Nechali jsme to dojít příliš daleko, mrzí Slováky. Expert: Nikdo už nehraje takový hokej jako my

před 18 minutami

"Spadl nám kámen ze srdce," komentoval hokejista Tomáš Zigo výhru Dánska nad Itálií. Slováci díky ní nespadnou z nejvyšší úrovně mistrovství. Nadále však budí pochyby, třeba třetím nejhorším skóre na turnaji.

Praha - Nejásají, cítí spíš úlevu. Slováci zůstávají v elitní kategorii mistrovství světa bez ohledu na výsledek dnešního zápolení proti favorizovanému Švédsku.

Zpět mezi hokejové trpaslíky padají Italové. Ti z pondělního souboje s Dánskem potřebovali vydolovat tři body, jenže nezískali ani jeden. Dlouho sice drželi nadějný bezbrankový stav, ale krátce před koncem inkasovali. Byli až příliš jaloví směrem dopředu. Zmar podtrhli bizarním vlastním gólem (video ZDE) a padli 0:2.

Slováci pro jiné nudný duel pečlivě sledovali. Nejdřív přímo v hledišti kolínského stadionu, poté na hotelovém pokoji. Rozhodující gól Nichlase Hardta slavili jako vlastní.

Jinak ale příliš jásat nemohli, těsnou záchranou fanoušky nepotěšili. "Neměli jsme to nechat dojít tak daleko," řekl novinářům útočník Tomáš Zigo. "Měli jsme předtím vyhrát nějaké zápasy, aby byl klid."

Filc: Štěstěna se usmála i na nás

Pokud by Itálie zvítězila, museli by Slováci získat alespoň bod proti Švédsku. Tenhle přetěžký úkol už je nestraší.

"Spadl nám kámen ze srdce," prohlásil Zigo, načež dodal: "Pořád ještě máme před sebou těžký zápas proti Švédům. Je to pro nás poslední zápasy sezony, takže do toho musíme dát všechno a pokusit se o dobrý výsledek."

Slováci v předešlých kláních favoritům vůbec nestačili. Rusům podlehli 0:6, Američanům 1:6. Teď musejí zbystřit, jinak dostanou další debakl.

"Štěstěna se usmála i na nás a vytrhla nám trn z paty," komentoval pro agenturu TASR výhru Dánů bývalý kouč slovenské reprezentace Ján Filc. I on si pořádně oddychl, protože v bod proti Tre Kronor moc nevěřil: "V hokeji je sice možné všechno, ale byla by to hodně složitá situace."

Třetí nejhorší skóre na mistrovství

Svěřenci kouče Zdena Cígera určitě skončí na předposledním místě kolínské skupiny. A pokud dnes nešokují, zůstanou na čtyřech bodech. Přitom loni jich získali osm.

Že hra kulhá, vidí i bývalý hokejista a nyní televizní spolukomentátor Radoslav Hecl, jenž internetové verzi deníku Šport řekl: "Nikdo na šampionátu už nehraje jako my. Všichni hrají celoplošně, všichni reagují na vývoj zápasu. To je hokejová moderna."

"Celý turnaj i přípravu hrajeme jedním systémem, který je postavený na defenzivě," pronesl Hecl. "Jsme tak čitelní, že naši soupeři dopředu vědí, jak se na nás připravit. A když se my snažíme otevřít hru, nejsme na to připravení."

Slováci mají před posledním utkáním děsivé skóre 10:24. Horší jsou jen sestupující týmy - Itálie a Slovinsko.