Smekám, ale jedno je ve Spartě dál tragické, říká Richter. Dědkovi prý chybí soudnost

Už je to pro sparťany obehraná písnička. Jarní konec bez titulu, na který budou Pražané v hokejové extralize čekat déle než 19 let. Přesto bylo v letošním play off něco jinak. "Před Spartou smekám," říká její bývalý útočník, trenér a mistr světa Pavel Richter. V rozhovoru ale zmiňuje i negativní stránky a rozebírá emotivní sérii s Pardubicemi.
Sparta ve středu prohrála sedmé semifinále v Pardubicích 0:1. Jak berete letošní vyřazení?
Na to, co hráli předtím, se kluci dostali hodně daleko. Proti Kladnu byli kousek od vyřazení, vyrovnali v power play a postoupili. Proti Plzni otáčeli z 1:3, poprvé vyhráli sedmý zápas. S Pardubicemi to bylo vyrovnané a vyhrocené, klíčový bylo za mě třetí utkání, které Sparta prohrála doma na nájezdy. Pak už vítězili jen domácí. Ta série byla napjatá, výborná pro diváky. Rozhodla jedna chyba.
Zmínil jste, že Spartu dělil kousek od vyřazení už v předkole. Překvapilo vás, jak se pak zvedla?
Šla zápas od zápasu nahoru, proti Pardubicím už to byly výkony na opravdu vysoké úrovni. Jak říkám, jedna blbá chyba Jakuba Krejčíka rozhodla. Sparta hrála dvě přesilovky, Aaron Irving trefil tyčku. Je to o maličkostech. To štěstí měla Sparta proti Kladnu a Plzni, včera ne.
Vloni jste po vyřazení ve stejné fázi s Kometou mluvil o tom, jak chyběla bojovnost a obětavost. Ale letos v sobě sparťané tohle našli, že?
Nejen vloni to chybělo, i v těch předchozích letech. Za to musím smeknout klobouk, to bylo fantastické. Mužstvo se stmelilo, sami kluci mluvili o tom, jaká je v týmu atmosféra. Na ledě padali po držkách, tím přešli Kladno, Plzeň a šli až do sedmého zápasu s Pardubicemi.
Jenže výsledkem je další sezona bez titulu, bez finále a s konečným čtvrtým místem. Takže neúspěšná, ne?
(přemýšlí) No… Můžeme to hodnotit jako průměrnou sezonu. Zase chodila plná hala, diváci na Spartu chodí rádi. Musím říct, že při těch zápasech v Holešovicích ve čtvrtfinále mi ukápla slza, když jsem tam po dlouhé době vešel. Jinak bych to celkově nebral nijak tragicky, nebyl to průšvih jako v předchozích letech.
Kapitán a největší tahoun Filip Chlapík mluvil o tom, že kdyby Sparta neskončila v základní části až sedmá, měla by v play off jinou pozici.
To samozřejmě, takhle hráli obrovskou porci 19 zápasů, Pardubice 11. Jak říkal Filip, to je věc, která pak mohla rozhodovat ve chvílích, kdy hráčům ujížděl vlak a už jim tolik nešly nohy. V základní části byly některé zápasy průšvihové, hlavně venku to byly někdy až odevzdané výkony. Ale zdálo se mi, že úroveň šla pořád nahoru a konec play off byl vynikající.
Trenér Jaroslav Nedvěd přebíral tým na podzim z desátého místa. Co říkáte na jeho práci?
Jarda to dával postupně do pořádku. Sparta dělala hodně chyb vzadu a hodně faulů. To když sečtete, je to katastrofa. Postupně toho ubylo, ale někteří beci, které nechci jmenovat, jsou v rozehrávce zkrátka absolutně špatní. Do toho mužstva nepatří, přitom hráli do posledních zápasů.
Celou sezonu hrál výborně Chlapík. Nechyběla ale Spartě větší podpora ostatních opor?
Musím říct, že v play off hrál výborně Michal Řepík, vynikající konec sezony měl i Roman Horák…
Ale třeba bývalý útočník Radek Smoleňák v podcastu Bomby k tyči zmiňoval, že Sparta měla více „pasažérů“, kteří se jen vezli. Narážel i na cizince, třeba Fina Kristiana Vesalainena.
To je až tragédie! Kdo hraje v zahraničí jako cizinec, tak musí být vidět. Vím, o čem mluvím, hrál jsem sedm let v Německu a ve Švýcarsku. Teď už ti hráči sice nejsou tak drazí jako dříve, ale nelíbí se mi, kolik jich ve Spartě hraje. Nelíbil se mi ani Lotyš Martinš Dzierkals… Ať se na mě nezlobí, ale tohle je na cizince hodně slabé.
Dlouhodobě se vám nelíbí, když cizinci nehrají hlavní role, že?
A víte proč? Když hraje cizinec ve čtvrté lajně a má ice-time sedm minut, tak to si tam sakra raději vezmu a budu obehrávat dorostence. Nebo nebudu pouštět pryč Miroslava Formana, který ve třetí nebo čtvrté lajně bojoval jako blázen, a odešel. To mi nedává smysl, ale bohužel to tak ve Spartě někdy chodí.
Třetí sezonu v pozici šéfa sportovního úseku má za sebou Tomáš Divíšek, potřetí bez finále. Měl by dostat další šanci?
Ta bilance je jasná, to je pravda, ale do toho já nechci nijak zasahovat. Je to věc vedení, určitě si teď sednou i s novým trenérským štábem Patrika Augusty. Je to otázka, uvidíme, k čemu dojdou.
Co jste říkal na emoce, které se v semifinále vířily? Majitel Pardubic Petr Dědek chtěl odvolat ředitele extraligy, nejen to pak zkritizoval Nedvěd a Sparta dostala pokutu 110 tisíc korun.
To byla úplná hloupost. Majitel do toho takhle vůbec nemá zasahovat, udělal přes média tlak na rozhodčí. Bylo to přes čáru, tohle se nedělá. Pak na to reaguje sparťanská strana a mně se reakce Jardy Nedvěda líbila. Hráči se s tím vyrovnali dobře a vlastně od té doby byl na ledě klid.
Po dvou letech přijde finále mezi Pardubicemi a Třincem. Jak tady vidíte rozložení sil?
Zase to bude hrozně vyrovnané. Třinec hraje v play off úplně neskutečně. Prakticky lehce se dostali do finále, moc se na tu sérii těším.
Majitel Dědek psal na sociální síti X o sérii se Spartou jako o předčasném finále. Nejsou taková slova extra motivací pro Třinec?
Ať si říká, co chce. Přiznám se, že osobně ty jeho výroky nemusím, pan Dědek mi připadá nesoudný.
ŽIVĚ Izrael přes ohlášené mírové rozhovory útočil v Libanonu, zničil strategický most
Dva izraelské údery dnes na jihu Libanonu zcela zničily most přes řeku Lítání u města Kásimíja, který byl posledním mostem spojujícím okresy Súr a Sajdá, píše agentura NNA. Izrael také udeřil na vozidlo na silnici vedoucí z Bejrútu do Damašku, při útoku zahynul jeden člověk. Libanonský prezident Joseph Aún podle agentury AFP zdůraznil, že přímým jednáním s Izraelem by mělo předcházet příměří.
Řidiči jsou v Česku nepoučitelní. Za jediný den od nich policisté vybrali statisíce
I když policisté dopředu avizovali, kde budou během středeční akce Speed Marathon hlídat dopravu, čeští řidiči jsou nejspíše nepoučitelní. Opět totiž vzrostl počet přestupků, které hlídky během jednoho dne měření zaznamenaly. Zdaleka přitom nešlo jen o překročení povolené rychlosti.
Paliva v pátek zlevní na nejnižší úroveň od zavedení cenového stropu
Maximální ceny paliv, které určuje stát, v pátek mírně klesnou. Nejvyšší povolená cena nafty se oproti čtvrtku sníží o 14 haléřů na 43,36 koruny za litr. Benzin bude možné prodávat za 41,36 koruny za litr, tedy o 23 haléřů levněji než ve čtvrtek. Vyplývá to z cenového věstníku, který ve čtvrtek odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí
ŽIVĚ Ukrajinská armáda šlape do útoků s roboty, podnikla jich už přes stovku
Ukrajinská armáda podnikla na frontě už více než 100 útoků prostřednictvím pozemních robotů, řekl agentuře AFP zdroj ze společnosti NC-13, která se specializuje na využití těchto bojových strojů a je součástí ukrajinské třetí samostatné útočné brigády. Prezident Volodymyr Zelenskyj tento týden na síti X oznámil, že výhradně ukrajinské robotické systémy obsadily nepřátelskou pozici.
Četli jsme „Klempířův“ zákon. ČT i rozhlas zažijí revoluci. Co úplně zmizí?
Zákon o médiích veřejné služby, který tento týden představil ministr kultury Oto Klempíř, budí zaslouženou pozornost. Pokud by skutečně vešel začátkem příštího roku v platnost, Česká televize a Český rozhlas se ocitnou v situaci, která pro ně bude v mnoha ohledech snad i revoluční. Deník Aktuálně.cz má návrh k dispozici a vysvětluje, co z něj vyplývá.