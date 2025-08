Rusko je země nekonečných možností, líčí Gernát. Vím, kdo je agresor, reaguje krajan

Martin Gernát je jedním z deseti Slováků, kteří v minulé sezoně působili v ruské Kontinentální hokejové lize. Reprezentační obránce ji s Jaroslavlí dokonce vyhrál a angažmá v Rusku si pochvaluje. Přestože veřejnost toto téma kvůli válce na Ukrajině rozděluje. Například jeho spoluhráči z národního týmu jsou proti.

"Rusko je nekonečná země možností, je tam všechno. My jsme oproti tomu maličcí," vyprávěl Gernát v podcastu (P)opičí byznys.

"Něco vidíme v televizi a čteme v novinách, něco úplně jiného se děje tam. Podle toho, co se psalo, jsme tam šli s obrovským respektem, ale za dva roky jsem se tam nepotkal s jediným problémem," pokračoval 32letý bek.

V sezoně 2023/24 došel s Lokomotivem Jaroslavl do finále KHL, letos ruskou soutěž dokonce vyhrál. Předtím působil Gernát ve švýcarském Lausanne, v Česku oblékal dres Sparty a Třince.

Po letech ve Švýcarsku cítil, že jeho kariéra stagnuje. Nabídku z KHL bral na hranici třicítky jako novou výzvu. Navzdory kontroverzím.

Ruský hokej je totiž výkladní skříní režimu prezidenta Vladimira Putina, jenž v únoru 2022 rozpoutal válečný konflikt na Ukrajině, který dodnes trvá. KHL používá Putin opakovaně jako nástroj propagandy.

"Nikomu neberu názor na to, co se děje. Ani já nejsem zastánce války, nikdo nechce, aby bezbranní lidé umírali," komentoval Gernát.

"Jenže tak jak Rusové útočí na Ukrajinu, tak Ukrajina útočí na Rusy. To si na Slovensku nepřečtete, to vám nepoví. Propaganda, co se týče televizních novin, je všude. V každé zemi si média určují to, co vám pustí," líčil v podcastu.

Zároveň odkryl, že jeho hrubý příjem za minulou sezonu se pohyboval mezi milionem a dvěma miliony eur. Pokud se hokejistovi v KHL daří, v součtu s bonusy si podle Gernáta vydělá trojnásobné peníze oproti Švýcarsku.

"Možná i ti lidé, kteří na nás nadávají, by si spočítali pět plus pět, kdyby dostali možnost jít do něčeho lepšího v lepších podmínkách. Finančně je to obrovský skok," líčil bronzový medailista z olympiády v Pekingu a účastník dvou mistrovství světa.

Pospíšilovi: Peníze náš názor nezmění

Prakticky ve stejný čas, kdy vyšla epizoda podcastu s Gernátem, vydal ale slovenský deník Šport rozhovor, z něhož vyplývá, že ne každý slovenský hokejista vábení tučných odměn z Ruska podlehne.

Bratři Martin a Kristián Pospíšilovi prozradili, že do KHL nešli ani v době, kdy by si tam vydělali čtyřnásobně nebo i pětinásobně více než ve stávající situaci.

"Byl jsem zrovna v AHL, ale od začátku jsem vnímal ukrajinský konflikt. Rusové se snažili už roky předtím hybridní válkou rozhádat západ. Léta mluví o tom, že chtějí zpět Sovětský svaz a ukrajinská válka je jen vyústěním situace," prohlásil Martin Pospíšil.

25letý útočník Calgary Flames zdůraznil své morální zásady.

"Jsou pro mě velmi důležité. U některých témat můžete polemizovat, ale některá jsou černá a bílá. Proto jsme se s bratrem vymezili proti Rusku, protože je jasné, kdo je agresor," vysvětlil.

Jeho starší bratr Kristián, úřadující šampion české extraligy s Kometou, doplnil, že si přeje, aby Slovensko směřovalo na západ a lidem se žilo lépe.

"Nabídek z Ruska jsem měl hodně, snažili se mě přesvědčit. Dva roky v mládeži jsem hrál ruskou ligu se Salcburkem a vím, jaké je v Rusku žít. Mám zásady a peníze můj názor nezmění," řekl.

Vloni v létě bratři Pospíšilovi zvažovali, zda posílí slovenský národní tým v kvalifikačním turnaji o olympiádu. Příčila se jim účast hráčů z KHL. Nakonec se ale rozhodli reprezentovat, v šatně se sešli i s Gernátem a Slovensko vybojovalo postup do Milána.

Stejně jako bratři Pospíšilovi se k nabídce z Ruska postavil před pár dny zamítavě také fotbalový slovenský reprezentant Róbert Boženík.

"Ročně bych měl v Rusku čtyřnásobný výdělek oproti Boavistě," srovnával 25letý útočník ruskou nabídku s působením v Portugalsku. Místo toho bude hrát v příští sezoně za druholigový anglický Stoke.

"Jsem zásadový člověk a mám nějaké hodnoty. Tím, že je člověk zodpovědný za svou rodinu a oba rodiče, ovlivnil bych mnoho životů. Ty peníze by mě neudělaly šťastným a nestály by mi za to, že bych svým rozhodnutím zničil životy někomu jinému," podotkl Boženík.