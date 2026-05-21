21. 5. Monika
Slovenská kanonáda a obří krok k vysněnému cíli. To Dánové zůstávají pořád na nule

ČTK

Slovenští hokejisté udělali na mistrovství světa ve Fribourgu podstatný krok k postupu do čtvrtfinále, když porazili Dány 5:1. V curyšské skupině domácí Švýcaři potvrdili roli favorita proti Velké Británie a po vítězství 4:1 jsou nadále stoprocentní.

Maxim Štrbák a Ander Koch v zápase Slovensko - Dánsko na MS 2026Foto: Reuters
Mistrovství světa hokejistů ve Švýcarsku:

Skupina A (Curych):

Švýcarsko - Velká Británie 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 6. Niederreiter (Josi, Egli), 22. Hischier, 29. Knak (Riat), 53. Niederreiter (Meier, Hischier) - 35. Waller (Kirk, Richardson). Rozhodčí: Bloyer (USA), Brander - Hautamäki (oba Fin.), Gibbs (Kan.). Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 10.000.

Švýcarsko: Berra - Egli, Josi, Kukan, Marti, J. Moser, Berni, Frick, Jung - Meier, Hischier, Biasca - Niederreiter, Thürkauf, Ch. Bertschy - Rochette, Malgin, Andrighetto - Riat, Jäger, Knak. Trenér: Cadieux.

Velká Británie: Robson - Richardson, Halbert, Tetlow, J. Hazeldine, T. Brown, Steele, Clements, Jenion - Kirk, C. Neilson, Waller - Betteridge, Dowd, Perlini - L. Neilson, Lachowicz, Harewood - Davies, Lyne, Shudra. Trenér: Russell.

Congo Ebola outbreak cases are 'top of the iceberg', coalition says

V Kongu zapálili centrum pro léčbu eboly. Předcházel tomu spor o vydání těla zesnulého

Mladíci v Kongu ve čtvrtek zapálili centrum pro léčbu eboly ležící v samém srdci ohniska nákazy na východě země. Učinili tak poté, co jim bylo odepřeno vyzvednout tělo jejich zemřelého kamaráda, kterého chtěli pohřbít tradičním způsobem. Uvedla to agentura AP, která se odvolává na svědka události a vysoce postaveného armádního příslušníka.

Classified briefings for the full U.S. Senate and House of Representatives on the situation in Iran, on Capitol Hill

Krachující Kuba dostala 100 milionů darem od USA, řekl Rubio. A stanovil si podmínky

Kuba přijala nabídku americké humanitární pomoci v hodnotě 100 milionů dolarů (zhruba 2,1 miliardy korun). Ve čtvrtek to podle agentury Reuters prohlásil ministr zahraničí USA Marco Rubio. Spojené státy pomoc podmínily významnými reformami a také tím, že poskytnuté jídlo a léky bude distribuovat katolická církev, případně důvěryhodná charitativní organizace.

