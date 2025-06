Rusové plánují odměnu pro "seriózní" Slovensko. Může ovlivnit i Čechy, věří

Ruský hokej si nezahraje ani příští rok na olympiádě v Miláně, ale pomalu cítí šanci, jak prorazit mezinárodní izolaci, v níž je od rozpoutání války na Ukrajině. Pomoci mu v tom má situace na Slovensku, potažmo v České republice. Napsal to ruský web championat.ru.

"Často říkáme, že ruský hokej nemůže v blízké budoucnosti s návratem na mezinárodní scénu počítat. A říkáme to z dobrého důvodu - postoje zemí, které jsou vůči Rusku nejradikálnější, jsou velmi silné," začíná svůj obsáhlý text redaktor Pavel Novikov.

Podle něho jsou postoje těchto zemí tak silné, že se jim neodváží odporovat ani USA, které jinak označuje za "relativně loajální".

"Některé z těchto hokejových národů trvají na návratu Ruska až po stabilizaci geopolitické situace a některé dokonce volají po prodloužení zákazu Ruska na několik dalších let i po splnění výše uvedené podmínky. Avšak i přes pevný a neotřesitelný společný postoj evropských zemí se na některých místech tohoto kontinentu začínají věci hýbat pro ruský sport pozitivním směrem," píše autor a natvrdo dodává: "Mluvím především o Slovensku."

Novikov pak argumentuje tím, že zatímco hráči jiných evropských zemí po vpádu Ruska na Ukrajinu většinou z Kontinentální hokejové ligy odešli, procento slovenských hokejistů v soutěži se prakticky nezměnilo.

A připomíná, že po změně slovenské vlády se nový premiér Robert Fico několikrát vyslovil proti zákazu startu slovenských hokejistů z KHL v reprezentaci a proti izolaci ruských sportovců, a připojili se k němu i současný prezident Peter Pellegrini či bývalá poslankyně Romana Tabáková.

"Změna rétoriky je zcela pochopitelná. Slovensko je vysoce kvalifikovaná hokejová země, která pravidelně dosahuje na medaile, ale její lidské zdroje ve světovém hokeji jsou horší než u ostatních špičkových evropských týmů," píše Novikov.

"V NHL není mnoho Slováků (v sezoně 2024/2025 jich bylo jen osm) a hráči místní ligy většinou nejsou připraveni převzít klíčové role ve velkých mezinárodních soutěžích. Je naprosto logické, že si tato země prostě nemůže dovolit ignorovat reprezentaci KHL," pokračuje.

Minulý měsíc vyzval místopředseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar v rozhovoru pro ruskou tiskovou agenturu TASS k návratu ruských sportovců včetně jejich působení pod ruskou vlajkou.

"Můžeme jednoduše konstatovat fakt: Slovensko, které se zpočátku podřídilo obecnému evropskému protiruskému trendu, se vůči Rusku otočilo o 180 stupňů," libuje si v článku Novikov.

"Pokud Slovensko přijalo takovou linii chování, pak k ní má důvod. Koneckonců je to seriózní evropská země," tvrdí.

Sám autor si však klade otázku, nakolik slovenský postoj může ovlivnit budoucnost ruského hokeje.

"Upřímně řečeno, zatím ne moc," uvědomuje si redaktor webu championat.ru.

"Jedna nepříliš velká země pravděpodobně nedokáže otřást radikálním postojem evropských hokejových mocností vůči Rusům a Bělorusům."

Podle Novikova se to však může změnit. "Lze to považovat za první krok k normalizaci vztahů alespoň s částí hokejové Evropy. Koneckonců, pokud postoj Slovenska absolutně neovlivní názor skandinávských zemí, pak v bratrské České republice mohou po tomto začít určité výkyvy v názorech," věří novinář.

Zároveň si myslí, že by Rusko mělo Slovensko za jeho názory odměnit. "Je naprosto jasné, že ruský hokej prostě musí vhodně reagovat na rostoucí loajalitu slovenských kolegů a politiků," burcuje Novikov. "Nejlepším řešením by bylo zvážit možnost návratu klubů ze Slovenska do KHL," navrhuje.

Slovan Bratislava hrál soutěž v letech 2012-2019, pak ji z ekonomických důvodů opustil.

"Pro evropské týmy je účast v lize, která se táhne od Minsku až po Vladivostok, drahým špásem, o to víc v současné krizi. Pokud bude chtít KHL do hry vrátit slovenského účastníka, budou s největší pravděpodobností nutné ruské investice," uvědomuje si Novikov.

Přitom finanční problémy mají i současné týmy soutěže. "Viťjaz je na pokraji odstoupení, Salavat Julajev doslova před očima ztrácí status špičkového klubu a i rozpočet nejvlivnějšího klubu v lize, SKA, se má snížit na polovinu," přiznává autor komentáře.

Přesto by se podle něho pozvánka pro slovenský klub Rusům vyplatila. "Byl by to silný politický tah a z pohledu ruského hokejového vedení to může být mnohem lákavější krok než záchrana Viťjazu, ať už si o tom myslí, kdo chce, co chce," apeluje.