Blamáž, která se zapíše do historie. Porážka se Slovinci připomněla ostudu s Poláky či Němci

Prohlédněte si fotografie z druhého zápasu českých hokejistů na MS, v němž nečekaně prohráli s outsiderem ze Slovinska 2:3 v prodloužení.
Švýcaři opět ukázali svaly. Lotyše zasypali střelami, ke střelnici chyběla lepší koncovka
Hokejisté Švýcarska porazili na domácím mistrovství světa v Curychu Lotyšsko 4:2 a uspěli i ve druhém zápase na turnaji. Dvěma góly se na výhře obhájců stříbrných medailí podílel útočník Damien Riat, v lotyšském dresu měl shodnou bilanci Rudolfs Balcers.
Šokující porážka. Hokejisty vychytal český krajan, Slovinci se radují poprvé v historii
Čeští hokejisté ve druhém zápase na mistrovství světa ve Švýcarsku poprvé ztratili. Navzdory obratu na 2:1 po úvodním inkasovaném gólu podlehli v utkání skupiny B ve Fribourgu překvapivě Slovinsku 2:3 v prodloužení a nenavázali na úvodní úspěšné vystoupení proti Dánům (4:1). Češi podlehli Slovincům na MS poprvé v historii.
Vrcholí pěvecká soutěž Eurovize. Vyhrát může i český zpěvák Daniel Žižka
Ve Vídni se koná finále pěvecké soutěže Eurovize. Krátce předtím policie v blízkosti místa konání 70. ročníku zasahovala proti propalestinským aktivistům, kteří protestovali proti účasti Izraele skandováním a transparenty. Informovala o tom agentura DPA. Mezi 25 finalisty je i český zástupce Daniel Žižka se svou písní Crossroads.
Potyčky při propalestinské manifestaci v Berlíně. Policie zatkla několik lidí.
Na propalestinské manifestaci v Berlíně policie zatkla několik účastníků. Nasadila pepřový sprej, jedna policistka utrpěla lehké zranění. Informuje o tom agentura DPA. Připomenout si dnešní výročí takzvané nakby (katastrofy), kterou Palestinci označují své hromadné vyhánění při vzniku státu Izrael v roce 1948, si vyšli i lidé ve Frankfurtu nad Mohanem nebo v Londýně.
V Itálii najel muž s autem do lidí, pak se snažil utéct. Léčil se na psychiatrii
V italském městě Modena dnes odpoledne najel řidič autem do skupiny lidí a pak se snažil utéct. Osm lidí zranil, z toho čtyři vážně. Řidič, který byl po činu zatčen, trpí psychickými problémy, kvůli nimž se léčil na psychiatrii, informovala agentura ANSA.