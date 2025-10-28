Šok v zámoří, bývalou hvězdu obvinili ze sexuálního napadení

Agentura Canadian Press na základě soudních záznamů uvedla, že jednačtyřicetiletý Američan vinu popřel. K dvěma přečinům mělo dojít letos 1. ledna.
Kesler zůstal na svobodě na kauci 50 000 dolarů. Někdejší centr nesmí opustit Michigan a musí se dostavit k listopadovým soudním slyšením.
V NHL hrál Kesler v letech 2003 až 2014 za Vancouver a poté do ukončení kariéry v roce 2019 za Anaheim. O jeden start překonal magickou hranici 1000 odehraných zápasů v základní části a nasbíral 573 bodů (258+315).
V dresu Canucks získal Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka soutěže a zahrál si finále Stanley Cupu. S reprezentací USA vybojoval zlato na MS do 18 i 20 let a stříbro na olympijských hrách ve Vancouveru 2010.