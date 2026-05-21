Slovenská kanonáda a obří krok k vysněnému cíli. To Dánové zůstávají pořád na nule

Slovenští hokejisté udělali na mistrovství světa ve Fribourgu podstatný krok k postupu do čtvrtfinále, když porazili Dány 5:1. V curyšské skupině domácí Švýcaři potvrdili roli favorita proti Velké Británie a po vítězství 4:1 jsou nadále stoprocentní.
Podrobnosti připravujeme.
Mistrovství světa hokejistů ve Švýcarsku:
Skupina A (Curych):
Švýcarsko - Velká Británie 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 6. Niederreiter (Josi, Egli), 22. Hischier, 29. Knak (Riat), 53. Niederreiter (Meier, Hischier) - 35. Waller (Kirk, Richardson). Rozhodčí: Bloyer (USA), Brander - Hautamäki (oba Fin.), Gibbs (Kan.). Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 10.000.
Švýcarsko: Berra - Egli, Josi, Kukan, Marti, J. Moser, Berni, Frick, Jung - Meier, Hischier, Biasca - Niederreiter, Thürkauf, Ch. Bertschy - Rochette, Malgin, Andrighetto - Riat, Jäger, Knak. Trenér: Cadieux.
Velká Británie: Robson - Richardson, Halbert, Tetlow, J. Hazeldine, T. Brown, Steele, Clements, Jenion - Kirk, C. Neilson, Waller - Betteridge, Dowd, Perlini - L. Neilson, Lachowicz, Harewood - Davies, Lyne, Shudra. Trenér: Russell.
