 1 8 58:59 21
6. Tampa Bay 18 9 2 7 54:55 20
7. Toronto 19 8 2 9 67:72 18
8. Buffalo 19 7 4 8 56:65 18

Metropolitní divize:

1. New Jersey 18 13 1 4 61:52 27
2. Carolina 19 13 1 5 70:54 27
3. Pittsburgh 19 10 4 5 62:50 24
4. NY Islanders 19 10 2 7 61:62 22
5. Columbus 19 10 2 7 60:60 22
6. NY Rangers 20 10 2 8 51:49 22
7. Philadelphia 18 9 3 6 51:51 21
8. Washington 19 9 2 8 53:49 20

Západní konference:

Centrální divize:

1. Colorado 19 13 5 1 78:47 31
2. Dallas 19 12 3 4 64:54 27
3. Winnipeg 18 11 0 7 59:50 22
4. Chicago 18 9 4 5 59:47 22
5. Utah 19 10 2 7 60:58 22
6. Minnesota 20 9 4 7 56:61 22
7. St. Louis 19 6 4 9 53:75 16
8. Nashville 20 6 4 10 49:70 16

Pacifická divize:

1. Anaheim 19 12 1 6 70:60 25
2. Los Angeles 20 10 4 6 56:57 24
3. Seattle 18 9 5 4 49:50 23
4. Vegas 18 8 6 4 57:53 22
5. Edmonton 21 9 4 8 63:75 22
6. Vancouver 21 9 2 10 67:77 20
7. San Jose 19 8 3 8 56:63 19
8. Calgary 20 5 3 12 43:62 13

 
Mohlo by vás zajímat

Sparťan předvedl další sprostý faul. Zkritizoval jej i vlastní trenér

Sparťan předvedl další sprostý faul. Zkritizoval jej i vlastní trenér

20 let v Jáchymově? Cicero stejně řečnil. Hokej strhl k revoluci a Spartu k titulu

20 let v Jáchymově? Cicero stejně řečnil. Hokej strhl k revoluci a Spartu k titulu

Nečas je druhým nejlepším střelcem NHL. Bek Hronek zazářil v šílené třetině

Nečas je druhým nejlepším střelcem NHL. Bek Hronek zazářil v šílené třetině

Poslední Litvínov sahal proti Pardubicím po senzaci, ve třetí třetině se ale sesypal

Poslední Litvínov sahal proti Pardubicím po senzaci, ve třetí třetině se ale sesypal
hokej sport Obsah NHL Karel Vejmelka Lukáš Dostál Radko Gudas Anaheim Ducks

Právě se děje

Aktualizováno před 1 minutou
Rusové v noci útočili raketami na Charkovskou oblast, zemřela sedmnáctiletá dívka
Zahraničí

ŽIVĚ
Rusové v noci útočili raketami na Charkovskou oblast, zemřela sedmnáctiletá dívka

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 6 minutami
Ať vás zuby o víkendu radši nebolí. Nový plán pohotovostí provází totální chaos
Domácí

Ať vás zuby o víkendu radši nebolí. Nový plán pohotovostí provází totální chaos

Pojišťovny nevědí, jak lidem zajistí zubní pohotovost. Od ledna to budou mít na starost místo krajů. Šmucler: "V normálních zemích to garantuje stát."
před 45 minutami
Katastrofa, hanba, největší debakl v historii. Slováci těžce koušou návrat do reality
Fotbal

Katastrofa, hanba, největší debakl v historii. Slováci těžce koušou návrat do reality

Škriniar a spol. snili o přímém postupu na MS, po výbuchu 0:6 s Německem ale budou muset o šampionát ještě zabojovat v play off.
před 55 minutami
Magazín

Černá díra na peníze i skrytý poklad. Kytky pod komínem jako malý zázrak Děčína

Černá díra na peníze i skrytý poklad. Kytky pod komínem jako malý zázrak Děčína
Prohlédnout si 51 fotografií
Když Radka s Honzou mluví o svém podniku Kytky pod komínem, je v jejich hlase slyšet zvláštní směs nadšení a únavy. Příběh jejich kavárny a malého ubytování ve stylu B&B je totiž výsledkem nejen fyzické práce, ale i velké životní odvahy — odvahy pustit se znovu do něčeho, co už jednou museli uzavřít.
"Kdysi jsme měli sen, že jednou otevřeme kavárnu. A asi před sedmi lety jsme jednu opravdu rozjeli. Taky tady v Děčíně. Jenže jsme měli malé děti a celkově to bylo složité," vzpomíná Jan Masojídek - vlastník IT firmy, kterého lákal svět gastra.
před 1 hodinou
Soud otevřel případ brutální vraždy v Olomouci, muži žalobkyně navrhla 18 let
Domácí

Soud otevřel případ brutální vraždy v Olomouci, muži žalobkyně navrhla 18 let

Incident mezi bezdomovci se odehrál v noci z 19. na 20. května.
před 1 hodinou
Sparťan předvedl další sprostý faul. Zkritizoval jej i vlastní trenér
Hokej

Sparťan předvedl další sprostý faul. Zkritizoval jej i vlastní trenér

David Němeček dostal třízápasový trest a pokutu ve výši 10 procent měsíčního platu za faul na plzeňského beka Daniela Maláka.
před 1 hodinou
Mladičký Ukrajinec vlétl s dronem k Rusům: Bylo to strašné. Ale teď už to mám jinak
4:04
Zahraničí

Mladičký Ukrajinec vlétl s dronem k Rusům: Bylo to strašné. Ale teď už to mám jinak

Ukrajinský operátor dronů Jaroslav má za sebou už v 19 letech dost traumatizující zážitky.
Další zprávy