Lední hokej

Slovenský talent je v kritickém stavu. Při nehodě utrpěl vážná zranění hlavy

ČTK ČTK
2. 12. 2025 13:30
Dvacetiletý slovenský hokejista a mládežnický reprezentant Roman Kukumberg je po těžké dopravní nehodě v umělém spánku. Informoval o tom jeho klub Slovan Bratislava.
Roman Kukumberg mladší v dresu Slovanu
Roman Kukumberg mladší v dresu Slovanu | Foto: Profimedia.cz

O útočníka, jehož stejnojmenný otec působil v Hradci Králové, pečují lékaři v bratislavské nemocnici. Podle televize JOJ utrpěl vážná poranění hlavy.

"V brzkých ranních hodinách byl účastníkem vážné dopravní nehody na silnici druhé třídy mezi Kvetoslavovem a Šamorínem, po níž leží v umělém spánku v nemocnici na Kramároch. Držme mu prosím všichni palce," napsal Slovan na Facebooku.

Televize JOJ informovala bez zveřejnění jména pacienta, že byl přivezen v kritickém stavu s vážným poraněním hlavy.

"V tuto chvíli probíhá diagnostika a zdravotníci dělají vše pro jeho záchranu," řekla mluvčí Univerzitní nemocnice Eva Kliská.

Roman Kukumberg starší hrál za Hradec Králové extraligu v letech 2014 až 2019.

Jeho syn se zúčastnil posledních dvou juniorských světových šampionátů a je odchovancem Slovanu.

 
Mohlo by vás zajímat

Větší talent jsem neviděl, zíral trenér. Teď zázračného Slováka ženou k psychiatrovi

Větší talent jsem neviděl, zíral trenér. Teď zázračného Slováka ženou k psychiatrovi

Zachu vystrašila nula na kostce. Přesto soupeře srazil na kolena

Zachu vystrašila nula na kostce. Přesto soupeře srazil na kolena
1:52

Nejde nám o válku, říkají fanoušci. Snaží se zrušit hokejovou baráž přes ÚOHS

Nejde nám o válku, říkají fanoušci. Snaží se zrušit hokejovou baráž přes ÚOHS

Na tohle se nikdo nechce koukat. Pomozme sudím jako v NHL, burcují experti

Na tohle se nikdo nechce koukat. Pomozme sudím jako v NHL, burcují experti
hokej sport Obsah

Právě se děje

před 25 minutami
Za den oživovali čtyři novorozence. Lékařka je mimo službu, případ šetří policie
Domácí

Za den oživovali čtyři novorozence. Lékařka je mimo službu, případ šetří policie

Dvě miminka zemřela. "Celá situace nás hluboce zasáhla a pro nás je prioritou její důkladné prošetření," řekla mluvčí Miloslava Kučerová.
Aktualizováno před 32 minutami
Turka nechce ministrem životního prostředí 52 procent Čechů
Domácí

ŽIVĚ
Turka nechce ministrem životního prostředí 52 procent Čechů

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 37 minutami
Meta integruje do své AI obsah významných zpravodajských organizací
Zahraničí

Meta integruje do své AI obsah významných zpravodajských organizací

Společnost Meta hodlá postupně uzavírat dohody o spolupráci také s dalšími zpravodajskými organizacemi.
před 1 hodinou
Mýtus versus realita. Pravda o mužské neplodnosti, kterou vám nikdo jen tak neřekne
Magazín

Mýtus versus realita. Pravda o mužské neplodnosti, kterou vám nikdo jen tak neřekne

Muži jsou v otázkách plodnosti často opomíjeni – z důvodu sociálních a kulturních tabu se totiž mnozí zdráhají podstoupit vyšetření nebo léčbu.
Aktualizováno před 1 hodinou
Módí nabádá Putina k míru, podle Kremlu je summit Putin-Trump blízko
Zahraničí

ŽIVĚ
Módí nabádá Putina k míru, podle Kremlu je summit Putin-Trump blízko

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Trpišovský, nebo utajený cizinec. Zjistili jsme druhé jméno z výběru šéfa nároďáku
Fotbal

Trpišovský, nebo utajený cizinec. Zjistili jsme druhé jméno z výběru šéfa nároďáku

Českou variantou je Jindřich Trpišovský, zahraniční cesta vede na Balkán, respektive do Anglie.
Aktualizováno před 1 hodinou
Nedvěd a spol. převzali vládu nad hradeckým fotbalem
Fotbal

Nedvěd a spol. převzali vládu nad hradeckým fotbalem

Společnost Fotbal HK 1905 se ujala vlastnických práv v dosud městském fotbalovém klubu FC Hradec Králové. Město firmě prodalo 89 procent akcií klubu.
Další zprávy